Cómo jugar al fútbol, según los entrenadores

Cómo se juega al fútbol: reglas, posiciones y conceptos básicos, explicados por entrenadores
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Aprende a jugar al fútbol con la orientación de entrenadores certificados, incluida información sobre las posiciones y los fundamentos de juego que necesita cualquier persona para empezar a jugar.
Considerado el deporte más popular del mundo (se calcula que tiene más de 3500 millones de aficionados), el fútbol combina velocidad, emoción y diversión, tanto para quienes lo practican como para quienes lo disfrutan desde fuera. Por eso, merece la pena aprender los conceptos básicos para sacar el máximo partido a la experiencia. Esta guía te proporcionará toda la información que necesitas, de la mano de entrenadores titulados.
Conclusiones rápidas:
- Los partidos de fútbol duran 90 minutos, divididos en dos partes de 45 minutos.
- Cada equipo tiene 10 jugadores de campo y un portero.
- Algunas reglas importantes que debes conocer son el fuera de juego, la mano, las tarjetas amarillas y rojas y los penaltis.
- Las posiciones principales son: delanteros, mediocampistas, defensas y portero. Todas requieren habilidades básicas similares.
- Los penaltis se pitan cuando se comete una falta dentro del área de penalti.
¿Cuánto dura un partido de fútbol?
"Un partido completo dura 90 minutos, divididos en dos partes de 45 minutos", explica Carl Wild, entrenador de fútbol certificado por la English Football Association y la Scottish Football Association, experto en gestión y autor de "Essential Practices for Player Development".
Además, no hay descansos o tiempos muertos en estas dos partes. Si se detiene el partido por una lesión o para hacer un cambio, los árbitros pararán el reloj y, normalmente, tras 90 minutos, se añaden tres o cuatro minutos adicionales, afirma el experto.
¿Cuáles son las reglas básicas del fútbol?
Para aprender a jugar al fútbol, hay que conocer las reglas básicas. Las irás entendiendo mejor cuanto más juegues, más practiques y más partidos veas, pero conviene tener una idea antes de empezar para avanzar más rápido. A continuación te explicamos las reglas básicas del fútbol.
¿Qué es una mano en el fútbol?
Está totalmente prohibido usar las manos en el fútbol. Va contra las reglas manejar en balón con las manos y los brazos; hacerlo constituye una falta que se llama "mano".
Luke Toughey, entrenador de fútbol profesional en la Universidad de Brighton, asegura que la regla de la mano es muy importante y que se está convirtiendo en una norma un poco ambigua. "Los jugadores no pueden tocar el balón con ninguna parte del brazo debajo de la manga de la camiseta, a excepción del portero dentro del área de su portería. En caso de que esto ocurra, el equipo contrario conseguirá la posesión del balón", explica.
Dicho esto, hay casos en los que el balón puede llegar a ti y entrar en contacto con tus brazos. En casos como este en los que ocurre por accidente, no pasa nada mientras no uses los brazos para manejar el balón.
¿Qué es el fuera de juego en el fútbol?
Este término es muy frecuente en el fútbol y es una de las reglas más importantes de este deporte. Según explica Toughey, el delantero que se encuentra más cerca de la portería del equipo contrario debe tener al menos un defensa del otro equipo que lo separe de la portería. En caso contrario, estará en posición de fuera de juego.
Estar en fuera de juego crea una situación en la que puede ser más fácil marcar un gol para los jugadores en posición ofensiva, ya que no hay nadie que pueda defender el balón.
¿Qué significan las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol?
En el fútbol, una falta es una infracción del reglamento. Aunque es una decisión del árbitro, se consideran faltas acciones como dar patadas, poner la zancadilla, empujar o llevar a cabo cualquier otro tipo de acciones antideportivas contra el equipo rival.
Cuando esto ocurre, el árbitro puede sacar una tarjeta amarilla o roja, según la gravedad de la falta. Una tarjeta amarilla es una advertencia formal, pero el jugador puede continuar en el campo. La tarjeta roja señala una infracción grave que conlleva la expulsión inmediata del partido.
¿Qué ocurre durante un tiro de penalti?
Cuando el equipo defensor comete una falta en el área de penalti, se concede un tiro de penalti al equipo contrario. Esto les brinda la oportunidad de marcar un gol, ya que solo el portero defiende la portería. Los penaltis deben tirarse a 11 metros de la línea de meta, en dirección a la portería.
Toughey comenta que es fundamental no cometer faltas o tocar el balón con las manos dentro del área de penalti, ya que, en ese caso, el equipo contrario podrá tirar un penalti y habrá muchas posibilidades de que marque gol.
