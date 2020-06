Cómo influye la pronación en el running

Si eres supinador, las articulaciones de tus pies no se mueven para absorber los impactos al correr y la mayor parte de tu peso cae en el borde exterior del pie. Según VanDamme, esto tiene el efecto contrario: tus piernas pueden inclinarse hacia fuera. “Aterrizar en esta posición hace que todo el proceso sea más rígido”. Explica que las articulaciones no absorben el impacto al correr, lo que puede provocar que lo hagan los huesos y que sufran fracturas por sobrecarga.



Puedes encontrar zapatillas diseñadas para tu anatomía y tu forma de correr, y así reducir el riesgo de sufrir lesiones. Si sobrepronas (a muchos runners les pasa), plantéate comprar unas zapatillas que estén diseñadas para proporcionar estabilidad. Este tipo de zapatillas cuenta con una mediasuela más firme en el arco del pie, y una espuma más ligera y suave en el exterior para maximizar la absorción de impactos. Si supinas, opta por unas zapatillas que proporcionen más amortiguación y absorción de impactos para reducir la posibilidad de sufrir lesiones por sobrecarga.



Ten en cuenta que ningún par de zapatillas puede cambiar automáticamente la forma de caminar de una persona. Para ayudar a corregir los desequilibrios musculares que provoquen problemas de pronación, suele ser necesario hacer ejercicios de movilidad y fortalecimiento de pies.



La buena noticia es que cualquier zapatilla que sea cómoda para una persona en particular puede ser la mejor opción para reducir el riesgo de lesiones, según un análisis publicado en el British Journal of Sports Medicine. En otras palabras, independientemente de si tienes una pisada pronadora, supinadora o neutra, si quieres aprovechar al máximo tus carreras, asegúrate de llevar unas zapatillas que sean cómodas para ti.