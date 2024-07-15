Nike lleva a cabo su exploración inicial en el diseño circular con las zapatillas ISPA Link Axis
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Todas las partes de las zapatillas se pueden reciclar y se han hecho con la menor cantidad de materiales posible.
- Nike es todo un referente en el diseño circular y sus avances han culminado con las primeras zapatillas de este tipo: las ISPA Link Axis.
- Este modelo está fabricado con la menor cantidad de materiales posible y no contiene adhesivos. Además, todas sus partes se pueden reciclar.
- Estas zapatillas son el primer paso de la marca en el diseño circular, un enfoque de fabricación de circuito cerrado que no genera residuos.
Nike ha presentado las ISPA Link Axis, la primera materialización de su visión del diseño circular, que consiste en un sistema de circuito cerrado que evita la producción de residuos. Nike se preocupa por la protección del planeta y del futuro de deporte, de ahí que haya investigado la forma de fabricar unas zapatillas totalmente reciclables. ¿El resultado? Las ISPA Link Axis.
Las ISPA Link Asis están hechas con la menor cantidad de materiales posible y no contienen adhesivos. Según un comunicado de prensa, "cuentan con una parte superior Flyknit fabricada con poliéster 100 % reciclado que se ha diseñado con precisión para que encajen perfectamente sobre la suela exterior. Además, sus detalles están elaborados con TPU reciclado en un 100 % a partir de residuos de cámaras de aire".
El equipo de diseño de las ISPA se concentró en el "desmontaje", uno de los principios más complejos del diseño circular, y se propuso fabricar unas zapatillas que pudieran separarse totalmente para su reciclaje. En el comunicado mencionado anteriormente se afirmaba que crear unas zapatillas desmontables reduciría la huella de carbono del producto y ofrecería nuevas posibilidades para mejorar su ciclo de vida. Con el reciclaje total como objetivo, el equipo se centró en la capacidad para separar el producto y reciclar cada componente. Eso es justo lo que se ha conseguido con la ISPA Link Asis.
Las ISPA Link Asis están disponibles en las combinaciones de colores "Total Orange and Sonic Yellow" desde el 12 de septiembre en la SNKRS App. Encuentra más información sobre la iniciativa ISPA aquí.