Cómo jugar al fútbol, según los entrenadores

Está totalmente prohibido usar las manos en el fútbol. Va contra las reglas utilizar las manos o los brazos para manejar el balón. Cuando ocurre, la falta se suele llamar "mano".

Luke Toughey, entrenador de fútbol profesional en la Universidad de Brighton, asegura que la regla de la mano es muy importante y que se está convirtiendo en una norma un poco ambigua. Los jugadores no pueden tocar el balón con ninguna parte del brazo debajo de la manga de la camiseta, a excepción del portero dentro del área de su portería. En caso de que esto ocurra, el equipo contrario conseguirá la posesión del balón. Dicho esto, hay casos en los que el balón puede llegar a ti y entrar en contacto con tus brazos. En casos como este en los que ocurre por accidente, no pasa nada mientras no uses los brazos para manejar el balón.