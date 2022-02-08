¿Deberías sincronizar tus entrenamientos con tu ciclo?

Un poco de orientación: el día 1 es el primer día de tu periodo y la fase con más matices del ciclo. Algunas mujeres se sienten radiantes, porque los estrógenos y la progesterona están al mínimo, y otras sufren los efectos de los síntomas, de acuerdo con Sims.



Si te sientes bien, te contamos cómo puedes aprovechar el bajón de hormonas:

Atrévete con ejercicios de intensidad alta.

Desde el punto de vista fisiológico, las tienes todas contigo para ponerte a prueba, así que es el mejor momento para probar una sesión de HIIT o hacer sprints a máxima velocidad. Levanta pesas.

Enfréntate a pesos pesados. Gracias a los cambios en el metabolismo, los músculos tardarán menos en recuperarse del esfuerzo.

¿No es tu caso? Si sueles tener síntomas relacionados con el periodo, como dolores menstruales, confusión mental y problemas estomacales, espera a que desaparezcan antes de probar los ejercicios anteriores. Sims recomienda los alimentos antiinflamatorios ricos en calcio y vitaminas D y B, como plátanos, yogures naturales o verduras de hoja verde. Puedes probar algunas de estas actividades más suaves:

Da un paseo.

Tumbarte en el sofá puede sonar muy tentador y también deberías hacerlo, pero, de acuerdo con Sims, salir un rato puede ser beneficioso para la mente y el cuerpo. Da un paseo o corre un poco, si quieres, de camino a tu cafetería favorita. El movimiento liberará endorfinas, que son el remedio natural del cuerpo para el dolor. Haz movimientos suaves.

Activar la circulación puede aliviar el dolor. ¿Una forma de conseguirlo? El yoga. Escoge un tipo más suave y lento, como el hatha o el yin. Ve un paso más allá con mantras motivacionales sencillos para recargar la mente y el cuerpo.

Independientemente de cómo te sientas, aprovecha estos días para dormir bien. La temperatura corporal es más baja, lo que puede hacer que los ritmos naturales del sueño sean más profundos, de acuerdo con Sims. Ponte una bolsa de agua caliente o una manta eléctrica en la tripa si te cuesta dormir por los dolores.