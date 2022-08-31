Ocho consejos para correr con tu perro

8 consejos para correr con tu perro
Salud y bienestar
Te contamos cómo ponerte en marcha en compañía de tu amigo peludo con estilo y sin olvidar la seguridad.
El propósito de correr con tu perro no tiene por qué ser entrenar para una maratón o lograr tiempos récord. Puede ser simplemente una forma de salir al aire libre para que disfrutéis de la experiencia juntos.
Esto significa que, cuando salgas a correr con tu perro, deberás asumir que ciertas cosas serán un poco diferentes a cuando haces running en solitario. Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running comenta que a muchos perros les encanta correr, pero eso no significa necesariamente que sepan cómo salir a correr contigo.
Esto es lo que debes saber antes de echar mano a la correa.
- Crea un ritual de running
- Deja que tu perro marque el ritmo
- Lleva mucha agua
- Mejora la resistencia con el tiempo
- Usa una correa regulable
- Elige el terreno adecuado
- Ten en cuenta cuándo hay que parar
- Recuerda lavarlo después de correr
Cómo correr con tu perro
Comprueba el tiempo que hace y ten en cuenta la raza de tu perro. Al final de este artículo descubrirás más información. Si todas las condiciones son óptimas, sigue esta guía para que todo salga bien cuando corras con tu compañero canino.
1.Crea un ritual de running
Los perros son animales de costumbres, por lo que prefieren tener una rutina. Para que no se pongan nerviosos cada vez que te estés preparando para salir a correr, trata de definir una serie de actividades y seguirla siempre en el mismo orden.
Por ejemplo, puedes prepararte siguiendo este orden: primero, pon la correa a tu perro. Después, indícale que se siente a tu lado mientras tú te pones las zapatillas. A continuación, coge la botella de agua y, por último, salid de casa a la vez. Sigue estos pasos como si fueran una parte más de tu entrenamiento.
2.Encuentra el ritmo perfecto
Aunque es posible que quieras acelerar el paso durante la sesión de running, es mejor que dejes que sea tu perro quien marque el ritmo. También deberás tener algo más de paciencia y dejar que se pare de vez en cuando, beba toda el agua que necesite y olisquee lo que encuentre a su alrededor. Independientemente de si es un perro grande o pequeño, disfrutará explorando un nuevo entorno y agradecerá tener unos minutos para descansar.
3.Recuerda la hidratación
Cuando salgas a correr con tu perro, necesitarás llevar el doble de agua de la que sueles llevar normalmente. Recuerda que no solo debes hidratarte tú, sino también a tu amigo peludo. Durante la sesión de running, haz varias paradas breves para que tu perro pueda descansar y beber agua.
Puedes hacerte con un pequeño bebedero inflable para perros que te facilite compartir el agua con tu mascota.
4.Entrena para sesiones largas
La resistencia es una capacidad clave para cualquier runner que consiste en empezar corriendo distancias cortas e ir aumentando la distancia periódicamente hasta alcanzar tu objetivo. Los perros siguen el mismo proceso cuando empiezan a correr, así que empieza con distancias cortas cuando salgas a hacer running con tu mascota. Además, es una buena manera de comprobar si tu perro tiene alma de runner o si no le gusta correr.
Si tu perro se muestra reacio a participar en tus sesiones de running, inicia el proceso simplemente sacándole a pasear. Después, poco a poco, incorpora tramos cortos de running. Aumenta la distancia de estos tramos de forma gradual hasta que, después de unas semanas, tu perro sea capaz de correr la distancia al mismo ritmo que tú.
5.Usa una correa regulable
Dado que cuando haces running te mueves rápido, necesitarás una manera sencilla de controlar a tu perro. De este modo, garantizas la seguridad de tu perro y de las personas a tu alrededor. Una correa regulable te permite controlar con facilidad cuánto puede alejarse tu mascota y evitar que se acerque a zonas con elementos peligrosos como coches o incluso otros perros. Combina la correa regulable con un arnés para perros para obtener una sujeción adicional. También hay quienes prefieren correr con una correa manos libres.
Cuelga el arnés y la correa en un lugar específico de la casa para que tu perro identifique cuándo es el momento de salir a hacer running. No olvides incluir unas cuantas bolsitas para excrementos, ya que tu compañero canino puede sentir la necesidad de hacer una parada en cualquier momento.
6.Corre por el terreno adecuado
Aunque tus zapatillas cuenten con la amortiguación necesaria para soportar el asfalto y caminos abruptos, ten en cuenta que las almohadillas de tu perro no siempre son tan resistentes. El asfalto puede acabar dañándolas, así que intenta buscar rutas que incluyan tramos de tierra, cubierta vegetal o arena. Si puedes, elige una ruta de running que vaya por un sendero en lugar de por una calle cuando te acompañe corriendo, porque será más cómodo para tu perro y para ti.
7.Vigila las señales que indican que pares
Tu perro no puede avisarte de que ya ha corrido lo suficiente para el resto del día, pero puedes estar pendiente de ciertas señales visibles que te indican cuándo debes parar. Por ejemplo:
- Jadeos fuertes
- Pérdida de ritmo
- Negarse a correr
- Labios muy estirados hacia atrás
- Lengua de color rojo oscuro
- Babeo excesivo
Vigila si aparece alguno de estos signos cuando hagas paradas para beber agua. Si notas alguno, da por terminada la sesión.
