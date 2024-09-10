En 2010 se introdujo la tecnología Zoom Air, que ya era popular en otros modelos de zapatillas (y actualmente sigue siendo la unidad Air preferida para las Pegasus). Más adelante se hicieron varias actualizaciones, incluida una parte superior con ventilación adicional y otras pequeñas mejoras que le dieron un lavado de cara a la línea. En la 35.ª edición debutó la primera unidad Zoom Air de longitud completa de la historia de las Pegasus, incorporada en una unidad anatómica que se curvaba en consonancia con las zapatillas. ¿Seguían siendo populares las Pegasus? Se vendieron 12 millones de pares en 12 meses.

Durante los siguientes 20 años, las Pegasus se fueron consolidando como las favoritas de la comunidad de runners, mientras que el equipo de diseño de Nike continuaba trabajando de manera obsesiva con atletas para seguir innovando, mejorando el rendimiento y expandiendo el concepto de las Pegasus de una zapatilla de rendimiento a toda una familia de zapatillas con soluciones para cualquier sesión de running.