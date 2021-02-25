Cómo recuperarse después de una gran derrota

Vale, hay menos talento en tu equipo esta temporada. No hay problema, esas cosas pasan. ¿Cómo te vas a adaptar? Teniendo en cuenta que estás en un equipo con muchas nuevas incorporaciones, podrías asumir un papel de liderazgo: sé su inspiración para que vayan a por todas. Siempre me ha fascinado el aspecto mental de los deportes. De hecho, me especialicé en neurociencia en la universidad. Probablemente sepas de forma intuitiva que, cuando confías en ti, juegas mejor y aprendes más rápido. Por tanto, fomentar la confianza es un buen punto de partida.



Cuando jugaba, reforzaba la confianza de mis colegas de muchas formas: chocaba los cinco, les decía: "Oye, bien jugado", o me ofrecía a llevarles a casa y por el camino hablábamos de las cosas que habían salido bien. Estas pequeñas cosas hacen que las personas ganen un montón de confianza para superar los límites que se autoimponen. Además, construir relaciones así es lo que verdaderamente te llevas: es algo más valioso que las victorias o las derrotas.



En cuanto a pensar que esta es tu última oportunidad, tú eres la única persona que puede establecer esos límites. En el año 2000, cuando me ofrecieron mi primer puesto como entrenadora de tenis y de baloncesto, pensaba que entrenar no era lo mío. Ahora ya llevo 20 años haciéndolo y no podría estar más feliz. Para ti puede ser la última vez que lleves la equipación del instituto, pero eso no significa que tenga que ser el final de tu carrera deportiva, a menos que tú lo quieras. Solo tú tienes el poder de decidir cuándo y cómo terminan las cosas para ti.



Entrenadora Banghart