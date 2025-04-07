Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 y Nike ZoomX Streakfly 2: descubre la innovación detrás de las nuevas zapatillas de competición de la marca.

Durante décadas, Nike ha priorizado la innovación y el rendimiento en todos sus productos. En 2016, lo hizo a lo grande con una nueva categoría de zapatillas de competición conocida como "superzapatillas". Las Nike Vaporfly 4% fueron las pioneras. Su objetivo era simple: ayudar a todo el mundo, desde profesionales de las maratones hasta a quienes se apuntan a carreras por ocio, a alcanzar sus mejores marcas a través de una herramienta que potencia la eficiencia al máximo.

Además de tener una placa de carbono que proporciona una superficie rígida desde la que impulsarte, las superzapatillas están diseñadas con una espuma Nike ZoomX elástica. Esto las hace ligeras y reactivas, lo que proporciona un retorno de energía óptimo y maximiza la velocidad. Durante los últimos nueve años, cada generación de superzapatillas Nike ha puesto el foco en estas importantes características, al tiempo que ha ido perfeccionando las tecnologías y los diseños de los productos para lograr hasta las metas más inalcanzables. En 2025, el equipo de productos de Nike ha lanzado dos zapatillas de competición avanzadas: las Vaporfly 4 y las Streakfly 2.