Comprar novedades

Comprar

Cardio básico al cuadrado

Asesoramiento
Última actualización: 16 de junio de 2020

Por Nike Training

Entrenamientos intensos para toda la familia
Entrenamientos intensos para toda la familia

Entrenamiento en familia: pon en marcha a tu familia con media hora de pura energía.

Haz que se pongan en pie y ayúdales a desarrollar la resiliencia para seguir en movimiento. Este entrenamiento en familia superenergético tiene como objetivo que os inspiréis unos a otros y que no os rindáis nunca. Os animamos a probarlo.

 La resiliencia es clave para mantener la actividad, así que hemos diseñado esta rutina para que todos lleguemos a ser campeones. Haz que tu familia se ponga en marcha y en forma con este cardio básico que os pondrá las pilas.

Entrenamientos intensos para toda la familia

Añadid algo de ritmo

Probad esta sesión de 15 minutos no una, sino dos veces. Al cuadrado y con toda la familia dándolo todo.

Para la primera ronda, los más pequeños cogerán el timón y crearán una playlist de cuatro canciones que sonarán durante la primera vuelta. En la segunda ronda, los adultos seleccionarán cuatro temas con los que culminaréis la sesión.

La resiliencia consiste en encontrar la fuerza para seguir adelante y la música es la fuente definitiva de fuerza cuando tenemos que dar el último empujón. Cread una playlist con buenas canciones y llenad de ritmo cada movimiento.

Liberareis todo el poder de esta media hora cuando le deis a Empezar.

Descubre entrenamientos para toda la familiaEmpezar entrenamiento
Entrenamientos intensos para toda la familia, Únete a Nike Training Club

Únete a Nike Training Club

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar
Entrenamientos intensos para toda la familia, NTC Premium gratis

NTC Premium gratis

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores de forma gratuita para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar
Entrenamientos intensos para toda la familia, Únete a Nike Training Club

Únete a Nike Training Club

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar
Entrenamientos intensos para toda la familia, NTC Premium gratis

NTC Premium gratis

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores de forma gratuita para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar

Publicación original: 12 de junio de 2020

Historias relacionadas

  • Buena de verdad: la ensalada de boniato

    A fondo

    Alimentación funcional: ensalada de boniato

  • Cómo y por qué hacer press de banca

    A fondo

    Cómo y por qué hacer press de banca

  • Cómo y por qué hacer fondos de tríceps

    A fondo

    Cómo y por qué hacer fondos de tríceps

  • Haz que los más pequeños se llenen de energía de forma saludable

    A fondo

    Haz que los más pequeños se llenen de energía de forma saludable

  • Fuerza sobrehumana

    A fondo

    Fuerza sobrehumana