Qué hacer para no quemarte y encontrar un equilibrio sano entre tu vida personal y el deporte

P:

Hola, entrenadora:



Corro en el equipo de atletismo de mi instituto y últimamente estoy obsesionada con ser la mejor. No pienso en nada más. Para mí, todo es una competición, incluso los entrenamientos. Esta necesidad de ganar me motiva a entrenar con más intensidad y darlo todo en las carreras, pero me he dado cuenta de que soy más impaciente y estoy más estresada que antes. Además, algunas compañeras del equipo ya no quieren ser mis amigas porque dicen que me tomo todo demasiado en serio. ¿Este espíritu competitivo puede ser una ventaja o acabará suponiendo un obstáculo?



Con sed de victorias, pero sintiéndose mal

Una atleta de 17 años