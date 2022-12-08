¿Es saludable tomar zumos? Dos nutricionistas nos lo explican
Nutrición
Dos nutricionistas expertas señalan los beneficios de los zumos y desmienten algunos mitos.
En lo que respecta a nutrición, las modas vienen y van muy rápidamente, y los zumos no son una excepción. En los últimos años, la moda de hacer zumos ha ido ganando popularidad (aunque también la ha perdido por el camino). Y aunque son beneficiosos, lo cierto es que se dicen muchas cosas de ellos sin base científica alguna.
Pero, cuando hablamos de hacer zumo, ¿a qué nos referimos exactamente? Hacer zumo es el acto de extraer el jugo de una fruta o un vegetal descartando, por lo general, el resto de la pieza, como la pulpa, la fibra, las pepitas o la piel, tal como nos recuerda Maya Feller, máster en Ciencias, dietista, y nutricionista ¿Y es tan saludable como muchos afirman?
A continuación, Feller y Brittany Modell, máster en Ciencias, dietista titulada y nutricionista certificada, nos lo cuentan todo sobre los zumos, incluidos sus beneficios y riesgos.
¿Es saludable tomar zumos?
En pocas palabras: sí, pero hay que tener en cuenta algún que otro riesgo.
Según nos comenta Feller, los zumos llevan siglos formando parte de la alimentación de muchas culturas, pues son un chute rápido y eficiente de micronutrientes e hidratación.
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Pero, dicho esto, tanto Feller como Modell señalan que no podemos alimentarnos a base de zumos. Los zumos no son lo suficientemente nutritivos o calóricos como para recurrir solamente a ellos, por lo que hay que complementarlos con otras fuentes de energía. Feller nos cuenta que el principal problema de los zumos es que no cuentan con un perfil equilibrado de macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas.
Los macronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos consumir en grandes cantidades para sobrevivir. Los zumos se componen principalmente de hidratos de carbono, por lo que carecen de proteínas y grasas. Además, al hacer zumo descartamos la fibra, un componente valioso de muchas frutas y verduras.
Aparte de ayudar a sentir saciedad y contribuir a nuestra salud digestiva, la fibra tiene muchos otros beneficios para nuestra salud, como reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión.
3 posibles beneficios de tomar zumo
1.Es una manera rápida de consumir nutrientes
Modell explica que tomar zumo es beneficioso porque nos ayuda a añadir fruta y verdura en nuestra dieta sin complicarnos demasiado. Podemos hacer el zumo en casa o comprarlo embotellado, y ambas opciones están bien, tal como apunta Modell. Es una cuestión de gustos y de presupuesto. En caso de que los vayamos a comprar envasados, Feller nos recuerda lo importante que es leer la etiqueta nutricional del producto para evitar aquellos que lleven azúcar añadido.
2.Los zumos son ricos en vitaminas y minerales
Hacer zumo (es decir, el acto de pasar frutas y vegetales por un exprimidor o una licuadora) también nos ofrece una fuente concentrada de vitaminas y minerales. Si cada vez que hacemos zumo probamos a mezclar diferentes frutas y vegetales, también obtendremos diversos nutrientes, cada uno con sus propios beneficios.
Por ejemplo, tal como indica Feller, el zumo de remolacha es alto en nitratos, un nutriente bueno para la tensión arterial; el de arándanos es eficaz para prevenir las infecciones del tracto urinario; y el de cereza ácida favorece la recuperación después de hacer ejercicio físico de forma intensa y prolongada.
Sin embargo, Modell señala que no hay un zumo que sea mejor o más saludable que otros, pues cada alimento tiene sus propios beneficios.
3.Son una opción perfecta para hidratarse
Otro de los beneficios de los zumos es que son una fuente de hidratación.
Feller nos explica que, aunque los zumos estén hechos principalmente de agua, también contienen hidratos de carbono, por lo que ayudan a hidratar las células de manera más eficiente que el agua sola.
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Falsas creencias
Se dicen muchas cosas de los zumos que son demasiado buenas para ser verdad. La mayoría de estos supuestos beneficios, tal como apunta Feller, no tienen estudios detrás que los corroboren.
Por ejemplo, tanto Feller como Modell afirman que no hay pruebas de que los zumos mejoren la absorción de nutrientes de las frutas y verduras en comparación con su consumo sin licuar. Y la idea de que los zumos ayudan a eliminar toxinas y limpiar el cuerpo también es un mito.
Posibles riesgos de los zumos
Aunque tomar zumo tiene numerosas ventajas, hay algún que otro riesgo que conviene anotar. Si no se consumen de inmediato, los zumos recién hechos se pueden convertir en un caldo de cultivo ideal para bacterias, lo que puede causar una intoxicación alimentaria.
En casa, Modell recomienda hacer la cantidad de zumo que vayamos a consumir, pues las bacterias proliferan rápidamente en los zumos recién exprimidos. En caso de que vayamos a comprar zumo embotellado fresco, es mejor elegir productos pasteurizados para reducir la posibilidad de que estén contaminados con bacterias.
Por su parte, Feller advierte de que no se deben consumir grandes cantidades de zumo de una sola vez, ya que la fructosa (un azúcar) puede alterar los movimientos intestinales y provocar diarrea. Además, señala que los zumos pueden ser incompatibles con la medicación. Por ejemplo, el zumo de pomelo puede interferir con algunos medicamentos usados para tratar el colesterol, la hipertensión o la ansiedad. Para saber si no hay ningún problema en que tomes zumo, primero debes hablar con tu médico de cabecera sobre sus posibles contraindicaciones.
Los zumos tampoco son recomendables para las personas con problemas de azúcar en sangre, como la diabetes. Modell explica que tomar zumo como único alimento en alguna de las comidas del día, sin acompañarlo de proteínas o grasas, puede subir el azúcar en sangre y, además, no mantiene la sensación de saciedad durante mucho tiempo. Por lo general, tener un nivel de azúcar en sangre elevado (o experimentar picos) de forma constante aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves para la salud.
La conclusión
Los zumos son un buen complemento para las comidas, pues nos permiten añadir más fruta y verdura a nuestra dieta diaria. Feller nos dice que algunas de las personas con las que trabaja toman un solo zumo vegetal al día, mientras que otras prefieren tomar uno de fruta y verdura varias veces por semana.
La clave está en encontrar la proporción adecuada de las frutas y verduras que más nos gustan, y recordar que debemos tomar los zumos como un acompañamiento, pues no constituyen una comida. Y si no te gustan los zumos, no pasa nada. Modell explica que no es necesario que los tomes si ya satisfaces tus necesidades nutricionales comiendo de manera equilibrada.
Texto: Jessica Estrada