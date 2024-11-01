Nike desvela los avances tecnológicos de las Pegasus 41
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Estas nuevas zapatillas son las primeras de la línea Pegasus en incorporar la tecnología Air Zoom combinada con una nueva mediasuela de espuma ReactX para ofrecer más energía reactiva.
Desde su lanzamiento en 1983, la línea Pegasus de Nike es conocida por su fiabilidad y durabilidad y adorada por runners de todo el mundo. Las nuevas Pegasus 41 ofrecen todo lo que la comunidad de atletas adora de la línea Pegasus, pero con unas cuantas novedades.
El lanzamiento de las Pegasus 41 está previsto para junio de 2024. Este modelo es tan duradero y suave como su predecesor, pero además introduce una nueva tecnología innovadora en la línea Pegasus.
Una de las grandes novedades de las Pegasus 41 es la mediasuela de espuma ReactX completa. Estas zapatillas son las primeras de la línea Pegasus que cuentan con espuma ReactX, que hace el diseño más sostenible y alarga la vida útil del modelo.
La espuma ReactX de las Pegasus 41 proporciona un 13 % más de retorno de energía que la espuma Nike React de las Pegasus 40. La espuma Nike ReactX se ha diseñado para reducir la huella de carbono de un par de mediasuelas en un 43 % como mínimo. Es posible gracias a que, en comparación con la anterior espuma Nike React, se ahorra energía en el proceso de fabricación.
Además, las Pegasus 41 cuentan con unidades Air Zoom en el antepié y el talón. La combinación de la mediasuela de espuma ReactX y las unidades Air Zoom permite que las Pegasus 41 ofrezcan la misma sensación de amortiguación que otras zapatillas Pegasus. Esta combinación de elementos también explica cómo responden las zapatillas a tu pie, ofreciéndote una sujeción perfecta que se adapta como un guante.
Antes de esbozar las Pegasus 41, el equipo de diseño de Nike envió una encuesta a runners que corrían a diario para averiguar qué echaban en falta en la línea Pegasus. Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, el equipo de diseño se centró en que, además de ser duraderas y fiables, las Pegasus 41 fueran más cómodas. La parte superior de las zapatillas está confeccionada con una malla Engineered Mesh, diseñada para ofrecer más transpirabilidad y comodidad que los modelos anteriores.
Las Pegasus 41 también incorporan un nuevo e innovador sistema Dynamic Fit en el mediopié. En este sistema, los cordones de las zapatillas van unidos a una banda interna en el mediopié que envuelve todo el pie. Este sistema garantiza una sujeción completa, durabilidad y un ajuste cómodo.
Gracias a sus nuevas características y a su diseño sostenible, esta incorporación a la línea Pegasus apunta a un futuro prometedor, repleto de innovaciones. La fecha de lanzamiento de las Pegasus 41 está prevista para junio de 2024 en Nike.com y tiendas seleccionadas.
Texto: Jessica Nemire