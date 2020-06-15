Entrena a los más pequeños celebrando sus logros
Asesoramiento
Por Nike Training
Enseña a los niños a celebrar sus esfuerzos para ayudarles a mejorar sus resultados.
En este artículo, te explicamos cómo animar con sinceridad y positividad para motivar a tus hijos a seguir adelante, incluso cuando se enfrentan a obstáculos. Así les ayudas a ser aún mejores.
Mantener la actividad física y la motivación es esencial cuando los más pequeños pasan mucho tiempo en casa. Por eso, hemos extraído los puntos más importantes del compromiso Made to Play de Nike para ofrecerte un desglose de las 6 claves de la orientación para que mantengan una actitud positiva y un estilo de vida saludable. En este artículo, nos centramos en la celebración y Houda Loukili, entrenadora del programa Favela Street en Ámsterdam, nos cuenta por qué es tan importante.
Elogia el progreso
"Los niños solo prosperan si los estimulamos mentalmente", afirma Houda.
Pero ¿cómo? "Haciéndoles cumplidos sinceros", contesta. Elogia aspectos concretos que puedan controlar, como el esfuerzo o la determinación. Por ejemplo, puedes decirles algo como "El ejercicio era difícil, pero no te rendiste".
Unas palabras de ánimo sinceras tienen un efecto muy positivo. Según Houda, aunque podemos "ser generosos con los elogios", también debemos "ser pacientes" y no esperar grandes resultados de inmediato.
Ya sabes que son unos campeones, así que céntrate en los pequeños aspectos positivos. Como dice Houda, "mantén su motivación y disfruta de la vida con ellos".
"Hazles cumplidos sinceros"
Houda Loukili, entrenadora del programa Favela Street
En el mismo equipo
También es muy importante que sepan que estás de su lado, incluso cuando cometen errores. Al animarles constantemente, como chocando los cinco, crearás momentos de conexión reales. Hacerles saber que eres su mayor fan "les da un estímulo extra", afirma Houda, especialmente cuando se enfrentan a obstáculos. Si te dicen que no pueden hacer algo, respóndeles que quizá no puedan hacerlo ahora, pero que lo conseguirán si lo siguen intentando.