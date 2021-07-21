La forma perfecta de correr

Para mantener una postura de running adecuada, el entrenamiento de fuerza y movilidad es esencial, según nos cuenta Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross-training y prevención de lesiones de la Universidad de Ohio (EE. UU.). Tiene mucha lógica porque, cuando el cuerpo está fuerte y relajado, corres mejor, pero, cuanto más débil estés y más tensión tengas, más probabilidades tienes de descuidar la postura y sufrir alguna lesión al trabajar los músculos incorrectos.



Es lo que ocurre con las rodillas, que es donde se produce alrededor del 50 % de las lesiones de running, de acuerdo con Klein. "Imagina que la rodilla es el centro de un puente, siendo el pie un extremo y la cadera el otro. El centro es la zona más débil y más afectada por los problemas de ambos lados", explica. La rodilla es la que se lleva la peor parte de cualquier error postural, como la sobrezancada o el pie girado hacia dentro.



Si fortaleces los músculos que están encima y debajo de la rodilla (desde los músculos de los pies hasta los glúteos), absorberás mejor los impactos y evitarás la fatiga derivada de una mala postura al correr, según Janet Hamilton, entrenadora de fuerza y acondicionamiento físico y dueña de Running Strong, una empresa de coaching de Atlanta (EE. UU.). Ella afirma que, al fin y al cabo, si eres capaz de levantar cargas pesadas una vez tras otra, te resultará mucho más fácil llevar el peso de tu propio cuerpo durante varios kilómetros.



Los entrenamientos de fuerza de todo el cuerpo también sirven para desarrollar el equilibrio que tan necesario es en el running. "Cada vez que das una zancada y te apoyas en un solo pie, todo el cuerpo tiene que estar equilibrado de tal manera que mantenga la postura en posición vertical y no se doble hacia el otro lado", afirma Hamilton.



Si quieres entrenar la fuerza para correr, "es conveniente someter el músculo a la misma tensión que experimenta al correr", explica Klein. Haz ejercicios con una sola pierna, como las zancadas, subir y bajar escalones o los pesos muertos con una pierna.



Céntrate en la movilidad al menos un par de veces por semana: pásate un rodillo de masaje por los músculos, estira o practica yoga antes o después de entrenar, o dedica una sesión entera a la movilidad para destensar el cuerpo.