Ocho consejos para correr con tu perro

Es importante tener en cuenta el tiempo que hace cuando sales a correr con tu mascota al aire libre. Es posible que, en determinadas épocas del año, las personas con perro tengan que dejar a su compañero de running en casa cuando salen a correr al exterior. Esto suele ocurrir durante los meses más calurosos y más fríos del año.



En verano



El pelaje de los perros no se lleva bien con el calor y la humedad. Si la temperatura sobrepasa los 27 °C o la humedad supera el 70 %, es mejor que pospongas la sesión de running con tu perro. Si normalmente sales a correr por la tarde, puedes empezar a salir por las mañanas antes de que suba la temperatura o, simplemente, aplazar el entrenamiento hasta que pase el calor.



Correr con tu perro cuando hace calor puede aumentar el riesgo de que tu mascota se deshidrate, sufra una insolación o un golpe de calor. Estos episodios pueden llegar a ser graves y requerir una visita inmediata al veterinario.



Las superficies duras como el asfalto también pueden dañar las almohadillas de los perros cuando hace mucho calor, por lo que te recomendamos que hagas trail running o running sobre césped natural por la sombra cuando las temperaturas sean altas. Asimismo, ten en cuenta que el asfalto retiene el calor y siempre está más caliente que el aire del exterior. La asociación American Kennel Club recomienda medir la temperatura del asfalto poniendo la mano sobre él y comprobando que puedes dejarla ahí durante diez segundos sin quemarte.



En invierno



Correr con perros es más sencillo cuando el tiempo es más frío. Aunque existen ciertos peligros, a muchos perros les encanta estar al aire libre cuando hace frío. Al fin y al cabo, siempre llevan puesto un abrigo de pelo encima.



Determinar si puedes salir a correr con tu perro cuando hace frío es bastante sencillo: si hace demasiado frío para ti, también lo hace para tu mascota. Si a pesar de todo, decides salir a correr, te recomendamos que acortes la distancia durante el invierno para no correr riesgos.



Para saber si tu perro se siente cómodo con el frío, debes tener en cuenta su raza, su tamaño y el espesor de su pelaje. Correr cuando hace frío no es lo ideal para todos los perros. Además, deberás estar pendiente de peligros como los sabañones, el enrojecimiento de la piel por el viento y la congelación. También es conveniente recordar que los perros suelen enfriarse antes que las personas, ya que están más cerca del suelo.



Debes vigilar las almohadillas de tu perro cuando hace frío, al igual que cuando hace calor. Puedes utilizar botas protectoras para perros no solo para mantener la calidez, sino también para proteger sus almohadillas de la sal o los descongeladores químicos que haya en el suelo. Ambos elementos pueden dañar las suaves almohadillas de los perros.