Deporte, niñas y pubertad

Pubertad, menstruación y deporte
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Pubertad, niñas y deporte
Pubertad, menstruación y deporte
Asumámoslo: la pubertad es una etapa bastante confusa. Es una parte normal del crecimiento, un momento lleno de cambios emocionales y físicos que despierta sensaciones de vulnerabilidad e inseguridad, sobre todo en las niñas. Nos hemos asociado con Women in Sport (una organización benéfica del Reino Unido dedicada a ofrecer a todas las mujeres y niñas la oportunidad de experimentar el deporte), quienes creen que la pubertad es un momento crítico en el que las adolescentes pueden empezar a ver el ejercicio tal como es: divertido, gratificante y saludable. Fundada en 1984 y con una amplia experiencia sobre el terreno, Women in Sport ha demostrado una y otra vez que "las niñas se están perdiendo las ventajas del deporte, que duran toda la vida". Juntos, nuestra misión es cambiar esta situación.
La pubertad y la menstruación no deberían ser razón para que las niñas carezcan de una vida activa. Sin embargo, con todos los cambios que experimentan (desde la menstruación y el desarrollo del pecho hasta la aparición del olor corporal y el crecimiento del vello), la pubertad no es fácil de aceptar. Todo esto puede disminuir su autoestima y motivación e incluso puede hacer que dejen de disfrutar del deporte.
La investigación que ha llevado a cabo Women in Sport lo demuestra claramente. De las 2,1 millones de niñas de entre 11 y 16 años que viven en el Reino Unido(1), una gran mayoría se están perdiendo las ventajas del deporte. El 34% de las niñas afirmó que no participan en las clases de educación física porque no les gusta que las observen, mientras que el 35% no toma parte por falta de confianza.(2) La buena noticia: el cambio ya está en marcha. Sigue leyendo para descubrir de qué maneras puedes ayudar a nuestra generación de niñas.
A través de Made to Play, Nike anima a las niñas a tomar la delantera en el deporte. Con la misión de ayudarlas a empoderarse en todos los niveles, sus programas deportivos ofrecen la oportunidad de que 17 millones de niñas se mantengan activas para llevar una vida más saludable y feliz.
En la escuela, el sudor, el vello corporal y el miedo a manchar la ropa, así como la falsa percepción de que carecen de capacidades, pueden hacer que otros estudiantes se burlen de ellas. La ansiedad que provocan las críticas y la competencia disminuye profundamente la autoestima de las niñas y repercute negativamente en su capacidad para mantenerse activas.
Women in Sport destaca que las niñas tienen muchas menos probabilidades de participar en deportes de equipo: tan solo el 48% entre 13 y 16 años participan en deportes de equipo al menos una vez a la semana, en comparación con el 68% de los niños.(3) De hecho, la adolescencia es la etapa en que más niñas abandonan el deporte y el ejercicio. De las niñas de entre 12 y 14 años que han encuestado, el 42% dijo que evitaban el ejercicio cuando tenían la regla.(4) Esta clase de comportamiento es la que establece unos hábitos que será difícil revertir más adelante
Ventajas del deporte para las niñas
No hay duda, el deporte es una fuente de empoderamiento para las niñas. Y lo que es aún mejor, si se fomenta un estilo de vida activo desde pronto, su transición a la edad adulta será más positiva. Las investigaciones llevadas a cabo por Women in Sport sugieren que, si comienzan a hacer ejercicio a una edad temprana, tendrán menos probabilidades de abandonar el deporte más adelante. Es una de las muchas razones por las que debemos alentar a las niñas a mantenerse activas incluso cuando tienen la regla.
"El ejercicio es una forma realmente buena de reducir los síntomas y ayudar a las niñas a sentirse mejor", afirma la científica deportiva Georgie Bruinvels. Todo gracias a la liberación de endorfinas, que "mejoran el estado de ánimo y promueven la relajación". Hacer ejercicio con ellas es una forma estupenda de iniciarlas en el deporte. Para empezar, echa un vistazo a la Nike Run Club App, una aplicación donde puedes elegir desde guías de running hasta consejos de entrenamiento según el nivel. Cuando hayas escogido tu entrenamiento favorito, ¿por qué no lo conviertes en una actividad familiar en equipo?
