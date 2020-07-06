Juega y entrena en familia: congelados

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Última actualización: 6 de julio de 2020

Por Nike Training

Juega y entrena en familia: congelados

¿Quién de la familia tiene más aguante? Descúbrelo con este entrenamiento divertido y efectivo.

Entrenar en familia debería ser divertido y este entrenamiento no podría serlo más. Reúne a los tuyos para ver quién logra mantener todas las posturas "congeladas" sin perder la compostura.

¡Quietos parados! Reúne a la familia y preparaos para mantener el cuerpo y la mente concentrados mientras aguantáis movimientos como sentadillas o flexiones "congeladas". Cuando las cosas se ponen difíciles, la familia que se congela unida permanece unida.

Juega y entrena en familia: congelados

El entrenamiento

Empezad a hacer el entrenamiento en familia. Mientras os movéis, cada uno de vosotros, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos os convertís en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tenéis que aguantar la postura mientras poco a poco os vais "fundiendo" (es decir, os vais rindiendo). Continuad quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continuad el entrenamiento y seguid "congelándolo" y "descongelándolo".

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El entrenamiento

Empezad a hacer el entrenamiento en familia. Mientras os movéis, cada uno de vosotros, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos os convertís en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tenéis que aguantar la postura mientras poco a poco os vais "fundiendo" (es decir, os vais rindiendo). Continuad quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continuad el entrenamiento y seguid "congelándolo" y "descongelándolo".

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Publicación original: 7 de julio de 2020

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