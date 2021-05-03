Mi padre nunca formó parte de mi vida. Y cuando estuve yo sola en la universidad, todos los sentimientos de rechazo y abandono que había sentido de niña volvieron a apoderarse de mí. Empecé a entrenar en exceso para bloquear esos sentimientos y, en poco tiempo, tuve una fractura por estrés en el pie y no pude ni siquiera practicar. Luego me astillé un hueso. Luego desarrollé un problema cardíaco.



Fue una época bastante mala.



Por suerte, mi entrenadora tenía recursos. Con su ayuda, acudí a una consulta de psicología deportiva. Eso me enseñó a gestionar lo que estaba pasando. Aprendí que todos tenemos instintos que nos empujan en diferentes direcciones, algunos positivos y otros negativos. Y, con la práctica, podemos elegir cuáles seguir. Podemos elegir tener una gran actitud y trabajar duro.



Creo que a ti también podría ayudarte mucho acudir a una consulta de psicología deportiva, ya que me parece que el hecho de estar sin las personas que te apoyan puede estar haciendo aflorar algunos problemas de los que podrías estar escondiéndote.



Hay algo que te está impidiendo jugar al deporte que te encanta. Y te mereces descubrir qué es. Una vez que lo hagas, podrás empezar a aprender a quererte y a luchar por la excelencia en todo lo que hagas.



Tengo el presentimiento de que, en el fondo, sientes agradecimiento por estar en la universidad, por ser parte de tu equipo. Así que haz caso a ese instinto y deja que te lleve hacia adelante.



Coach Fargas