Deporte, niñas y pubertad

Pubertad, niñas y deporte

Pubertad, menstruación y deporte

Asumámoslo: la pubertad es una etapa bastante confusa. Es una parte normal del crecimiento, un momento lleno de cambios emocionales y físicos que despierta sensaciones de vulnerabilidad e inseguridad, sobre todo en las niñas. Nos hemos asociado con Women in Sport (una organización benéfica del Reino Unido dedicada a ofrecer a todas las mujeres y niñas la oportunidad de experimentar el deporte), quienes creen que la pubertad es un momento crítico en el que las adolescentes pueden empezar a ver el ejercicio tal como es: divertido, gratificante y saludable. Fundada en 1984 y con una amplia experiencia sobre el terreno, Women in Sport ha demostrado una y otra vez que "las niñas se están perdiendo las ventajas del deporte, que duran toda la vida". Juntos, nuestra misión es cambiar esta situación.





La pubertad y la menstruación no deberían ser razón para que las niñas carezcan de una vida activa. Sin embargo, con todos los cambios que experimentan (desde la menstruación y el desarrollo del pecho hasta la aparición del olor corporal y el crecimiento del vello), la pubertad no es fácil de aceptar. Todo esto puede disminuir su autoestima y motivación e incluso puede hacer que dejen de disfrutar del deporte.



La investigación que ha llevado a cabo Women in Sport lo demuestra claramente. De las 2,1 millones de niñas de entre 11 y 16 años que viven en el Reino Unido(1), una gran mayoría se están perdiendo las ventajas del deporte. El 34% de las niñas afirmó que no participan en las clases de educación física porque no les gusta que las observen, mientras que el 35% no toma parte por falta de confianza.(2) La buena noticia: el cambio ya está en marcha. Sigue leyendo para descubrir de qué maneras puedes ayudar a nuestra generación de niñas.



A través de Made to Play, Nike anima a las niñas a tomar la delantera en el deporte. Con la misión de ayudarlas a empoderarse en todos los niveles, sus programas deportivos ofrecen la oportunidad de que 17 millones de niñas se mantengan activas para llevar una vida más saludable y feliz.



En la escuela, el sudor, el vello corporal y el miedo a manchar la ropa, así como la falsa percepción de que carecen de capacidades, pueden hacer que otros estudiantes se burlen de ellas. La ansiedad que provocan las críticas y la competencia disminuye profundamente la autoestima de las niñas y repercute negativamente en su capacidad para mantenerse activas.



Women in Sport destaca que las niñas tienen muchas menos probabilidades de participar en deportes de equipo: tan solo el 48% entre 13 y 16 años participan en deportes de equipo al menos una vez a la semana, en comparación con el 68% de los niños.(3) De hecho, la adolescencia es la etapa en que más niñas abandonan el deporte y el ejercicio. De las niñas de entre 12 y 14 años que han encuestado, el 42% dijo que evitaban el ejercicio cuando tenían la regla.(4) Esta clase de comportamiento es la que establece unos hábitos que será difícil revertir más adelante