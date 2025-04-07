Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 y Nike ZoomX Streakfly 2: descubre la innovación detrás de las nuevas zapatillas de competición de la marca.
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Da igual si vas a por un par de kilómetros en asfalto o si tienes la vista fija en una maratón. Estas zapatillas son lo que necesitas para alcanzar tu máxima velocidad.
Durante décadas, Nike ha priorizado la innovación y el rendimiento en todos sus productos. En 2016, lo hizo a lo grande con una nueva categoría de zapatillas de competición conocida como "superzapatillas". Las Nike Vaporfly 4% fueron las pioneras. Su objetivo era simple: ayudar a todo el mundo, desde profesionales de las maratones hasta a quienes se apuntan a carreras por ocio, a alcanzar sus mejores marcas a través de una herramienta que potencia la eficiencia al máximo.
Además de tener una placa de carbono que proporciona una superficie rígida desde la que impulsarte, las superzapatillas están diseñadas con una espuma Nike ZoomX elástica. Esto las hace ligeras y reactivas, lo que proporciona un retorno de energía óptimo y maximiza la velocidad. Durante los últimos nueve años, cada generación de superzapatillas Nike ha puesto el foco en estas importantes características, al tiempo que ha ido perfeccionando las tecnologías y los diseños de los productos para lograr hasta las metas más inalcanzables. En 2025, el equipo de productos de Nike ha lanzado dos zapatillas de competición avanzadas: las Vaporfly 4 y las Streakfly 2.
Vaporfly 4: la última versión de las superzapatillas originales
En el automovilismo, los ingenieros reajustan y perfeccionan constantemente los coches para aumentar la velocidad y otras prestaciones. Nike ha adoptado un enfoque similar a la hora de optimizar las Vaporfly 4, pero sin alterar lo que hizo que las Vaporfly originales supusiesen toda una revolución. Con ese fin, Andrew Bumbalough, responsable de productos Nike, afirma que tanto él como su equipo se centraron en hacer las zapatillas más ligeras y con más propulsión, y en que el antepié fuese más suave. Mientras el equipo se esforzaba por alcanzar estos objetivos, las probaron runners de élite, como Joshua Cheptegei y Mohammed Ahmed.
"En el caso de esta actualización, no buscábamos revolucionar el diseño: al fin y al cabo, las Vaporfly son las superzapatillas originales, unas pioneras en el mundo de la competición. Lo que queríamos era hacer evolucionar unas zapatillas que creemos que ya son un éxito".
Andrew Bumbalough, director principal de productos de Nike
El resultado son unas zapatillas un 10 % más ligeras que sus predecesoras (una talla 42 de hombre pesa solo 169 gramos, poco más que un par de barritas energéticas), sin que por ello el rendimiento se vea comprometido. Al igual que las Vaporfly 3, las zapatillas cuentan con una placa FlyPlate de fibra de carbono que cubre toda la planta, pero ahora el ángulo de la placa es de 20 grados, en lugar de 15, para subir de nivel el almacenamiento de energía y la propulsión. Asimismo, el drop del talón a la puntera (es decir, la diferencia entre la altura del talón y el antepié de la zapatilla) ha pasado de 8 mm a 6 mm. Hemos rellenado esos 2 mm con la espuma Nike ZoomX en el antepié para conseguir un mayor retorno de energía.
"Cada par de milímetros de ZoomX que podamos añadir a unas zapatillas supondrá más espacio para almacenar energía", explica Bumbalough. "Esa energía luego se liberará en cada zancada". Además, la espuma adicional crea una sensación esponjosa. Como nos explica Bumbalough, así se responde a quienes sentían que el antepié de las Vaporfly 3 era demasiado firme.
La parte superior de las zapatillas también incluye algunas novedades. "La malla no solo es más ligera, sino también más cómoda, y proporciona un ajuste perfecto con el pie. Le hemos puesto unos cordones con cierta elasticidad para que la parte superior se ajuste con mayor comodidad y firmeza a lo largo del pie", explica Bumbalough.
Además, Nike ha querido rendir homenaje al legado de las Vaporfly como las superzapatillas originales con un mensaje que las define así justo en la mediasuela. Es un detalle que adorarán las personas más fieles a las superzapatillas.
Streakfly 2: un innovador modelo para carreras de corta distancia
Mientras que el equipo de diseño se mantuvo fiel a la silueta de las Vaporfly originales con las Vaporfly 4, el de productos adoptó un enfoque totalmente diferente con las Streakfly 2.
"Queríamos crear unas zapatillas únicas", afirma Jonathon Riley, desarrollador de productos de Nike, sobre la inspiración tras las zapatillas de competición.
Hace años que las zapatillas de competición se diseñan con un objetivo en mente: las maratones. Pero ¿qué pasa con las carreras sobre asfalto de 5 km, 10 km o incluso menos? Para estas pruebas no hace falta unas zapatillas de maratón, pero sí requieren un retorno de energía y una potencia de primer nivel. Ahí es donde entran en juego las Nike Streakfly 2.
Las Streakfly 2 se concibieron como la versión para competir en asfalto de las Dragonfly con clavos y son de los pocos modelos de competición que no están específicamente diseñados para maratón. Responden a una necesidad que había quedado desatendida durante la era de las superzapatillas.
"Estas zapatillas son renacentistas. Son muy diferentes a las anteriores y llevan todas sus cualidades un nivel más allá".
Cooper Teare, mediofondista profesional
Cada detalle de su aspecto se ha diseñado meticulosamente para carreras más cortas y rápidas. Son unas de las zapatillas de competición en asfalto más ligeras que Nike haya elaborado, a pesar de contar con una placa de carbono que abarca todo el pie. El equipo añadió el mismo tipo de espuma presente en las zapatillas Nike Alphafly y Vaporfly, que proporciona un retorno de energía elevado a cada zancada. Además, se han configurado para maximizar la velocidad y la propulsión. Te hacen pisar con el antepié de manera natural y eso genera una sensación de impulso hacia delante.
"Es como pisar una pala: el mango se levanta y te golpea. Eso es lo que estas zapatillas hacen con los pies", afirma Pat Richie, director global de productos de Nike, sobre el ajuste y la sensación únicos de las Streakfly 2.
Durante el desarrollo, las Streakfly 2 se sometieron a tres rondas de pruebas. La mediofondista profesional Jemma Reekie las llevó en carreras importantes para probar su rendimiento en el mundo real. Cuando le preguntamos por la primera vez que se puso las Streakfly 2, Reekie aseguró que notó la diferencia de inmediato. "Con estas zapatillas te entran ganas de correr rápido". Este fue uno de los principales mensajes que tanto ella como más profesionales le transmitieron al equipo de innovación de Nike. Y eso fue justo lo que hizo.
Reekie compitió con las Streakfly 2 en la Fifth Avenue Mile de 2023 en Nueva York, una de las carreras de 1 milla más prestigiosas del mundo, y quedó en primera posición. En ese momento, se demostró que estas zapatillas podían ofrecer resultados reales en carreras cortas sobre asfalto y que merecían que todo el mundo las conociese.
Ambas zapatillas están disponibles en nike.com y en tiendas seleccionadas con la combinación de colores Proto desde el 1 de marzo de 2025. En algunas regiones, habrá más combinaciones de colores disponibles a partir de abril de 2025.