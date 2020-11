Cómo leer la etiqueta de un alimento como si fueras un dietista

01. Mira la parte frontal.

Considera la cara frontal de la caja o de la bolsa como un anuncio. La empresa está utilizando ese espacio para venderte algo en vez de informarte. Mientras que muchas informaciones utilizadas en el envasado, como "orgánico" o "valor nutritivo", están bajo estricta regulación y tienen definiciones muy específicas, hay otras expresiones, como por ejemplo "natural" y "hecho con X o Y natural", que pueden ser engañosas.



Por supuesto, tales afirmaciones pueden influenciar tu opinión acerca de lo sano que es un producto. Pero, incluso si las afirmaciones son ciertas, puede que no se correspondan con la calidad nutricional, según un estudio del "Journal of Public Policy and Marketing". Por ejemplo, puede que un alimento sea bajo en grasa o sin gluten, pero el hecho de que ese alimento sea por ello bueno para tu salud, es algo que debes consultar con tu médico o tu dietista. Además, esos alimentos pueden tener otras características no tan positivas, como veremos más adelante.



Los investigadores se refieren a este fenómeno como el "aura saludable", que es cuando se asume que una afirmación sobre salud significa que determinado producto es bueno para ti. La verdad es que "cuantas más afirmaciones escuchas sobre cierto producto, más cuidado deberías que tener con él", afirma Maciel. "Mira por ejemplo la espinaca. No ves muchos trucos publicitarios para venderla porque se vende por sí misma".



02. Comprueba las afirmaciones.

Si en el paquete se destaca, por ejemplo, la fibra, mira los datos nutricionales para ver cuántos gramos contiene. Para que sea una "buena fuente" de algún nutriente debe contener al menos un 10 por ciento de tu ingesta diaria recomendada (en el caso de la fibra, sería de unos 2,5 a 3 gramos). Si indica que tiene una "alta cantidad" o es "rica en" debería llegar al 20 por ciento (unos 5 gramos o más), sostiene Maciel.



Después, comprueba la lista de ingredientes para ver si la fibra proviene de una fuente natural como cereales integrales, legumbres o fruta y verduras, o si proviene de algo menos identificable que se ha añadido para engordar la cantidad de fibra, como la cáscara de psyllium o la celulosa. Haz lo mismo con el contenido en proteínas y busca alimentos integrales y naturales, como guisantes, en vez de extractos de proteína de guisante. "Los alimentos en su forma más natural son más sanos porque, por lo general, contienen más nutrientes y menos calorías", nos explica Maciel.



Haz este proceso con todas las afirmaciones nutricionales que veas. Si el resto del paquete confirma más o menos lo que se dice en la parte frontal, sigue investigando. Si no, mejor piensa en dejar el producto en el estante. La empresa está siendo engañosa por algún motivo.