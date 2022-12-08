¿Es saludable tomar zumos? Dos nutricionistas nos lo explican

En pocas palabras: sí, pero hay que tener en cuenta algún que otro riesgo.

Según nos comenta Feller, los zumos llevan siglos formando parte de la alimentación de muchas culturas, pues son un chute rápido y eficiente de micronutrientes e hidratación.

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Pero, dicho esto, tanto Feller como Modell señalan que no podemos alimentarnos a base de zumos. Los zumos no son lo suficientemente nutritivos o calóricos como para recurrir solamente a ellos, por lo que hay que complementarlos con otras fuentes de energía. Feller nos cuenta que el principal problema de los zumos es que no cuentan con un perfil equilibrado de macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas.

Los macronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos consumir en grandes cantidades para sobrevivir. Los zumos se componen principalmente de hidratos de carbono, por lo que carecen de proteínas y grasas. Además, al hacer zumo descartamos la fibra, un componente valioso de muchas frutas y verduras.

Aparte de ayudar a sentir saciedad y contribuir a nuestra salud digestiva, la fibra tiene muchos otros beneficios para nuestra salud, como reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión.