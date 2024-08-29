Nuevas opciones de maternidad en Nike: un sujetador deportivo compatible con el sacaleches y unas zapatillas fáciles de poner para el embarazo y el posparto.
Novedades de productos
Nike añade dos nuevos productos de ropa deportiva para la maternidad a su creciente colección Nike (M).
Lo que debes saber:
- Nike ha presentado dos nuevos productos de entrenamiento imprescindibles para apoyarte durante el embarazo y el posparto: un sujetador deportivo versátil compatible con el sacaleches y unas zapatillas fáciles de poner para caminar.
- La colección Nike (M) ahora tiene más productos: un nuevo vestido de maternidad para entrenar y camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos y leggings renovados de maternidad para entrenar.
- La Nike Training Club App añade al programa de entrenamiento (M)ove Like a Mother nuevos entrenamientos para el posparto guiados por expertas.
Prácticamente todo cambia durante el embarazo y después del parto. Te encuentres en la etapa en la que te encuentres, puedes confiar en Nike para conseguir ropa de entrenamiento versátil y de alta calidad diseñada teniendo en cuenta tus necesidades únicas. En colaboración con mamás que atraviesan el posparto, los equipos de Nike han creado un sujetador deportivo compatible con el sacaleches y sus primeras zapatillas fáciles de poner para el embarazo y el posparto.
"Pensamos que innovar para la maternidad es tan importante como hacerlo para cualquier otro ámbito de Nike", nos dice la directora de zapatillas de lifestyle Kelly O'Connor.
Fanny Ho, senior manager de Nike e integrante del equipo de innovación de diseño, nos dice que muchas madres y sus parejas quisieron ver la creación de estos productos cuanto antes porque sabían que las mamás los necesitaban de inmediato.
El sujetador Nike (M) Swoosh se ha diseñado para ofrecer a las madres la estructura flexible que necesitaban. Se mantiene en su sitio al dar el pecho o extraer leche incluso en mitad de un entrenamiento.
Características del sujetador deportivo Swoosh:
- Compatibilidad con sacaleches
- Solapa con una sola tira para dar el pecho
- Contorno y copas regulables que se adaptan a los cambios del cuerpo
- Material con control de la humedad para prevenir fugas de leche visibles (Nike Leak Protection: Leche materna)
- Tirantes de espuma acolchada para reducir el dolor en las zonas de presión
- Capas de malla para una transpirabilidad cómoda
Tal y como nos cuenta Ho, la mayoría de los sujetadores deportivos para lactancia son demasiado elásticos y ofrecen poca sujeción, o bien son demasiado estructurados, no se adaptan a los cambios que experimenta el pecho a lo largo del día y no son compatibles con sacaleches. "A lo largo de este proyecto, hemos hablado con infinidad de mujeres que sentían que siempre tenían que elegir entre comodidad y sujeción, y queríamos crear un producto que pudiera ofrecer las dos cosas".
"Como madre ocupada a la que le gusta hacer ejercicio, es esencial tener algo que puedas ponerte para entrenar, pero que también te permita sacarte leche y dar el pecho cuando lo necesites", dice Betina Gozo, entrenadora del Nike Well Collective y especialista en fitness prenatal, sobre el sujetador Swoosh.
Las zapatillas Nike Reina EasyOn van genial para el día a día y también para los movimientos de bajo impacto durante el embarazo y más adelante.
Las primeras zapatillas de maternidad de Nike también cuentan con:
- Un diseño sin cordones que se pone sin usar las manos
- Comodidad y sujeción ideales para pies cansados
- Diseño más ancho y tracción tipo gofre para una mayor estabilidad
- Una plantilla Nike My-FIT regulable para ayudarte con los pies hinchados
"Queríamos que estas zapatillas cubrieran las diferentes necesidades que te surgen durante el embarazo y el posparto: facilidad para ponerlas, opciones de regulación y más comodidad y estabilidad", dice O'Connor. "Yo he pasado por dos embarazos y en aquel momento me habría encantado contar con las Nike Reina".
Nike también está ampliando la colección Nike (M) con un nuevo vestido de entrenamiento de maternidad y camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos y leggings renovados de maternidad para entrenar. Además, la Nike Training Club App añade al programa de entrenamiento (M)ove Like a Mother nuevas rutinas de ejercicios para el posparto guiadas por expertas.
El sujetador Nike (M) Swoosh y la colección Nike (M) collection están disponibles en nike.com y tiendas seleccionadas. Las zapatillas Nike Reina EasyOn estarán disponibles a partir de mayo de 2024 en nike.com y en algunas tiendas.
Texto: Sarah duRivage-Jacobs