Los mejores sujetadores deportivos Nike sin aros

Al confeccionar sujetadores deportivos con sujeción, los aros son habituales en la mayoría de los diseños. Sin embargo, hay muchos modelos sin aros que proporcionan una sujeción excelente. Incluso hay buenísimas opciones de este tipo en tallas grandes.

"Los sujetadores deportivos sin aros son ideales cuando se busca una sujeción baja, media o alta", comenta Emme McAtee, directora sénior de línea de productos en Nike. La experta nos explica que, al desarrollar los modelos Nike, se le da prioridad al ajuste del contorno para garantizar que sujeta el tejido mamario. "También utilizamos estabilizadores en los tirantes para reducir el rebote".

Al elegir el sujetador deportivo perfecto, no solo se tiene en cuenta la comodidad, aunque este aspecto es muy importante. Los modelos sin aros, si están bien diseñados, también pueden proporcionar una sujeción excelente. En un estudio de Frontiers in Sports and Active Living se demostró que, al disfrutar de más sujeción en el pecho, se puede rendir mejor en el running. Además, en otro estudio se señaló que tener menos sujeción en esta zona puede acelerar el cansancio y alterar la eficacia de la respiración, tanto durante los entrenamientos como en el día a día.

A continuación te mostramos algunos de los mejores sujetadores deportivos sin aros Nike, diseñados para ofrecer la sujeción adecuada incluso en las actividades de alta intensidad.