Por qué deberías incorporar los movimientos primarios en tu rutina

¿Un perro andando a dos patas? Supergracioso y digno de convertirse en el vídeo del momento en redes sociales. ¿Un humano gateando? Quizá no saquemos un vídeo tan mono de ese movimiento, pero es muy beneficioso. ¡Te lo contamos!

Movernos como nuestros amigos de cuatro patas y como los bebés es movernos en cuadrupedia o hacer movimientos primarios. Y se trata de movimientos tan antiguos como la propia evolución humana. Los entrenamientos centrados en ellos incluyen mucho más que gateos: planchas de oso, pasos de cangrejo, orugas y escorpiones. Que no cunda el pánico: todo puedes encontrarlo en YouTube. ¿Te suenen las posturas del perro bocabajo o los saltos de rana? Pues también cuentan como entrenamientos en cuadrupedia. ¿Y te has fijado en que todos tienen nombres de animales? Pues no es casualidad.

Para todos estos movimientos tienes que colocarte en posición de cuadrupedia, algo que no solemos hacer todos los días. Aunque te parezca un poco raro ponerte en estas posiciones, entrenarlas a menudo puede ofrecerte grandísimas ventajas.