Cómo superar la ansiedad competitiva de acuerdo con el entrenador Patrick Sang

Pregunta a tu coach: "¿Cómo gestiono el pánico de la línea de salida?"
Coaching
Un atleta quiere salir corriendo... para huir de la pista. Patrick Sang, entrenador de Eliud Kipchoge, lo ayuda a vencer sus miedos.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, coach:
Corro desde que tengo uso de razón. Siempre ha sido mi deporte. Soy el runner más rápido del instituto y uno de los mejores del estado, así que hay muchas miradas puestas en mí; desde las de mis amigos y familiares a las de mis compañeros y entrenadores, pasando por ojeadores de los equipos universitarios. Y, toda la presión está empezando a superarme. Parece que de lo único que la gente quiere hablar conmigo es de mi próxima carrera. Hasta en los entrenamientos todo el mundo habla constantemente de los rivales que creen que puedo superar. La presión ha subido como nunca y ahora, cada vez que me acerco a la línea de salida, siento que me ahogo. Cuanto más intento relajarme, más pánico me da. ¿Cómo puedo recuperar mi coraje y volver a sentir ganas de correr?
Ansiedad en cada carrera
Runner de 17 años
R:
No eres el único. Muchísimas personas experimentan ese tipo de ansiedad en el mundo del running. Sobre todo antes de una carrera.
Por desgracia, puede parecer que esa ansiedad lo inunda todo. Y es que los atletas hablan mucho de la competición en sí: contra quién van, sus récords personales o qué está en juego. Si, además, hay muhos runners en la conversación, se empieza a notar la ansiedad en el ambiente.
A veces, ese ambiente se crea sin intención. Otras, es a propósito. Incluso puede que haya quien utilice la ansiedad para distraer o desmotivar a sus rivales. Eso pasa y debes ser consciente de ello.
En el Mundial del 87, tuve el honor de batirme con atletas increíbles. Uno de ellos tenía una forma alucinante de distraer a sus oponentes antes de las carreras. Se ponía en la línea de salida y pateaba los bloques tan fuerte que se le podía oír desde el otro lado del estadio. Yo creo que era una estrategia totalmente consciente. Y muy efectiva, por cierto.
Con todo esto quiero decirte que parte de esa ansiedad que experimentas antes de las carreras puede venir de tu entorno. El primer paso es cambiar ese entorno. Fíjate en quién habla sin parar de la competición y distánciate un poco. Intenta escuchar música; a mí me da mucha tranquilidad antes de competir. Incluso leer un poco la noche antes de una carrera puede ayudarte a salir un poco de ese bucle. Piensa en ello como una técnica para desviar la atención en la línea de salida.
Hay otra forma de apaciguar un poco esa ansiedad de antes de la carrera: pídele a tu coach asumir más responsabilidades.
Siempre que veo que alguien se centra demasiado en competir, intento que asuma un rol de liderazgo. Algo como guiar algún entrenamiento. La cabeza quiere centrarse en algo y si lo haces bien, empiezas a creer en ti y la ansiedad se acaba quedando en un segundo plano. Esa es la razón por la que creo que algunas de las personas que entreno hacen tantas tareas en el campamento de running. ¡Hasta el mismísimo Eliud Kipchoge!
Después de toda esta charla sobre cómo despejar la mente, te diré algo que puede sorprenderte: la ansiedad no tiene por qué ser algo malo. Siempre la he experimentado en algún nivel mientras me preparaba para competir, pero he aprendido a usarla para definir mi concentración y para recordarme lo que estaba en juego.
"Si te preparas para fijarte en cómo mueves el cuerpo cuando sientes ansiedad, tendrás una herramienta poderosa para rendir mejor bajo presión".
Yo empecé en carreras de obstáculos, donde hay que saltar vallas y fosos de agua. En algo así, cuerpo y mente deben trabajar a una. Esta conclusión es la que define mi enfoque como coach de running. Quiero que las personas a las que entreno sepan cómo mueven las manos, cómo van sus piernas y dónde fijan la mirada. Hasta en las carreras de fondo, en las que puede ser incómodo prestar atención a tus sensaciones, la mente y el cuerpo deben formar un equipo perfectamente sincronizado. Cuando pasa eso, puedes correr de manera más inteligente.
En cierto modo, es clave para mantenerte alerta y prestar atención. Si te preparas para fijarte en cómo mueves el cuerpo cuando tienes ansiedad, tendrás una herramienta poderosa para rendir mejor bajo presión. Aunque no te parezca muy posible en estos momentos porque la ansiedad te grita que entres en modo pánico, si pones en práctica todas las técnicas que hemos mencionado (te alejas de las conversaciones estresantes, te relajas con música o con algo de lectura y asumes un papel de liderazgo en tu equipo), es posible que esa sensación acabe por calmarse.
Cuando eso ocurra, podrás aprender de ello. Distinguirás cuándo llega el momento de centrarte y respirar; de volcar toda tu atención en el momento. Es posible que la ansiedad no te abandone nunca, pero sí puedes cambiar la forma de gestionarla. Y hasta es posible que llegues a necesitarla en esa forma.
Coach Sang
Patrick Sang es un coach de running keniata y runner retirado. Desde que se convirtió en coach de Eliud Kipchoge en 2002, Sang le ha ayudado a ganar una medalla de oro en los juegos, a batir el récord mundial de maratón y a convertirse en la primera persona en correr una maratón en menos de dos horas. Sang ganó medallas de plata en los mundiales de 1991, los juegos de 1992 y los mundiales de 1993 en los 3000 metros obstáculos. En su etapa universitaria, Sang compitió en la Universidad de Texas, en Austin (EE. UU.), y batió el récord de la universidad en los 3000 metros obstáculos.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografía: Kyle Weeks
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