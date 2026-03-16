Diferencia entre las zapatillas de entrenamiento y las de running

Tanto si eres runner como amante del gimnasio o las dos cosas a la vez, necesitas la equipación adecuada que te ayude a entrenar duro y te haga sentir genial. Sin embargo, como la oferta de zapatillas de deporte es muy variada, puede ser complicado decidir si te convienen unas zapatillas de training o de running para la actividad que quieres practicar.

Puede que te apetezca coger el par de zapatillas más cómodo que te encuentres por casa, pero entrenar con el tipo de zapatillas equivocado puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones.

¿En qué se diferencian las zapatillas de training de las de running? Las zapatillas de running y las de cross training tienen algunas cosas en común, pero las de running aportan la amortiguación adecuada para largas distancias, mientras que las de training están pensadas para una mayor variedad de patrones de movimiento.

A continuación, te explicamos cómo escoger la opción perfecta para tu próximo entrenamiento.