El deporte y el movimiento también son buenos para la mente. No importa la edad o los intereses, la actividad física muestra a las adolescentes de qué son capaces sus mentes y cuerpos. El deporte crea amistades y recuerdos de los que sentirse orgullosas. Les enseña a mantener la calma bajo presión y a gestionar el estrés; a ser corteses en las derrotas y humildes en las victorias. Todas cualidades muy valiosas para su futuro.
Además de promover la disciplina, la concentración y la capacidad de jugar en equipo, entre otras cosas, el deporte es una actitud saludable que facilita la transición de la vida escolar a la vida laboral. El ejercicio también aumenta los niveles de energía, ayuda a despejar la mente y mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo. Women in Sport ha demostrado que el 42% de las mujeres trabajadoras coincide en que un estilo de vida activo las ayuda a mantener la calma durante los días de trabajo de más estrés.(5)
Ejemplos positivos y entrenadores contribuyen a que el juego y el deporte sean más accesibles para las niñas. Cuando las motivamos, les damos armas para empoderarse y las inspiramos, las ayudamos a ganar confianza dentro y fuera de los terrenos de juego, y aumentamos las posibilidades de que sigan moviéndose y disfruten de las grandes ventajas del deporte el resto de sus vidas.
Echa un vistazo a nuestra Guía para entrenar a niñas y haz que el deporte sea divertido para las niñas de hoy y mañana. Esta guía forma parte del compromiso Made to Play de Nike para lograr que los niños se pongan en marcha y disfruten de una vida más saludable y feliz
Qué pueden hacer los padres y madres para ayudarlas
Como padre o madre, puedes ayudar a que tus hijas tengan la oportunidad de disfrutar del deporte y sus ventajas interminables, durante la pubertad y la madurez. Veamos algunos pasos sencillos que puedes dar para asegurarte de que nunca dejen de jugar y hacer deporte.
1. Empieza a hablar pronto del tema
No esperes a que tu hija haya comenzado la pubertad para hablar del tema. Georgie Bruinvels, experta en ciencias del deporte femenino, explica: "Necesitamos romper los tabúes que existen alrededor de la menstruación, así como cambiar las actitudes que las niñas y los niños tienen ante la regla". Cuanto más hables con ella sobre estos hechos de la adolescencia (y nombres partes del cuerpo o hables de los cambios físicos, manchas, vello…), más normalizadas estarán la menstruación y la pubertad. Debemos recordar a las niñas que no están solas. Por eso, es una buena idea que les hables de tu propia experiencia con la pubertad. Así, las ayudarás a aumentar la confianza en sí mismas y en sus cuerpos a medida que se acostumbran a su nuevo aspecto.
2. Haz ejercicio con ellas
Los datos de Women in Sport revelan que las madres activas tienen más probabilidades de criar a una hija activa. De hecho, las niñas con madres físicamente activas tienen el doble de probabilidades de hacer deporte. En contraste, los niños con dos progenitores físicamente activos son casi seis veces más propensos a hacer deporte. Al hacer ejercicio con ella de forma temprana, tu hija verá que puede confiar en su cuerpo en cada punto de su ciclo menstrual. Esto no solo la ayudará a normalizar el periodo, sino que también calmará la ansiedad asociada a los primeros años de la pubertad. Para empezar, puedes pedirle que haga contigo un divertido entrenamiento en la Nike Training Club App. Durante ese tiempo que pasaréis luchando por alcanzar una misma meta y creando bonitos recuerdos, puedes descubrir otras dificultades por las que está pasando. ¿Por qué no probáis nuestra colección de entrenamientos en familia? Tenemos contenido para todos los gustos, independientemente de la experiencia o el nivel.
