Juega y entrena en familia: congelados
A fondo
Por Nike Training
¿Quién de la familia tiene más aguante? Descúbrelo con este entrenamiento divertido y efectivo.
Entrenar en familia debería ser divertido y este entrenamiento no podría serlo más. Reúne a los tuyos para ver quién logra mantener todas las posturas "congeladas" sin perder la compostura.
¡Quietos parados! Reúne a la familia y preparaos para mantener el cuerpo y la mente concentrados mientras aguantáis movimientos como sentadillas o flexiones "congeladas". Cuando las cosas se ponen difíciles, la familia que se congela unida permanece unida.
El entrenamiento
Empezad a hacer el entrenamiento en familia. Mientras os movéis, cada uno de vosotros, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos os convertís en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tenéis que aguantar la postura mientras poco a poco os vais "fundiendo" (es decir, os vais rindiendo). Continuad quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continuad el entrenamiento y seguid "congelándolo" y "descongelándolo".
El entrenamiento
Empezad a hacer el entrenamiento en familia. Mientras os movéis, cada uno de vosotros, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos os convertís en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tenéis que aguantar la postura mientras poco a poco os vais "fundiendo" (es decir, os vais rindiendo). Continuad quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continuad el entrenamiento y seguid "congelándolo" y "descongelándolo".