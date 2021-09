Por qué deberías incorporar los movimientos primarios en tu rutina

Un toque divertido

"Me encantan los movimientos primarios porque son muy divertidos, me suponen un reto y me hacen volver a pensar en los primeros patrones de movimiento que todo el mundo aprende en la infancia", dice Godso, que adora especialmente combinar estos movimientos con los burpees de toda la vida. Por ejemplo, el clásico "hot sauce burpee" de Godso (búscalo en Instagram y no te lo pierdas) incorpora una versión de una rana: saltas para levantar los pies por fuera de las manos, caes y saltas en medio del movimiento.

Godso nos cuenta que sacar tu lado más creativo puede ayudarte a ver cualquier ejercicio como un juego y a distraerte de lo duro del entrenamiento. Seamos realistas: a nadie le gustan los burpees. Los movimientos primarios pueden animarte para explorar cosas nuevas y emocionantes.

Ahora que ya los conoces, vamos a ver algunos consejos de profesionales.