Los mejores entrenamientos para espalda con mancuernas según los entrenadores

Los mejores entrenamientos para espalda con mancuernas incluyen ejercicios que hacen trabajar los músculos de la espalda desde diferentes ángulos. A continuación, Vesco y Thompson nos enseñan sus ejercicios favoritos para trabajar la espalda con mancuernas.

1. Remo en posición inclinada

"El remo en posición inclinada mejora la fuerza de la parte superior de la espalda, la zona lumbar, los glúteos, los isquiotibiales, los dorsales y los hombros", dice Vesco.

"El remo en posición inclinada también beneficia a la estabilidad del core", apunta Thompson.

Cómo hacerlo: ponte de pie con los pies a la anchura de los hombros, sujeta una mancuerna con cada mano, mantén los brazos pegados a los costados y flexiona ligeramente las rodillas. Inclínate hacia delante desde las caderas para que tu torso quede paralelo al suelo, o bien todo lo cerca que tu movilidad te permita. Extiende los brazos rectos hacia el suelo con las palmas una frente a la otra. Lentamente, tira de las mancuernas hacia el pecho con los codos rozando los costados y terminando detrás de la espalda, de modo que sientas cómo los omóplatos se juntan. Vuelve a bajar las pesas a la posición inicial.

Haz 3 series de 8 repeticiones con un peso moderadamente pesado.

2. Elevaciones posteriores con mancuernas

"Este ejercicio es beneficioso para mejorar la postura", dice Thompson. "Involucra la parte posterior de los hombros, el trapecio medio (el gran músculo que recorre la parte inferior del cuello y los hombros) y los romboides (bajo los omóplatos)", añade.

Cómo hacerlo: ponte de pie con los pies a la anchura de los hombros, sujeta una mancuerna con cada mano, mantén los brazos pegados a los costados y flexiona ligeramente las rodillas. Inclínate hacia delante desde las caderas para que tu torso quede paralelo al suelo, o bien todo lo cerca que tu movilidad te permita, y deja los brazos sueltos. Mantén los codos ligeramente flexionados, junta los omóplatos y eleva los brazos hacia los lados. Lentamente, vuelve a bajar las pesas.

Haz 3 series de 12 repeticiones con un peso moderadamente ligero.

3. Paseo del granjero por encima de la cabeza

"En este ejercicio se entrena toda la espalda, los hombros y los músculos estabilizadores escapulares", explica Vesco. "Además de trabajar el core de manera adicional".

Cómo hacerlo: coge una mancuerna con cada mano. Sube las pesas hasta los hombros y, a continuación, por encima de la cabeza extendiendo los brazos hacia el techo, con las palmas una frente a la otra. Mantén los hombros abajo y controlados. Camina lentamente manteniendo las pesas estables y evitando encorvar los hombros hacia las orejas.

Haz 3 series de 60 segundos con un peso moderadamente pesado.