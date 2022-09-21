Cómo hacer skateboard para principiantes

El skateboard es un deporte que requiere habilidad, coordinación y equilibrio. Pero, además de eso, Joe Eberling, fundador de la (USSEA), una asociación estadounidense de skateboard e instructor de este deporte, comenta que el skateboarding es muy divertido y estimulante, y merece la pena aprender a practicarlo incluso en la edad adulta.

El experto explica que el proceso de aprendizaje es similar al de cualquier otro deporte y asegura que se puede practicar a cualquier edad. Las capacidades físicas necesarias para hacer skateboard (estar de pie, mantener el equilibrio e impulsar la tabla sobre el suelo) son las mismas que las de deportes como el patinaje sobre hielo o sobre ruedas, dos deportes que practican personas de todas las edades.

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Eberling afirma que confiar en los conocimientos de un coach certificado o un profesional del skateboard es lo mejor que puede hacer cualquier principiante para aprender a patinar en la tabla correctamente. Sin embargo, también puedes aprender por tu cuenta, siempre que tengas el equipamiento adecuado y puedas practicar skateboard legalmente en el sitio que elijas. Es importante mencionar que en algunos sitios está prohibido hacer skateboard en ciertas zonas, así que comprueba las normativas antes de salir a practicar.

Aunque aún no sepas montar en skateboard, es crucial que antes de empezar tengas la equipación de protección adecuada: casco, rodilleras, coderas y muñequeras. Sigue leyendo para aprender a patinar y saber cuál es el mejor equipamiento que tienes que comprar para hacer skateboard.