Juega y entrena en familia: congelados

Empezad a hacer el entrenamiento en familia. Mientras os movéis, cada uno de vosotros, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos os convertís en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tenéis que aguantar la postura mientras poco a poco os vais "fundiendo" (es decir, os vais rindiendo). Continuad quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continuad el entrenamiento y seguid "congelándolo" y "descongelándolo".