Pregunta a tu coach: "¿Cómo hago para dejar de juzgarme?"
Coaching
Nikki Fargas, de la Universidad Estatal de Luisiana, enseña el valor del equilibrio a alguien que se vuelca al máximo con el cross training.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, coach:
Es mi primer año en la universidad y acabo de empezar a jugar al fútbol aquí. Aunque me encanta, últimamente no he tenido demasiada motivación. En el instituto era la segunda capitana del equipo, pero desde que empecé la universidad, hay otras cosas que se interponen. Hace poco falté al entrenamiento de la mañana dos veces, una por una buena razón (estuve estudiando toda la noche) y la otra... porque salí toda la noche con amigos. También me salté una sesión de levantamiento de peso. Le dije a mi coach que no me encontraba bien, cuando en realidad había tenido una discusión con mi novio. Me sigue gustando el fútbol y, cuando estoy en el campo, no hay otro lugar en el que prefiera estar. Pero estoy llegando a un punto en el que me siento tan culpable que no quiero ni ir. ¿Cómo puedo arreglar las cosas? ¿O quizá debería dejarlo?
Absentista
Futbolista de 19 años
R:
¿Sabes qué, absentista? Yo también tuve problemas en el primer año.
Vengo de una familia grande y muy unida, e iba camino de ser la primera de mi familia con un título universitario. Mi abuela no pasó de primaria debido a las leyes de segregación. Mi madre tenía varios trabajos para poder pagarse la universidad, hasta que se quedó embarazada y tuvo que dejarlo. Así que todos en mi familia confiaban en mí. La presión era constante.
Pero ellos también me transmitían su amor, su apoyo y todos sus valores. Aunque me presionaran, sabía que podía contar con ellos.
Tú también tienes algo en lo que apoyarte, absentista. Tenías un puesto muy importante en el instituto, así que sabes lo que es el trabajo duro, lo que es la valentía. Igual que sabes que, al unirte a un equipo, tienes que seguir su código, y depende de ti tomártelo en serio. Por eso, es momento de que te hagas algunas preguntas difíciles, como "¿quién soy yo como persona?" y "¿qué es innegociable para mí?".
Encontrar las respuestas a preguntas como estas puede ayudarte a entender lo que te ocurre más allá del fútbol. Si solías ser una persona honesta y comprometida con el deporte y ahora estás rompiendo tus promesas, es hora de que reflexiones y llegues a la raíz del asunto.
Es momento de que te hagas algunas preguntas difíciles, como "¿quién soy yo como persona?" y "¿qué es innegociable para mí?".
Mira, lo entiendo. Había momentos en los que a mí también me tentaba la idea de salir toda la noche. Pero aprendí rápidamente que eso era meterse en arenas movedizas y que no me interesaba seguir por ahí, porque sabía la increíble oportunidad que tenía de poder jugar al baloncesto a nivel universitario.
Encontré la motivación para asistir y dar lo mejor de mí cada día por razones que estaban por encima de mí: mi familia, que me apoyaba y creía en mí, y todas las personas que lucharon y murieron para que yo pudiera tener derecho a ir a la universidad y competir. Pude conseguir lo que he logrado gracias a esas personas, y sigo esforzándome por vivir mi vida de manera que les honre. Gracias a ellas, no doy nada por hecho.
Puede que pienses que la mentira, en sí, no fuera tan grave, pero es parte de un problema mayor. Así que aquí tienes otra pregunta para hacerte: "¿qué valores van a guiarme?"
Tu mentira me hace pensar que puede que no valores lo suficiente tu propia situación. Puede que pienses que la mentira, en sí, no fuera tan grave, pero es parte de un problema mayor. Así que aquí tienes otra pregunta para hacerte: "¿qué valores van a guiarme?". En otras palabras, establece algunos límites que no cruzarás. Por ejemplo, no mentir, no saltarte los entrenamientos y no tirar la toalla, porque eso no resolverá tu problema. Solo acabarás con más soledad.
Aprendí valores como estos en mi casa, y Pat Summitt, mi entrenadora en Tennessee, los reforzó. No toleraba las mentiras y no se le escapaba ni una. Se aseguraba de que todos lo supiéramos. Ese tipo de responsabilidad es esencial.
Eso fue lo que hizo que no saliera toda la noche, pero aun así tuve mis dificultades. Tenía mucha morriña. Echaba de menos a mi familia. Echaba de menos las reuniones de los domingos en casa de mi abuela, en las que almorzábamos, jugábamos a las cartas y nos reíamos mucho. Toda esa soledad hizo que salieran a la superficie algunos asuntos pendientes relacionados con mi padre.
Todos tenemos instintos que nos empujan en diferentes direcciones, algunos positivos y otros negativos. Y, con la práctica, podemos elegir cuáles seguir.
Mi padre nunca formó parte de mi vida. Y cuando estuve yo sola en la universidad, todos los sentimientos de rechazo y abandono que había sentido de niña volvieron a apoderarse de mí. Empecé a entrenar en exceso para bloquear esos sentimientos y, en poco tiempo, tuve una fractura por estrés en el pie y no pude ni siquiera practicar. Luego me astillé un hueso. Luego desarrollé un problema cardíaco.
Fue una época bastante mala.
Por suerte, mi entrenadora tenía recursos. Con su ayuda, acudí a una consulta de psicología deportiva. Eso me enseñó a gestionar lo que estaba pasando. Aprendí que todos tenemos instintos que nos empujan en diferentes direcciones, algunos positivos y otros negativos. Y, con la práctica, podemos elegir cuáles seguir. Podemos elegir tener una gran actitud y trabajar duro.
Creo que a ti también podría ayudarte mucho acudir a una consulta de psicología deportiva, ya que me parece que el hecho de estar sin las personas que te apoyan puede estar haciendo aflorar algunos problemas de los que podrías estar escondiéndote.
Hay algo que te está impidiendo jugar al deporte que te encanta. Y te mereces descubrir qué es. Una vez que lo hagas, podrás empezar a aprender a quererte y a luchar por la excelencia en todo lo que hagas.
Tengo el presentimiento de que, en el fondo, sientes agradecimiento por estar en la universidad, por ser parte de tu equipo. Así que haz caso a ese instinto y deja que te lleve hacia adelante.
Coach Fargas
Nikki Fargas es la entrenadora jefe de baloncesto femenino de la Universidad Estatal de Luisiana (EE. UU.). Antes había destacado como entrenadora jefe en la Universidad de California en Los Ángeles, y también como asistente en Tennessee y en la Universidad de Virginia. Con el apellido Caldwell, fue una jugadora excepcional en Tennessee y llevó a las Lady Vols a conseguir un título de la NCAA y a ganar dos campeonatos de la temporada regular de la Conferencia Sureste. Conocida por su profundo compromiso con las causas benéficas y la participación comunitaria, Fargas es cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Champions for a Cause, dedicada a crear concienciación sobre el cáncer de mama.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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