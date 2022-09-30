¿Es poco saludable comer antes de dormir? Los expertos lo explican

Comer antes de acostarte puede afectar a tu salud de diferentes maneras. El neurólogo y especialista del sueño W. Christopher Winter afirma que tomar nutrientes y el metabolismo pueden alterar el sueño. El experto hace referencia a un estudio de 2021 a pequeña escala con 30 enfermeros que tenían turnos de noche. En el estudio se reveló que, cuanto menos tiempo pase entre la hora a la que comes y la que te acuestas, más probable es que a la mañana siguiente te despiertes con sueño.

En una investigación publicada en una edición de 2021 del British Journal of Nutrition también se demostró que comer o beber menos de una hora antes de dormir puede aumentar el riesgo de dormir mal. Incluso puede hacer que duermas más de lo que tu cuerpo necesita. En concreto, en el estudio se demostró que las personas que comieron o bebieron una hora antes de acostarse tenían el doble de probabilidades de despertarse poco después de conciliar el sueño. Esto está relacionado con el insomnio y un sueño de mala calidad.

Winter señala que comer es un temporizador importante. Es decir, comer a unas horas fijas puede ayudarte a dormir, aunque si esas horas están muy cerca de la hora de dormir, también puede afectar negativamente al sueño. El experto añade que determinadas comidas, como los platos con especias o con mucha grasa, también perjudican el sueño.

Por otro lado, Keri Gans, dietista y nutricionista, comenta que comer antes de dormir favorece el reflujo ácido, que ocurre cuando el contenido del estómago sube hacia el esófago. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de EE. UU. indica que el reflujo puede causar síntomas como ardor, dolor en el pecho, náuseas, problemas al tragar y tos. Gans explica que comer poco antes de dormir puede producir reflujo a algunas personas, lo que resulta incómodo y puede dificultar la capacidad de dormir.