Cómo superar la ansiedad competitiva de acuerdo con el entrenador Patrick Sang

No eres el único. Muchísimas personas experimentan ese tipo de ansiedad en el mundo del running. Sobre todo antes de una carrera.



Por desgracia, puede parecer que esa ansiedad lo inunda todo. Y es que los atletas hablan mucho de la competición en sí: contra quién van, sus récords personales o qué está en juego. Si, además, hay muhos runners en la conversación, se empieza a notar la ansiedad en el ambiente.



A veces, ese ambiente se crea sin intención. Otras, es a propósito. Incluso puede que haya quien utilice la ansiedad para distraer o desmotivar a sus rivales. Eso pasa y debes ser consciente de ello.



En el Mundial del 87, tuve el honor de batirme con atletas increíbles. Uno de ellos tenía una forma alucinante de distraer a sus oponentes antes de las carreras. Se ponía en la línea de salida y pateaba los bloques tan fuerte que se le podía oír desde el otro lado del estadio. Yo creo que era una estrategia totalmente consciente. Y muy efectiva, por cierto.



Con todo esto quiero decirte que parte de esa ansiedad que experimentas antes de las carreras puede venir de tu entorno. El primer paso es cambiar ese entorno. Fíjate en quién habla sin parar de la competición y distánciate un poco. Intenta escuchar música; a mí me da mucha tranquilidad antes de competir. Incluso leer un poco la noche antes de una carrera puede ayudarte a salir un poco de ese bucle. Piensa en ello como una técnica para desviar la atención en la línea de salida.