La forma perfecta de correr

Por eso, si tus zapatillas te van bien, no las cambies. "Si algo te funciona, no tienes nada que arreglar", afirma Kate VanDamme, fisioterapeuta y especialista en ortopedia clínica del Langone Health Sports Performance Center de la universidad de Nueva York. "Si al runner le van bien sus zapatillas actuales, no conviene obligarlo a llevar otras solo porque son el 'tipo' de zapatillas recomendadas tras su evaluación", explica. "Si lo hacemos, corremos el riesgo de alterar su postura." VanDamme también añade que el hecho de que tus zapatillas te resulten agradables es señal de que se ajustan bien a tu anatomía y a tu biomecánica. Además, en un análisis de estudios publicado en la revista Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, la elección de zapatillas solamente con base en recomendaciones biomecánicas apenas mostraba diferencias en el índice de lesiones.



7. No corras con zapatillas gastadas



Sustituye las zapatillas cuando empieces a ver señales de desgaste (talones asimétricos, patrón de la suela gastado...) o ya no te resulten tan cómodas. "Las zapatillas se parecen a los músculos", afirma Ian Klein, especialista en fisiología, cross-training y prevención de lesiones de la universidad de Ohio. "Cuando un músculo se fatiga, pierde su función. Cuando las zapatillas se desgastan, pierden su integridad estructural y ya no son capaces de realizar su función", explica, independientemente de si su función consiste en absorber el impacto de los 160 kilómetros que quieres correr este mes o de las sesiones ocasionales por el vecindario.