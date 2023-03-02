El mejor equipamiento y equipación Nike para jugar al fútbol

El mejor equipamiento y equipación Nike para los entrenamientos de fútbol americano que ya puedes comprar
Guía de compra
Llena la mochila con la mejor equipación de fútbol americano Nike y prepárate para rendir al máximo en cada entrenamiento.
Antes de saltar al campo y ponerte a practicar, asegúrate de tener nuestra mejor equipación de entrenamiento. Con los guantes adecuados podrás agarrar mejor el balón, con unas buenas botas evitarás resbalarte en el campo y con unas hombreras resistentes protegerás el cuerpo en todo momento, tanto al hacer placajes como al recibirlos.
Esta guía te ayudará a encontrar el mejor equipamiento de fútbol americano para entrenar, en tallas para niño/a y adultos.
El mejor equipamiento de Nike para los entrenamientos de fútbol americano
1. Para amortiguar el contacto: capas base acolchadas Nike
Añade unas capas base acolchadas Nike Pro debajo de las hombreras y el pantalón para amortiguar los placajes. Estas capas base inferiores y superiores para adultos y niño/a cuentan con acolchado de espuma Nike HyperStrong en las caderas, muslos, hombros y costillas para añadir una capa extra de amortiguación en las partes más expuestas.
Además de ser ligeras y transpirables, las capas base de compresión incluyen tecnología Nike Dri-FIT con gestión de la humedad para mantener la comodidad y la transpirabilidad durante todo el entrenamiento.
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2. Para aumentar el agarre: guantes de fútbol americano Nike
Los guantes de fútbol americano Nike con tecnología Magnigrip son imprescindibles para todos los backs defensivos, receptores y corredores que quieran atrapar balones imposibles y no perderlos durante los placajes más duros. Estos guantes ajustables son elásticos y cuentan con una palma adherente para ayudar en las recepciones con una sola mano.
Si juegas en una posición defensiva, busca un par de guantes de fútbol americano Nike con acolchado. Las palmas y dedos adherentes te ayudan a no perder el balón mientras te abalanzas sobre la línea ofensiva o derribas al jugador que lleva el balón. El acolchado de los dedos y el dorso de la mano protegen contra posibles golpes.
3. Para adherirte a la moqueta - Turf y el campo: botas de fútbol americano Nike
Las botas de fútbol americano Nike están hechas para resistir el gridiron, es decir, sobrevivir a múltiples temporadas de entrenamiento.
Las partes de arriba cuentan con elementos moldeados para reforzar el talón y un revestimiento NikeSkin para proporcionar un ajuste ceñido y estilizado. Estas botas combinan durabilidad y ligereza en un perfecto equilibrio para ayudarte a avanzar por la banda y deslizarte ágilmente entre los conos durante los ejercicios.
Los tacos de la suela anclan los pies al terreno de juego. Las botas de fútbol americano Nike tienen un patrón de tacos amplio para aportar estabilidad y tracción cuando el campo está mojado. Además, debajo del dedo gordo hay un taco especial que proporciona una base estable desde la que coger impulso, ya sea para quitarte de encima a un defensa o para correr hacia el mariscal de campo.
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4. Para protegerte de golpes y magulladuras: mangas de fútbol americano para brazos y piernas
Busca una manga de entrenamiento Nike con la que cubrir los brazos y las piernas, y hazte también con mangas de contacto para proteger rodillas, antebrazos, codos, espinillas y bíceps.
Estos modelos, suaves y elásticos, están diseñados para mantenerse en su sitio, por lo que no se resbalan ni causan rozaduras. Además, están hechos con tecnología Nike Dri-FIT para gestionar el sudor de la piel. El tejido resistente a la abrasión protege la piel durante las caídas, al tiempo que la protección UVA y UVB evita las quemaduras solares.
Algunas mangas de entrenamiento incluyen espuma suave en áreas estratégicas, como los antebrazos o las rodillas, para añadir un extra de protección durante un placaje o una caída. El acolchado es flexible y te permite moverte con total libertad.
Otra de sus ventajas es que cuentan con una superficie más adherente que el antebrazo (sobre todo cuando sudas) para que puedas agarrar firmemente el balón contra ti, en su sitio.
5. Para mantener la hidratación: botellas de agua Nike
Deshidratarse reduce el rendimiento de los atletas durante los ejercicios de alta intensidad. Para sacar el máximo provecho de cada entrenamiento, procura mantener el cuerpo hidratado.
Las botellas de agua Nike están hechas de plástico y goma muy duraderos, lo que significa que resistirán toda la temporada por muchas veces que las lances a la banda. Muchos modelos cuentan con un sistema de apertura especial para evitar que la suciedad del campo se cuele en la botella. Tienes opciones de 700 ml a 2 l.
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6. Para practicar lanzamientos: balones de fútbol americano Nike
Los balones de fútbol americano Nike están hechos para resistir las condiciones meteorológicas más adversas. La superficie texturizada y adherente es fácil de agarrar y hacer girar en el aire incluso cuando llueve y hace frío.
Elige un balón de goma duradero con el que no tengas que preocuparte de los rayajos si cae sobre algún coche del aparcamiento. O escoge un balón de piel sintética premium con una franja cosida para sentirte como en un partido.
Los balones de fútbol americano Nike pueden ser del tamaño oficial o más pequeños para facilitar los entrenamientos.
7. Para llevar toda tu equipación: bolsas de fútbol americano Nike
Para los entrenamientos de fútbol americano hay que equiparse bien (y mucho). Organízate mejor con una bolsa de deporte Nike superespaciosa. El compartimento principal es lo suficientemente grande como para guardar un casco, una camiseta, un par de botas y mucho más. Los bolsillos interiores con cremallera te permiten guardar los guantes y el protector bucal en un espacio aparte.
Puedes llevarla en la mano, al hombro o a la espalda. Las bolsas Nike vienen en diversos tamaños, el más grande, de 120 l.
Texto: Greg Presto