Asegura que, más que evitar el penalti, es crucial no perder un jugador del equipo por una tarjeta roja o dos amarillas por conducta inapropiada, como una entrada peligrosa. Cuando se expulsa a un jugador, ya no puede jugar más en todo el partido y tampoco se le puede sustituir.
¿Qué son los saques de esquina, los saques de banda y los tiros libres?
Si el balón sobrepasa la línea de meta sin entrar en la portería y el último jugador que la ha tocado es del equipo defensor, se concede un saque de esquina al equipo atacante. Con este saque se reanuda la jugada y sirve para dar otra oportunidad de marcar gol al equipo atacante.
Si se tira el balón fuera del terreno de juego por la línea de banda, el árbitro concede un saque de banda al equipo contrario (el que no haya sido el último en tocar el balón). Para realizar un saque de banda, se deben mantener ambos pies en el suelo y lanzar el balón con las dos manos por encima de la cabeza.
Cuando se comete una falta en cualquier otro lugar del campo que no sea el área de penalti, se concede un tiro libre al equipo contrario. Un tiro libre directo consiste en un lanzamiento que el jugador realiza directamente a portería, y puede ser bloqueado por un grupo de defensas del equipo contrario. En un tiro libre indirecto, después de que el jugador lance la pelota, otro jugador debe tocarla también antes de que entre en la portería para que el gol sea válido.
¿Cómo se marca un gol en el fútbol?
Se considera que se ha marcado un gol cuando la pelota entra en la portería del equipo contrario. Aunque los delanteros tienen más probabilidades de marcar gol, cualquier jugador, sea cual sea su posición, puede marcar uno, incluso los porteros.
La puntuación en el fútbol es sencilla: un gol equivale a un punto. Si se trata de un partido de liga, no tiene por qué ganar el partido un equipo. Wild explica que puede ganar un equipo o puede haber un empate, que es cuando ambos equipos han marcado los mismos goles, e incluso si terminan 0-0, sin marcar ningún gol. En un formato de competición, esto cambia.
Este entrenador nos comenta que cuando pasan los 90 minutos, si el marcador sigue empatado, se suele jugar durante otros 30 minutos más divididos en dos partes de 15 minutos cada una. "Cuando acaban estas dos partes, si el marcador sigue igual, se juegan los penaltis. Cada equipo suele tirar cinco penaltis por turnos". Durante los penaltis, un jugador tira el balón a la portería mientras el portero la defiende.
Después de terminar los lanzamientos de penaltis, si un equipo ha marcado más goles que el otro, ese equipo gana el partido. Si el marcador sigue empatado, se aplica la "muerte súbita", que es cuando los jugadores siguen tirando penaltis hasta que un equipo marca más goles que el otro.
¿Cuáles son las posiciones en el futbol?
El fútbol es el deporte en equipo definitivo, ya que cualquier jugador puede cambiar de un puesto de ataque a uno de defensa y marcar un gol, independientemente de su posición.
Ray Selvadurai, un entrenador de fútbol de categorías inferiores en Nueva York que ha ganado tres competiciones estadounidenses, explica que la mejor forma de describir las posiciones del fútbol es la siguiente: todas son iguales y requieren las mismas habilidades, todo depende del lugar del campo en el que te encuentres y lo que quieras hacer.
Durante los partidos, hay 10 jugadores en cada equipo con posiciones de ataque, de defensa o de medio campo, y con posiciones más específicas dentro de estas. Selvadurai afirma que es importante saber cómo trabajar en equipo en cada posición para garantizar que todos los jugadores contribuyan al juego como deben.
Delantero
La posición de delantero es una posición ofensiva o de ataque. Los jugadores que tienen una posición de delantero suelen ser quienes marcan los goles o crean oportunidades de gol pasando el balón a quienes tiran a portería.
Delantero centro
Un delantero centro es un jugador situado en la posición más cercana a la portería del equipo contrario. Esta es una posición ofensiva o de ataque. A los delanteros se les suele dar bien esquivar a los defensas para marcar goles.
Defensa
Selvadurai explica que la defensa consiste en defender el balón y procurar que no entre en la portería. Además, la defensa también debe asegurarse de que el otro equipo no genere oportunidades peligrosas de gol.
Aunque el objetivo principal de la defensa es mantener el balón alejado de la portería propia, los defensas también pueden marcar goles.
Comenta que ese es uno de los mejores aspectos de ser defensa: juegas en una posición en la que defiendes, pero también atacas. Puedes avanzar en el campo e intentar marcar y, al mismo tiempo, tienes que asegurarte de evitar que el otro equipo tenga oportunidades de marcar goles.
