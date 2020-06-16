Entrenamientos intensos para toda la familia

Probad esta sesión de 15 minutos no una, sino dos veces. Al cuadrado y con toda la familia dándolo todo.



Para la primera ronda, los más pequeños cogerán el timón y crearán una playlist de cuatro canciones que sonarán durante la primera vuelta. En la segunda ronda, los adultos seleccionarán cuatro temas con los que culminaréis la sesión.



La resiliencia consiste en encontrar la fuerza para seguir adelante y la música es la fuente definitiva de fuerza cuando tenemos que dar el último empujón. Cread una playlist con buenas canciones y llenad de ritmo cada movimiento.



Liberareis todo el poder de esta media hora cuando le deis a Empezar.