Nike desvela los avances tecnológicos de las Pegasus 41

Antes de esbozar las Pegasus 41, el equipo de diseño de Nike envió una encuesta a runners que corrían a diario para averiguar qué echaban en falta en la línea Pegasus. Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, el equipo de diseño se centró en que, además de ser duraderas y fiables, las Pegasus 41 fueran más cómodas. La parte superior de las zapatillas está confeccionada con una malla Engineered Mesh, diseñada para ofrecer más transpirabilidad y comodidad que los modelos anteriores.



Las Pegasus 41 también incorporan un nuevo e innovador sistema Dynamic Fit en el mediopié. En este sistema, los cordones de las zapatillas van unidos a una banda interna en el mediopié que envuelve todo el pie. Este sistema garantiza una sujeción completa, durabilidad y un ajuste cómodo.

Gracias a sus nuevas características y a su diseño sostenible, esta incorporación a la línea Pegasus apunta a un futuro prometedor, repleto de innovaciones. La fecha de lanzamiento de las Pegasus 41 está prevista para junio de 2024 en Nike.com y tiendas seleccionadas.