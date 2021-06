Cómo recuperarse después de una gran derrota

Así que fui a por ello con la esperanza de que mi rival no tuviera un buen día y yo tuviera el mejor de todos. Resultó que no. No gané. Pero jugar para todo ese público, contra alguien de ese nivel y perder fue mucho mejor que vivir con el arrepentimiento de no haberlo hecho. Y, ¿sabes qué? El año siguiente volví y gané el campeonato (con la fuera de serie ya graduada).



Lo que también me ayudó a convertir esa derrota en una victoria fue, simplemente, aceptar ese momento, sentir el dolor y, luego, dejarlo ir. Miras hacia atrás cuando te retiras, no cuando todavía estás en la lucha. Mis equipos y yo (y todos los atletas en general) nos esforzamos mucho y siempre perseguimos una meta.



En Twitter, uso mucho el hashtag #inpursuit. Es mi lema. No significa que la victoria sea siempre la meta que persigo, sino que voy en busca de mi próxima oportunidad. He descubierto que cuanto más trabajas, mayores son las oportunidades que se te presentan.



Creo que tienes una gran oportunidad por delante: un año de reconstrucción. Darwin dijo que la supervivencia y la evolución se basan en la adaptación. La verdad es que me encanta esa frase y vivo de acuerdo con ella. No empiezo un año de reconstrucción pensando: "Va a ser horrible". Lo empiezo pensando: "¿Cómo me voy a adaptar?"