Nike apoya a las atletas musulmanas con un innovador hijab deportivo

El hiyab Nike Pro se lanzó en diciembre de 2017.

Se diseñó para solucionar los problemas que presentan los hiyabs tradicionales en el deporte.

El diseño fácil de poner y la malla Nike Pro Cool de una sola capa proporcionan transpirabilidad y comodidad a las atletas.

Este producto ligero está disponible en las tallas XS/S y M/L.

En diciembre de 2017, Nike presentó el hiyab Nike Pro para contribuir al empoderamiento y reconocimiento de las atletas musulmanas. Esta innovación revolucionaria fue la respuesta de la empresa a las necesidades de las personas que llevan hiyab, ya que no existían modelos deportivos y los tradicionales no servían para la práctica de ejercicio físico.

Con tan pocas opciones, profesionales como Ibtihaj Muhammad, atleta de Nike y campeona de esgrima, tuvieron que crear sus propios diseños. De hecho, durante toda su carrera deportiva, Muhammad, ganadora de una medalla de bronce en Río en 2016 para el equipo de Estados Unidos, había tenido problemas para encontrar un hiyab que se le ajustara bien. Por eso decidió atárselo por detrás, con la parte delantera debajo de la barbilla y el tejido sobrante bajo los tirantes del sujetador deportivo.

Por desgracia, el peso y la rigidez de la doble capa de georgette aumentaban con el sudor. Además de ser incómodo, el hiyab obstruía tanto su audición que, a veces, la penalizaban por no escuchar el arbitraje.

Muhammad no era la única atleta que había sufrido las limitaciones de los hiyabs tradicionales en el deporte, ya que Nike había recibido muchas opiniones similares. Como forma de lograr la igualdad en el terreno de juego, el equipo de diseño de Nike Pro (encargado de crear las capas bases, aquellas que van en contacto con la piel) decidió trabajar en un prototipo de hiyab deportivo.