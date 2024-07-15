Nike apoya a las atletas musulmanas con un innovador hijab deportivo

Nike apoya a las atletas musulmanas con un innovador hiyab deportivo
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Ya era hora de que las atletas que llevan hiyab tengan la equipación que se merecen.
- El hiyab Nike Pro se lanzó en diciembre de 2017.
- Se diseñó para solucionar los problemas que presentan los hiyabs tradicionales en el deporte.
- El diseño fácil de poner y la malla Nike Pro Cool de una sola capa proporcionan transpirabilidad y comodidad a las atletas.
- Este producto ligero está disponible en las tallas XS/S y M/L.
En diciembre de 2017, Nike presentó el hiyab Nike Pro para contribuir al empoderamiento y reconocimiento de las atletas musulmanas. Esta innovación revolucionaria fue la respuesta de la empresa a las necesidades de las personas que llevan hiyab, ya que no existían modelos deportivos y los tradicionales no servían para la práctica de ejercicio físico.
Con tan pocas opciones, profesionales como Ibtihaj Muhammad, atleta de Nike y campeona de esgrima, tuvieron que crear sus propios diseños. De hecho, durante toda su carrera deportiva, Muhammad, ganadora de una medalla de bronce en Río en 2016 para el equipo de Estados Unidos, había tenido problemas para encontrar un hiyab que se le ajustara bien. Por eso decidió atárselo por detrás, con la parte delantera debajo de la barbilla y el tejido sobrante bajo los tirantes del sujetador deportivo.
Por desgracia, el peso y la rigidez de la doble capa de georgette aumentaban con el sudor. Además de ser incómodo, el hiyab obstruía tanto su audición que, a veces, la penalizaban por no escuchar el arbitraje.
Muhammad no era la única atleta que había sufrido las limitaciones de los hiyabs tradicionales en el deporte, ya que Nike había recibido muchas opiniones similares. Como forma de lograr la igualdad en el terreno de juego, el equipo de diseño de Nike Pro (encargado de crear las capas bases, aquellas que van en contacto con la piel) decidió trabajar en un prototipo de hiyab deportivo.
Tras desarrollar una primera versión, se pidió a varias atletas que la probaran. Un panel formado por profesionales (entre ellas la halterofilista Amna Al Haddad y la patinadora artística Zahra Lari, ambas de Emiratos Árabes Unidos) y no profesionales (como Manal Rostom, Coach de Nike Run Club en Dubái, y Zeina Nassar, boxeadora alemana) dio su opinión en cuanto a rendimiento y estilo.
Nike perfeccionó el producto basándose en los comentarios de estas atletas tras varias rondas de pruebas de uso. El resultado es un hiyab deportivo ligero, suave, transpirable y discreto. Está confeccionado con la malla Nike Pro Cool de una sola capa, uno de los tejidos más transpirables de Nike, y garantiza frescura y comodidad. Además, como está disponible en las tallas XS/S y M/L, este hiyab fácil de poner se adapta a distintos tamaños de cabeza y formas de cara sin necesidad de incluir voluminosos mecanismos de ajuste.
El hiyab Nike Pro, que se lanzó en diciembre de 2017, está disponible en Nike.com y en tiendas seleccionadas de Europa, África del Norte, Norteamérica y Oriente Medio. En la actualidad, nuestra oferta cuenta con 2 hiyabs: el Nike Pro (en negro, con un precio de 38 $) y el Nike Victory (en negro, con un precio de 46 $), diseñado para natación.
Mucho más que una prenda deportiva, el hiyab Nike Pro es un símbolo del empoderamiento de las atletas musulmanas. "El hiyab Nike Pro favorecerá el avance en el uso de esta prenda y la participación de las mujeres musulmanas en el deporte, y fomentará la inclusividad en este ámbito", afirmó Muhammad cuando se lanzó el producto.
"Hace que las mujeres musulmanas tengamos presente que podemos conseguir todo lo que nos propongamos", explicó Lari. "Lo que Nike ha hecho por las atletas musulmanas es un sueño que nunca pensamos que se cumpliría".
Texto: Dina Cheney