8.Sigue una rutina de limpieza tras la sesión
No es necesario que laves a tu perro de arriba a abajo cada vez que salgáis a correr, pero sí que debes prestar atención a sus almohadillas. Es posible que durante la sesión de running, se introduzcan restos en los espacios interdigitales que pueden provocar irritaciones o incluso una infección a tu mascota. Limpia estos restos con un paño templado y jabonoso después de cada sesión para evitar problemas.
Del mismo modo que estableces una rutina con tu perro antes de salir a correr, establece otra cuando volváis a casa. Por ejemplo, puedes enjuagar sus patas antes de entrar en casa y darle un premio. O si lo prefieres, puedes lavarle las almohadillas nada más traspasar la puerta. No importa el momento, pero la limpieza debe ser una parte importante del regreso a casa.
"Asegúrate de llevar algún premio para celebrarlo cuando termine la sesión. Eso siempre es buena idea".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Por qué salir a correr con tu perro
Las personas con perro son conscientes de que el ejercicio es tan importante para sus mascotas como lo es para ellas mismas. Salir a correr con las mascotas es una vía de escape excelente para hacer ejercicio y pasar tiempo en equipo. Además, las personas con perros de razas que necesitan un alto nivel de actividad física encuentran en el running una manera de liberar energía y una excusa para salir de casa.
El running también es una buena forma de controlar el peso de nuestro compañero canino, mantener su mente ágil y favorecer su salud y resistencia en general. Incorporar una salida de running en la rutina de tu perro le da algo que esperar con ilusión, además de ofrecerte una forma sencilla de salir a correr con frecuencia.
Elige una raza de perro adecuada para correr
Si lo que buscas es un amigo peludo que te acompañe en todos tus entrenamientos, no escojas una raza al azar. Es importante saber qué raza de perro debes elegir cuando busques a tu compañero de running canino. No todos los perros son runners natos; a algunos ni siquiera les interesa correr.
Los perros con hocicos chatos y las patas cortas no suelen ser los mejores runners. Por ejemplo, un bulldog no corre igual que un retriever. Si tu objetivo es salir a la calle y pasear, los carlinos o los teckels pueden ser tus mejores aliados. Sin embargo, si lo que buscas es hacer running de verdad, opta por una de las siguientes razas:
● Labrador
● Border collie
● Pastor alemán
● Pastor ganadero australiano
● Husky
● Braco de Weimar
● Setter inglés
Si tienes un perro que es capaz de seguirte el ritmo y correr la misma distancia que tú, será más sencillo que te acompañe en tus sesiones de running.
Comprueba la previsión del tiempo
Es importante tener en cuenta el tiempo que hace cuando sales a correr con tu mascota al aire libre. Es posible que, en determinadas épocas del año, las personas con perro tengan que dejar a su compañero de running en casa cuando salen a correr al exterior. Esto suele ocurrir durante los meses más calurosos y más fríos del año.
En verano
El pelaje de los perros no se lleva bien con el calor y la humedad. Si la temperatura sobrepasa los 27 °C o la humedad supera el 70 %, es mejor que pospongas la sesión de running con tu perro. Si normalmente sales a correr por la tarde, puedes empezar a salir por las mañanas antes de que suba la temperatura o, simplemente, aplazar el entrenamiento hasta que pase el calor.
Correr con tu perro cuando hace calor puede aumentar el riesgo de que tu mascota se deshidrate, sufra una insolación o un golpe de calor. Estos episodios pueden llegar a ser graves y requerir una visita inmediata al veterinario.
Las superficies duras como el asfalto también pueden dañar las almohadillas de los perros cuando hace mucho calor, por lo que te recomendamos que hagas trail running o running sobre césped natural por la sombra cuando las temperaturas sean altas. Asimismo, ten en cuenta que el asfalto retiene el calor y siempre está más caliente que el aire del exterior. La asociación American Kennel Club recomienda medir la temperatura del asfalto poniendo la mano sobre él y comprobando que puedes dejarla ahí durante diez segundos sin quemarte.
En invierno
Correr con perros es más sencillo cuando el tiempo es más frío. Aunque existen ciertos peligros, a muchos perros les encanta estar al aire libre cuando hace frío. Al fin y al cabo, siempre llevan puesto un abrigo de pelo encima.
Determinar si puedes salir a correr con tu perro cuando hace frío es bastante sencillo: si hace demasiado frío para ti, también lo hace para tu mascota. Si a pesar de todo, decides salir a correr, te recomendamos que acortes la distancia durante el invierno para no correr riesgos.
Para saber si tu perro se siente cómodo con el frío, debes tener en cuenta su raza, su tamaño y el espesor de su pelaje. Correr cuando hace frío no es lo ideal para todos los perros. Además, deberás estar pendiente de peligros como los sabañones, el enrojecimiento de la piel por el viento y la congelación. También es conveniente recordar que los perros suelen enfriarse antes que las personas, ya que están más cerca del suelo.
Debes vigilar las almohadillas de tu perro cuando hace frío, al igual que cuando hace calor. Puedes utilizar botas protectoras para perros no solo para mantener la calidez, sino también para proteger sus almohadillas de la sal o los descongeladores químicos que haya en el suelo. Ambos elementos pueden dañar las suaves almohadillas de los perros.
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