La historia de las Pegasus
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Descubre todos los detalles sobre las zapatillas de running más famosas desde sus orígenes.
Cuesta creer que las zapatillas de running más populares de Nike en un momento dado se retiraran del mercado (spoiler: aquella decisión no duró mucho tiempo).
Cuando se lanzaron las Pegasus en 1982, la tecnología Nike Air todavía era relativamente nueva. Hasta entonces las unidades Air abarcaban toda la longitud de las zapatillas. Pero aquello cambió con las Pegasus, en las que la unidad Air únicamente se colocó en el talón, que es donde impactan mayoritariamente los pies de los y las runners al entrar en contacto con el suelo.
Con una combinación de Nike Air, una suela exterior tipo gofre y su nueva espuma, las Pegasus tenían todos los ingredientes para convertirse en líderes del sector en cuanto a amortiguación reactiva, además de en las zapatillas favoritas de cualquier runner. En el primer mes se vendieron 8000 pares. Aproximadamente un mes después, ya se habían vendido más de 35.000 pares. En el primer semestre de 1983 se vendieron más de 300.000 pares.
Técnicas y asequibles, las Pegasus fueron ganando más y más popularidad con una confección relativamente uniforme hasta 1993. Sin embargo, el éxito de las Pegasus decayó durante algunos años. Algunas de las nuevas características, como la funda de spandex, una parte superior más rígida y la unidad Air más visible en el talón, no le terminaron de cuadrar a la comunidad runner del momento.
Por ello se decidió que eliminar estas zapatillas del mercado era la única forma de salvar la línea. El equipo se puso manos a la obra para crear una nueva versión de las zapatillas que respetara el mantra de "volver a lo básico". La nueva línea Pegasus, que se lanzó en el otoño de 1998 y se recuperó en el otoño de 2000; ya estaba lista para volver al mundo del running como parte de la recién llegada serie Bowerman, una colección dedicada a crear zapatillas fiables y sólidas, diseñadas por y para runners. En 2001, las Pegasus recaudaron casi 19 millones de dólares en su primer año completo en el mercado.
En 2010 se introdujo la tecnología Zoom Air, que ya era popular en otros modelos de zapatillas (y actualmente sigue siendo la unidad Air preferida para las Pegasus). Más adelante se hicieron varias actualizaciones, incluida una parte superior con ventilación adicional y otras pequeñas mejoras que le dieron un lavado de cara a la línea. En la 35.ª edición debutó la primera unidad Zoom Air de longitud completa de la historia de las Pegasus, incorporada en una unidad anatómica que se curvaba en consonancia con las zapatillas. ¿Seguían siendo populares las Pegasus? Se vendieron 12 millones de pares en 12 meses.
Durante los siguientes 20 años, las Pegasus se fueron consolidando como las favoritas de la comunidad de runners, mientras que el equipo de diseño de Nike continuaba trabajando de manera obsesiva con atletas para seguir innovando, mejorando el rendimiento y expandiendo el concepto de las Pegasus de una zapatilla de rendimiento a toda una familia de zapatillas con soluciones para cualquier sesión de running.
Este verano Nike lanza las Nike Pegasus 41 (imagen de arriba), que cuentan con una nueva mediasuela de espuma ReactX completa y unidades Air Zoom en el antepié y el talón. Por primera vez en la línea Pegasus, la espuma ReactX proporciona un mayor retorno de energía en comparación con la espuma React, además de ayudar a reducir la huella de carbono.
La línea de las Pegasus 2024 incluye una amplia gama de modelos para todo tipo de necesidades, capacidades y terrenos, e incluye versiones fáciles de poner, para trail, impermeables y para el invierno. Existen unas Pegasus perfectas para cualquier runner y entrenamiento. ¡Encuentra las tuyas! No limites tu energía. Corre con las Pegasus.