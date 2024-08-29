Nuevas opciones de maternidad en Nike: un sujetador deportivo compatible con el sacaleches y unas zapatillas fáciles de poner para el embarazo y el posparto.

Lo que debes saber:

Nike ha presentado dos nuevos productos de entrenamiento imprescindibles para apoyarte durante el embarazo y el posparto: un sujetador deportivo versátil compatible con el sacaleches y unas zapatillas fáciles de poner para caminar.

La colección Nike (M) ahora tiene más productos: un nuevo vestido de maternidad para entrenar y camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos y leggings renovados de maternidad para entrenar.

La Nike Training Club App añade al programa de entrenamiento (M)ove Like a Mother nuevos entrenamientos para el posparto guiados por expertas.

Prácticamente todo cambia durante el embarazo y después del parto. Te encuentres en la etapa en la que te encuentres, puedes confiar en Nike para conseguir ropa de entrenamiento versátil y de alta calidad diseñada teniendo en cuenta tus necesidades únicas. En colaboración con mamás que atraviesan el posparto, los equipos de Nike han creado un sujetador deportivo compatible con el sacaleches y sus primeras zapatillas fáciles de poner para el embarazo y el posparto.

"Pensamos que innovar para la maternidad es tan importante como hacerlo para cualquier otro ámbito de Nike", nos dice la directora de zapatillas de lifestyle Kelly O'Connor.

Fanny Ho, senior manager de Nike e integrante del equipo de innovación de diseño, nos dice que muchas madres y sus parejas quisieron ver la creación de estos productos cuanto antes porque sabían que las mamás los necesitaban de inmediato.

El sujetador Nike (M) Swoosh se ha diseñado para ofrecer a las madres la estructura flexible que necesitaban. Se mantiene en su sitio al dar el pecho o extraer leche incluso en mitad de un entrenamiento.

Características del sujetador deportivo Swoosh:

Compatibilidad con sacaleches

Solapa con una sola tira para dar el pecho

Contorno y copas regulables que se adaptan a los cambios del cuerpo

Material con control de la humedad para prevenir fugas de leche visibles (Nike Leak Protection: Leche materna)

Tirantes de espuma acolchada para reducir el dolor en las zonas de presión

Capas de malla para una transpirabilidad cómoda

Tal y como nos cuenta Ho, la mayoría de los sujetadores deportivos para lactancia son demasiado elásticos y ofrecen poca sujeción, o bien son demasiado estructurados, no se adaptan a los cambios que experimenta el pecho a lo largo del día y no son compatibles con sacaleches. "A lo largo de este proyecto, hemos hablado con infinidad de mujeres que sentían que siempre tenían que elegir entre comodidad y sujeción, y queríamos crear un producto que pudiera ofrecer las dos cosas".