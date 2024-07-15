Nike presenta una tecnología revolucionaria con las Air Zoom Mercurial

Las botas de fútbol perfectas son las que ofrecen la tracción y la sujeción necesarias para moverse por el terreno de juego. Las Nike Air Zoom Mercurial hacen eso y más.

Las Nike Air Zoom Mercurial incorporan una tecnología especial que aumenta la sujeción y la flexibilidad incluso a gran velocidad. Estas botas tienen una cámara de aire Zoom de 3/4 que proporciona respuesta y se encuentra directamente dentro de la placa para mejorar el contacto con el suelo. El sistema de aire a presión está diseñado para absorber los impactos y favorecer los movimientos rápidos, por lo que ofrece un retorno de energía que te impulsa.

La cámara de aire también cuenta con unas ranuras especiales para añadir flexibilidad y adaptarse a los movimientos naturales del pie en el campo.

"Como atleta de Mercurial, la velocidad es una prioridad. Quiero ser más rápido que mis rivales", afirma la estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, que lleva las Nike Air Zoom Mercurial. "Lo que más me llamó la atención es que esta tecnología es revolucionaria. La unidad Air es clave para que cualquier atleta de Mercurial se sienta en las mejores condiciones para destacar".

La parte superior de las botas cuenta con Vaporposite+, lo último en Vaporposite. En esta zona, la malla chevron con agarre ofrece un ajuste personalizado que favorece el control del balón. También incorpora hilos adaptables que no añaden peso.

Las pruebas realizadas en Nike Sports Research Lab permitieron crear un mapa con las partes del pie donde se necesita sujeción, lo que inspiró la creación de una estructura Speed Cage con zonas específicas de sujeción para las Air Zoom Mercurial. Collin Eder, director sénior de zapatillas de botas de fútbol a nivel global en Nike, afirma que la parte superior garantiza un ajuste ceñido, firme y seguro incluso al esprintar y recortar a gran velocidad.

Las Air Zoom Mercurial también cuentan con un forro de Flyknit, un tejido cómodo que se ajusta como un calcetín, para mantener los pies frescos y secos. La zona del tobillo de perfil alto está diseñada para proporcionar más protección y flexibilidad alrededor del tobillo.

Al igual que todas las botas Nike Mercurial, las Air Zoom Mercurial incluyen una placa Nike Aerotrack con ranuras especiales para ofrecer una tracción ligera y firme. Las Air Zoom Mercurial incorporan un nuevo elemento en la parte inferior: los tacos con patrón tri-star. Este está diseñado para favorecer los movimientos de lado a lado e impulsar de manera eficiente en los desmarques rápidos y los cambios de dirección.

Para no pasar desapercibidas en el campo, las Nike Air Zoom Mercurial tienen un diseño atrevido con un logotipo Air exterior con un patrón rojo y una suela metalizada en tonos de rojo, morado y naranja que tus rivales no podrán ignorar.

Como parte de los objetivos de impacto de Nike para 2025, entre los que se incluye donar, reacondicionar o reciclar 10 veces más productos usados o defectuosos, la mayoría de los diseños de la línea Mercurial están fabricados con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.

Las Air Zoom Mercurial están disponibles en una gran variedad de combinaciones de colores. Encuentra las tallas para adultos y jóvenes atletas en Nike.com y en tiendas Nike. Consigue estas revolucionarias botas de fútbol aquí.