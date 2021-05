Tu mentira me hace pensar que puede que no valores lo suficiente tu propia situación. Puede que pienses que la mentira, en sí, no fuera tan grave, pero es parte de un problema mayor. Así que aquí tienes otra pregunta para hacerte: "¿qué valores van a guiarme?". En otras palabras, establece algunos límites que no cruzarás. Por ejemplo, no mentir, no saltarte los entrenamientos y no tirar la toalla, porque eso no resolverá tu problema. Solo acabarás con más soledad.



Aprendí valores como estos en mi casa, y Pat Summitt, mi entrenadora en Tennessee, los reforzó. No toleraba las mentiras y no se le escapaba ni una. Se aseguraba de que todos lo supiéramos. Ese tipo de responsabilidad es esencial.



Eso fue lo que hizo que no saliera toda la noche, pero aun así tuve mis dificultades. Tenía mucha morriña. Echaba de menos a mi familia. Echaba de menos las reuniones de los domingos en casa de mi abuela, en las que almorzábamos, jugábamos a las cartas y nos reíamos mucho. Toda esa soledad hizo que salieran a la superficie algunos asuntos pendientes relacionados con mi padre.