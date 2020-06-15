En este artículo, te explicamos cómo animar con sinceridad y positividad para motivar a tus hijos a seguir adelante, incluso cuando se enfrentan a obstáculos. Así les ayudas a ser aún mejores.



Mantener la actividad física y la motivación es esencial cuando los más pequeños pasan mucho tiempo en casa. Por eso, hemos extraído los puntos más importantes del compromiso Made to Play de Nike para ofrecerte un desglose de las 6 claves de la orientación para que mantengan una actitud positiva y un estilo de vida saludable. En este artículo, nos centramos en la celebración y Houda Loukili, entrenadora del programa Favela Street en Ámsterdam, nos cuenta por qué es tan importante.