3. Haz que se olviden de la competencia
Durante la adolescencia, las niñas se sienten presionadas por tener un aspecto determinado y ser las mejores en todo. Por eso, debemos ofrecerles nuevas oportunidades para que el deporte les siga pareciendo divertido. Desde ir al rocódromo con sus amistades hasta organizar una carrera en la playa, aprovecha estas oportunidades para darles una nueva perspectiva de la actividad física y así minimizar su competitividad. Hacer ejercicio con ellas es una forma estupenda de iniciarlas en el deporte. Para empezar, echa un vistazo a la Nike Run Club App, una aplicación donde puedes elegir desde guías de running hasta consejos de entrenamiento según el nivel. Cuando hayas escogido tu entrenamiento favorito, ¿por qué no lo conviertes en una actividad familiar en equipo? Recuerda que no hay una sola manera de mantenerse en activo. Todo lo que aumente la frecuencia cardiaca cuenta.
4. Explícales que el deporte alivia los dolores menstruales
La regla y los síntomas premenstruales (SPM) figuran entre los motivos por los que suelen saltarse el deporte, pero lo cierto es que la actividad física puede ayudar a aliviar los dolores menstruales. Todo gracias a las hormonas que mejoran el estado de ánimo, conocidas como endorfinas, que actúan como un analgésico natural".
No hay razón para que las niñas no hagan ejercicio cuando tienen la regla; de hecho, puede ayudarlas a sentirse mucho mejor, tan solo necesitan la educación y el estímulo adecuados para hacerlo", subraya la científica especialista en deporte Georgie Bruinvels.
5. Ayúdalas a prepararse para las clases de educación física
Hacer deporte con la regla provoca una gran ansiedad en las niñas, de ahí que Women in Sport recomiende echarles una mano para planificarse de antemano. Contar con estrategias para gestionar mejor su práctica las ayudará a sentirse más seguras y aumentará las probabilidades de que participen.
Women in Sport descubrió que el 42% de las niñas de entre 12 y 14 años dijeron que evitan hacer ejercicio cuando tienen la regla(6), mientras que el 36% de las niñas de entre 13 y 16 años no cubren los 60 minutos de actividad diaria recomendada(7). Para aliviar sus preocupaciones, ayúdala a preparar su bolsa de gimnasia con compresas y productos de aseo personal, de forma preventiva, y coméntale la importancia de cambiar las compresas justo antes y después de hacer ejercicio; marcarás una gran diferencia en su confianza. Tampoco debes olvidar el desodorante y la ropa, como un buen sujetador deportivo y un pantalón de repuesto.
La menstruación y la pubertad constituyen una etapa complicada. Por eso es tan importante que las niñas comprendan su cuerpo. Al hacer un seguimiento de su ciclo menstrual, las mujeres no solo toman el control de su cuerpo, sino que también pueden controlar la actividad física que hacen. Debemos recomendarles que observen sus cambios hormonales para que mejoren su relación con su cuerpo y el deporte, y se sientan seguras de que todo lo que están experimentando es normal.
¿Quieres aprender a adaptar el ejercicio a las tres fases del ciclo menstrual? Echa un vistazo a la colección Nike Cycle Sync, disponible a través de la Nike Training Club App.
Hemos escrito este artículo en colaboración con Women in Sport. ¿Te has quedado con ganas más? En su página web encontrarás muchísima más información.
(1) Women in Sport, datos extraídos de la encuesta de Sport England Active Lives sobre infancia y adolescencia, 2018-2019
(2) Women in Sport y Youth Sport Trust, 2017
(3) Encuesta de Active Lives sobre niños y adolescentes
(4) Encuesta conjunta con Women in Sport y Youth Sport Trust, 2017
(5) Estudio principal de Women in Sport
(6) Encuesta de Girls Active de Youth Sport Trust y Women in Sport, 2017
(7) Encuesta de Sport England Active Lives sobre niños y adolescentes, 2018