Portero
En el fútbol hay dos porteros en el campo y cada uno protege la portería de su equipo. Esta posición requiere una serie de habilidades distintas a las de los defensas o los delanteros.
Selvadurai indica que no solo tienes que evitar que el balón entre en la portería con las manos, sino que también tienes que dirigir el juego. Y añade que los porteros ven todo el campo durante todo el partido, por lo que suelen comunicarse con el equipo y dar muchas instrucciones.
Centrocampista
Selvadurai llama a los centrocampistas los "jugadores enlace" porque distribuyen muy bien el balón. Procuran que su equipo mantenga la posesión del balón, y suelen intercambiarse entre posiciones de delantero y de defensa.
¿Qué zapatillas se necesitan para jugar al fútbol?
Unas botas de fútbol de buena calidad pueden influir en el rendimiento durante el partido. Los factores más importantes son una tracción fuerte que te permita correr rápido y girar cuando haga falta y una estructura ligera para reducir la fatiga. Las Nike Mercurial tienen ambas cosas.
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Aparte de las Mercurial, Nike ofrece muchas otras botas de fútbol. Por ejemplo, las Phantom 6, disponibles en modelos bajos y altos, y las Tiempo Maestro, conocidas por su ajuste suave y ceñido. Dado que el fútbol requiere tanto mantener la resistencia como ejecutar sprints y cambios rápidos de movimiento, contar con unas zapatillas que te aporten más confianza puede marcar la diferencia.
¿Por qué empezar a jugar al fútbol?
Tanto si jugabas al fútbol en tu infancia, como si nunca has tocado un balón, puede que te resulte más fácil de lo que crees aprender a jugar a este deporte. Su dinámica es sencilla, las posiciones se pueden intercambiar y el compañerismo entre jugadores puede servir de motivación para los partidos amistosos y los entrenamientos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura un partido de fútbol?
Un partido completo dura 90 minutos y se divide en dos partes de 45 minutos, sin pausas ni tiempos muertos en cada parte. Hay un descanso de 15 minutos, o medio tiempo, entre las dos partes.
¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol?
En el terreno de juego hay 22 jugadores, que se dividen en 10 jugadores de campo y un portero por equipo. Es posible jugar con menos jugadores, pero en un partido estándar debe haber al menos siete por equipo.
¿Qué es el fútbol en equipos pequeños? ¿Es una buena forma de iniciarse en este deporte?
Es una versión del fútbol que se juega con menos de 11 jugadores por equipo (normalmente, entre 3 y 7). Incluye los partidos improvisados en el parque, el fútbol sala y muchas ligas no profesionales en pista cubierta o a nivel local.
Para los principiantes, el fútbol en equipos pequeños suele ser una forma sencilla de empezar, ya que se necesitan menos jugadores y menos espacio, y todo el mundo tiene la oportunidad de tocar el balón más veces. Además, es uno de los mejores formatos para practicar el juego de piernas y la toma rápida de decisiones.
¿Se necesita un equipo completo para jugar al fútbol?
Para nada. Aunque un partido estándar es de 11 contra 11, se puede jugar en casi cualquier lugar con equipos más pequeños. En todo el mundo son habituales formatos como 3 contra 3, 5 contra 5 y 7 contra 7, que hacen el fútbol más accesible para los jugadores ocasionales y los partidos informales. En muchos lugares, el fútbol con equipos pequeños es la forma más común de practicar este deporte.
¿Qué es un tiro de penalti?
Cuando el equipo defensor comete una falta en el área de penalti, se concede un tiro de penalti al equipo contrario. Esto les brinda la oportunidad de marcar un gol, ya que solo el portero defiende la portería. Los penaltis deben tirarse a 11 metros de la línea de meta, en dirección a la portería.
¿Qué tamaño tiene un campo de fútbol?
El tamaño de los campos de futbol varía, pero suelen tener aproximadamente la misma longitud que un campo de futbol americano (110 metros) y unos 69 metros de ancho. Sin embargo, puedes jugar en campos más pequeños de entre 45 y 90 metros. Los campos de fútbol están divididos en dos mitades y cada equipo empieza jugando en una de ellas. En cada mitad del campo hay una zona que se denomina área de penalti y que se encuentra alrededor de la portería.
¿Cualquier jugador puede marcar un gol en el futbol?
Sí, cualquier jugador puede marcar un gol, incluso el portero si el balón recorre todo el campo. Se considera que se ha marcado un gol cuando el balón cruza la línea de meta entre los postes y no se señala ninguna falta en la jugada.