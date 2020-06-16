Entrenamientos intensos para toda la familia

Cardio básico al cuadrado
Asesoramiento
Por Nike Training
Entrenamiento en familia: pon en marcha a tu familia con media hora de pura energía.
Haz que se pongan en pie y ayúdales a desarrollar la resiliencia para seguir en movimiento. Este entrenamiento en familia superenergético tiene como objetivo que os inspiréis unos a otros y que no os rindáis nunca. Os animamos a probarlo.
La resiliencia es clave para mantener la actividad, así que hemos diseñado esta rutina para que todos lleguemos a ser campeones. Haz que tu familia se ponga en marcha y en forma con este cardio básico que os pondrá las pilas.
Añadid algo de ritmo
Probad esta sesión de 15 minutos no una, sino dos veces. Al cuadrado y con toda la familia dándolo todo.
Para la primera ronda, los más pequeños cogerán el timón y crearán una playlist de cuatro canciones que sonarán durante la primera vuelta. En la segunda ronda, los adultos seleccionarán cuatro temas con los que culminaréis la sesión.
La resiliencia consiste en encontrar la fuerza para seguir adelante y la música es la fuente definitiva de fuerza cuando tenemos que dar el último empujón. Cread una playlist con buenas canciones y llenad de ritmo cada movimiento.
Liberareis todo el poder de esta media hora cuando le deis a Empezar.