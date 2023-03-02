El mejor equipamiento y equipación Nike para jugar al fútbol

Busca una manga de entrenamiento Nike con la que cubrir los brazos y las piernas, y hazte también con mangas de contacto para proteger rodillas, antebrazos, codos, espinillas y bíceps.

Estos modelos, suaves y elásticos, están diseñados para mantenerse en su sitio, por lo que no se resbalan ni causan rozaduras. Además, están hechos con tecnología Nike Dri-FIT para gestionar el sudor de la piel. El tejido resistente a la abrasión protege la piel durante las caídas, al tiempo que la protección UVA y UVB evita las quemaduras solares.

Algunas mangas de entrenamiento incluyen espuma suave en áreas estratégicas, como los antebrazos o las rodillas, para añadir un extra de protección durante un placaje o una caída. El acolchado es flexible y te permite moverte con total libertad.

Otra de sus ventajas es que cuentan con una superficie más adherente que el antebrazo (sobre todo cuando sudas) para que puedas agarrar firmemente el balón contra ti, en su sitio.