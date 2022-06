Cómo superar la ansiedad competitiva de acuerdo con el entrenador Patrick Sang

Hay otra forma de apaciguar un poco esa ansiedad de antes de la carrera: pídele a tu coach asumir más responsabilidades.



Siempre que veo que alguien se centra demasiado en competir, intento que asuma un rol de liderazgo. Algo como guiar algún entrenamiento. La cabeza quiere centrarse en algo y si lo haces bien, empiezas a creer en ti y la ansiedad se acaba quedando en un segundo plano. Esa es la razón por la que creo que algunas de las personas que entreno hacen tantas tareas en el campamento de running. ¡Hasta el mismísimo Eliud Kipchoge!



Después de toda esta charla sobre cómo despejar la mente, te diré algo que puede sorprenderte: la ansiedad no tiene por qué ser algo malo. Siempre la he experimentado en algún nivel mientras me preparaba para competir, pero he aprendido a usarla para definir mi concentración y para recordarme lo que estaba en juego.