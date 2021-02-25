Cómo recuperarse después de una gran derrota

Courtney Banghart: ¿Cómo supero una derrota?
Coaching
Courtney Banghart, entrenadora de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), ayuda a olvidarse del resultado y a centrarse en el proceso.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, entrenadora:
El fútbol es mi vida. Me encanta, se me da bastante bien y las personas más importantes de mi círculo están en el equipo. Después de ganar el campeonato del instituto dos años seguidos, la temporada pasada perdimos en las eliminatorias. En realidad, no soporto perder y no he podido superarlo. Ahora me preocupa bastante la temporada que tenemos por delante, empiece cuando empiece. Las tres estrellas del equipo ya se han graduado y las nuevas incorporaciones no vienen muy fuertes. Además, es mi último año, así que es mi última oportunidad para conseguirlo. No sé si de verdad tengo cualidades para estar en un equipo universitario; por eso quiero cerrar este capítulo con buena nota. ¿Cómo supero la decepción de la temporada pasada?
Con sobrecarga de derrotas
Atleta de 17 años
R:
Es verdad, perder duele. Pero yo prefiero perder a no jugar.
He sufrido grandes derrotas como jugadora y como entrenadora. En 2015, en Princeton, entramos en la postemporada como el equipo de la Ivy League mejor clasificado en la historia de los torneos de la NCAA y el único equipo invicto, tanto femenino como masculino, en la División I de baloncesto.
Perdimos en la segunda ronda. Frente a más de 18.000 personas. ¡Eso sí que dolió!
En el vestuario, después del partido, dije a mi equipo: "Lo sé. Sé que esto duele, y a mí también. Pero que duela no significa que hayamos fracasado: significa que lo hemos dado todo".
Sí, has perdido. Sí, puedes dar el 1.000 % y perder igualmente. Pero dejemos algo claro: no hay que estancarse en la derrota. Solo un equipo gana, pero no tiene por qué ser el único que se entrega al máximo. Si vas a por todas, también ganas.
Te invito a convertir ese miedo a la derrota en miedo a perder una oportunidad. Es un cambio de enfoque que aprendí en el instituto. En aquel entonces, era campeona estatal de tenis y cuando llegó el momento de defender mi título, tuve que enfrentarme a una fuera de serie. Sabía que no tenía muchas posibilidades de vencer, pero también sabía que, si tenía miedo de perder, podría darme por vencida y no estaba dispuesta a ello.
Solo un equipo gana, pero no tiene por qué ser el único que se entrega al máximo. Si vas a por todas, también ganas.
Así que fui a por ello con la esperanza de que mi rival no tuviera un buen día y yo tuviera el mejor de todos. Resultó que no. No gané. Pero jugar para todo ese público, contra alguien de ese nivel y perder fue mucho mejor que vivir con el arrepentimiento de no haberlo hecho. Y, ¿sabes qué? El año siguiente volví y gané el campeonato (con la fuera de serie ya graduada).
Lo que también me ayudó a convertir esa derrota en una victoria fue, simplemente, aceptar ese momento, sentir el dolor y, luego, dejarlo ir. Miras hacia atrás cuando te retiras, no cuando todavía estás en la lucha. Mis equipos y yo (y todos los atletas en general) nos esforzamos mucho y siempre perseguimos una meta.
En Twitter, uso mucho el hashtag #inpursuit. Es mi lema. No significa que la victoria sea siempre la meta que persigo, sino que voy en busca de mi próxima oportunidad. He descubierto que cuanto más trabajas, mayores son las oportunidades que se te presentan.
Creo que tienes una gran oportunidad por delante: un año de reconstrucción. Darwin dijo que la supervivencia y la evolución se basan en la adaptación. La verdad es que me encanta esa frase y vivo de acuerdo con ella. No empiezo un año de reconstrucción pensando: "Va a ser horrible". Lo empiezo pensando: "¿Cómo me voy a adaptar?"
Cuanto más trabajas, mayores son las oportunidades que se te presentan.
Vale, hay menos talento en tu equipo esta temporada. No hay problema, esas cosas pasan. ¿Cómo te vas a adaptar? Teniendo en cuenta que estás en un equipo con muchas nuevas incorporaciones, podrías asumir un papel de liderazgo: sé su inspiración para que vayan a por todas. Siempre me ha fascinado el aspecto mental de los deportes. De hecho, me especialicé en neurociencia en la universidad. Probablemente sepas de forma intuitiva que, cuando confías en ti, juegas mejor y aprendes más rápido. Por tanto, fomentar la confianza es un buen punto de partida.
Cuando jugaba, reforzaba la confianza de mis colegas de muchas formas: chocaba los cinco, les decía: "Oye, bien jugado", o me ofrecía a llevarles a casa y por el camino hablábamos de las cosas que habían salido bien. Estas pequeñas cosas hacen que las personas ganen un montón de confianza para superar los límites que se autoimponen. Además, construir relaciones así es lo que verdaderamente te llevas: es algo más valioso que las victorias o las derrotas.
En cuanto a pensar que esta es tu última oportunidad, tú eres la única persona que puede establecer esos límites. En el año 2000, cuando me ofrecieron mi primer puesto como entrenadora de tenis y de baloncesto, pensaba que entrenar no era lo mío. Ahora ya llevo 20 años haciéndolo y no podría estar más feliz. Para ti puede ser la última vez que lleves la equipación del instituto, pero eso no significa que tenga que ser el final de tu carrera deportiva, a menos que tú lo quieras. Solo tú tienes el poder de decidir cuándo y cómo terminan las cosas para ti.
Entrenadora Banghart
Courtney Banghart es la entrenadora principal de baloncesto femenino de la Universidad de Carolina del Norte (EE. UU). Antes, lo fue en Princeton. Además, recibió el reconocimiento Naismith a la entrenadora del año en 2015 y trabajó como segunda entrenadora de la selección estadounidense de baloncesto femenino sub-23 en 2017. Banghart fue una de las jugadoras más destacadas de Dartmouth y batió el récord de la Ivy League de tiros de tres puntos que todavía ostenta. Banghart es miembro de la junta directiva de la Women’s Basketball Coaches Association y del Women’s Basketball Oversight Committee de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o en el fitness a askthecoach@nike.com
Ilustración: Harrison Freeman
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