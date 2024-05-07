Los mejores sujetadores deportivos Nike sin aros
Guía de compra
¿Un sujetador deportivo sin aros que te dé comodidad y sujeción? ¡Pues claro! Echa un vistazo a esta selección y encuentra tu favorito para entrenar y para el día a día.
Al confeccionar sujetadores deportivos con sujeción, los aros son habituales en la mayoría de los diseños. Sin embargo, hay muchos modelos sin aros que proporcionan una sujeción excelente. Incluso hay buenísimas opciones de este tipo en tallas grandes.
"Los sujetadores deportivos sin aros son ideales cuando se busca una sujeción baja, media o alta", comenta Emme McAtee, directora sénior de línea de productos en Nike. La experta nos explica que, al desarrollar los modelos Nike, se le da prioridad al ajuste del contorno para garantizar que sujeta el tejido mamario. "También utilizamos estabilizadores en los tirantes para reducir el rebote".
Al elegir el sujetador deportivo perfecto, no solo se tiene en cuenta la comodidad, aunque este aspecto es muy importante. Los modelos sin aros, si están bien diseñados, también pueden proporcionar una sujeción excelente. En un estudio de Frontiers in Sports and Active Living se demostró que, al disfrutar de más sujeción en el pecho, se puede rendir mejor en el running. Además, en otro estudio se señaló que tener menos sujeción en esta zona puede acelerar el cansancio y alterar la eficacia de la respiración, tanto durante los entrenamientos como en el día a día.
A continuación te mostramos algunos de los mejores sujetadores deportivos sin aros Nike, diseñados para ofrecer la sujeción adecuada incluso en las actividades de alta intensidad.
La mejor opción sin aros para un buen ajuste: Nike Indy
Puede que no todos los días quieras llevar el acolchado. O quizás necesitas más espacio en las copas o un ajuste más ceñido en los hombros. Tus preferencias pueden depender del entrenamiento, así que la posibilidad de adaptar tu sujetador deportivo es una gran ventaja. El sujetador sin aros Nike Indy ofrece el ajuste definitivo.
Todos los modelos Indy, ya sean de sujeción ligera, media o alta, cuentan con tirantes regulables y una forma sutil que aporta comodidad durante todo el día. Las almohadillas extraíbles de los sujetadores deportivos Indy de sujeción ligera y media te dan la posibilidad de elegir si llevarlas o no. "El sujetador deportivo Indy de sujeción alta ofrece el máximo nivel de personalización. Los tirantes regulables proporcionan el ajuste y la elevación perfectos, mientras que el cierre por contacto permite adaptar la sensación", afirma McAtee.
El mejor sujetador sin aros para controlar el rebote: Nike Swoosh o Nike Jordan Sport
Durante los entrenamientos intensos, necesitas sujeción para que el movimiento sea mínimo, pero sin sentir ningún tipo de opresión o limitación. El sujetador Swoosh de sujeción alta garantiza la sujeción ideal para deportes de alto impacto sin tener que renunciar a la comodidad y la ligereza. Además, el cierre por contacto extendido de la banda permite regular el ajuste.
Otros modelos Swoosh son el de sujeción ligera, para una protección minimalista, y el de sujeción media, con almohadillas cosidas para conseguir más estructura. Todos los sujetadores deportivos Swoosh cuentan con tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para que se evapore más rápidamente. El tejido adaptable se ajusta como una segunda piel, y las fibras elásticas te permiten ponértelo y quitártelo fácilmente.
Otro sujetador deportivo sin aros, ultraelástico y con absorción de la humedad es el modelo Jordan Sport, un diseño de sujeción media disponible en varios colores llamativos y con material adaptable que recupera la forma rápidamente independientemente del tipo de entrenamiento.
La mejor opción sin aros para descansar: Nike Alate
El mejor sujetador deportivo sin aros no sirve solo para entrenar, también para ir corriendo al supermercado, salir a comer o simplemente para relajarte en el sofá con una camiseta y un pantalón de chándal. Aunque la colección de sujetadores deportivos Alate es ideal para hacer ejercicio, su tejido ligero, transpirable y suave es perfecto para el día a día.
Incluso si no vas a practicar deporte, la tecnología Nike Dri-FIT proporciona transpirabilidad y comodidad.
Determinar la talla de sujetador
Cuando elijas tus opciones favoritas de entre todas las disponibles, es el momento de que te plantees qué talla necesitas. No pasa nada. La guía de tallas de Nike es un recurso perfecto para determinar el ajuste de una amplia selección de tallas de sujetador deportivo, con tallas de copa que van de la A a la G o de la XS a la 4X.
Si te pruebas los sujetadores deportivos en tienda, sigue estas recomendaciones generales: debes poder colocar 2 dedos entre la banda inferior y el cuerpo, y esta no debe clavarse ni moverse. Hacer movimientos similares a los de tu actividad física te ayuda a determinar si tienes la sujeción suficiente. Por ejemplo, el mejor sujetador sin aros para una clase de yoga suave o una sesión de pilates probablemente no sea el mismo que elegirías para una clase de HIIT.
El sujetador perfecto depende del tipo de actividad, por eso, tener varios modelos sin aros te garantiza la sujeción ideal en todo momento, desde en las tareas del día a día, hasta en el entrenamiento para una maratón.
Texto: Elizabeth Millard