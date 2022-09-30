¿Es poco saludable comer antes de dormir? Los expertos lo explican

¿Es poco saludable comer antes de dormir? Explicación de expertos
Salud y bienestar
La respuesta no es tan sencilla.
En un mundo perfecto, comeríamos platos equilibrados a unas horas fijas. En el mundo real, el trabajo, las actividades y la vida en general no siguen nuestros planes. Si picas algo o comes con prisas antes de ir a la cama, es normal que te preguntes si es malo comer antes de dormir.
Los expertos admiten que la respuesta no está clara. Sin embargo, los datos sugieren que comer antes de ir a la cama no es lo ideal. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.
¿Cómo puede afectar a la salud comer antes de acostarte?
Comer antes de acostarte puede afectar a tu salud de diferentes maneras. El neurólogo y especialista del sueño W. Christopher Winter afirma que tomar nutrientes y el metabolismo pueden alterar el sueño. El experto hace referencia a un estudio de 2021 a pequeña escala con 30 enfermeros que tenían turnos de noche. En el estudio se reveló que, cuanto menos tiempo pase entre la hora a la que comes y la que te acuestas, más probable es que a la mañana siguiente te despiertes con sueño.
En una investigación publicada en una edición de 2021 del British Journal of Nutrition también se demostró que comer o beber menos de una hora antes de dormir puede aumentar el riesgo de dormir mal. Incluso puede hacer que duermas más de lo que tu cuerpo necesita. En concreto, en el estudio se demostró que las personas que comieron o bebieron una hora antes de acostarse tenían el doble de probabilidades de despertarse poco después de conciliar el sueño. Esto está relacionado con el insomnio y un sueño de mala calidad.
Winter señala que comer es un temporizador importante. Es decir, comer a unas horas fijas puede ayudarte a dormir, aunque si esas horas están muy cerca de la hora de dormir, también puede afectar negativamente al sueño. El experto añade que determinadas comidas, como los platos con especias o con mucha grasa, también perjudican el sueño.
Por otro lado, Keri Gans, dietista y nutricionista, comenta que comer antes de dormir favorece el reflujo ácido, que ocurre cuando el contenido del estómago sube hacia el esófago. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de EE. UU. indica que el reflujo puede causar síntomas como ardor, dolor en el pecho, náuseas, problemas al tragar y tos. Gans explica que comer poco antes de dormir puede producir reflujo a algunas personas, lo que resulta incómodo y puede dificultar la capacidad de dormir.
¿Cómo puede afectar al peso comer antes de acostarte?
Pues depende. La coach de salud y dietista Jessica Cording señala que comer mucho antes de dormir está relacionado con el aumento de peso o la dificultad para perderlo.
La ciencia ha intentado encontrar los motivos exactos y lo que se ha descubierto es que las personas que cenan más tarde por lo general suelen tomar más calorías que las que cenan más temprano.
Lo que comes también es importante. Además, la coach comenta que lo que se suele comer a esas horas son tentempiés o alimentos que aportan muchas calorías pero pocos nutrientes.
Gans está de acuerdo y añade que, si consumimos calorías en exceso antes de dormir, es probable que ganemos peso. Sin embargo, si las calorías que consumimos son parte de nuestras necesidades diarias, es menos probable que subamos de peso.
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¿Cuándo deberías parar de comer antes de acostarte?
Otra vez la misma respuesta: depende. Winter suele recomendar parar de comer, por lo menos, 4 horas antes de dormir para disminuir el riesgo de dormir mal, pero admite que es difícil encontrar investigaciones que establezcan un tiempo exacto adecuado para todo el mundo.
Además, Winter señala que el reflujo suele ser peor cuanto menos tiempo trascurre entre la comida y el sueño. En un estudio de 2007 se demostró que las personas que comían por última vez 6 horas antes de dormir tenían menos síntomas que las que comían menos de 2 horas antes. Cording comenta que puede resultar complicado evitar la comida con tanto tiempo de antelación, sobre todo porque la mayoría de las personas tiene hambre cuando pasan unas 3 horas desde la última ingesta.
Pero esto también depende de cada persona.
Gans dice que, si no tienes problemas de reflujo y duermes bien en general, probablemente puedes comer justo antes de dormir y no pasa nada.
Qué puedes hacer si te da hambre antes de acostarte
A veces no tienes más remedio que comer antes de irte a la cama, por ejemplo si te quedas trabajando hasta tarde o se te pasó la hora de cenar y tienes hambre. Cording asegura que no pasa nada mientras tengas cuidado con lo que comes.
La experta recomienda tomar una fibra, verduras, proteína y grasas saludables, pero no recomienda cenar mucho ni tomar un aperitivo la hora antes de ir a la cama.
Si ya has cenado, puedes tomar un tentempié como un plátano con crema de frutos secos o hummus con verduras. Cording dice que hay que tener en cuenta que los alimentos ricos en azúcares o grasas son más difíciles de digerir y pueden alterar el sueño.
Si suele darte hambre a la hora de dormir, Gans sugiere que te replantees lo que comes en la cena.
Puede que te dé hambre por la noche si has comido poco, así que deberías apostar por un plato que incluya fibra, grasa saludable y proteína.
Además, si tienes antojo de dulce, lo mejor es comer algo como una pieza de fruta con una cucharada de yogur griego para satisfacer el apetito y al mismo tiempo tomar proteína.
Sin embargo, Cording recalca que, si tienes hambre antes de dormir y parece que comer no te afecta al sueño ni al peso, deberías poder comer sin problema. Hay muchas críticas sobre comer antes de dormir y se suele pensar que es malo en todos los casos, pero las necesidades de cada persona son diferentes.
Texto: Korin Miller