Cómo influye la pronación en el running

Empecemos por lo que no hay que hacer: no cambies tu forma natural de correr para compensar tu tendencia a inclinarte hacia un lado u otro. Está bien ser consciente de cómo te mueves, pero tu forma de correr es bastante inevitable y, si te centras demasiado en cambiarla, tus sesiones de running se verán perjudicadas, dice el director sénior de Nike Global Running Chris Bennett, conocido también como Coach Bennett.



Fíjate más bien en las zapatillas, que pueden marcar la diferencia en tu mecánica de running y el riesgo de lesionarte sin que tengas que cambiar la forma de moverte. Si tiendes a la sobrepronación (el problema más común), Welch aconseja comprar unas zapatillas de estabilidad, que cuentan con una mediasuela más firme en el lado del puente del pie y ofrecen más sujeción, de forma que es menos probable que el pie se incline demasiado. Si estás entre quienes tienden a la pbresupinación, unas zapatillas con mayor amortiguación y absorción de impactos reducirán las probabilidades de fracturas por sobrecarga. Aun así, según un análisis publicado en el British Journal of Sports Medicine, el simple hecho de usar unas zapatillas que te resulten cómodas disminuye el riesgo de lesionarte.



Además de las zapatillas (que, por cierto, no arreglarán tus problemas de pronación), Welch recomienda estirar los músculos de los pies (sobre todo los del pulgar) y trabajar la movilidad de pies y tobillos (empieza aplicando el rodillo de espuma en los gemelos) para, al menos, mitigar el problema.



Siendo optimistas, con el tiempo empezarás a correr de forma más neutra. Pero si no es así (y a menos que te lesiones constantemente), no te preocupes. Tranquilízate y sigue adelante; eso sí, con cuidado.