Cómo hacer skateboard para principiantes

Cómo empezar a hacer skateboard en la edad adulta
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Domina este exigente y divertido deporte con estos consejos básicos de un monitor de skateboard.
El skateboard es un deporte que requiere habilidad, coordinación y equilibrio. Pero, además de eso, Joe Eberling, fundador de la (USSEA), una asociación estadounidense de skateboard e instructor de este deporte, comenta que el skateboarding es muy divertido y estimulante, y merece la pena aprender a practicarlo incluso en la edad adulta.
El experto explica que el proceso de aprendizaje es similar al de cualquier otro deporte y asegura que se puede practicar a cualquier edad. Las capacidades físicas necesarias para hacer skateboard (estar de pie, mantener el equilibrio e impulsar la tabla sobre el suelo) son las mismas que las de deportes como el patinaje sobre hielo o sobre ruedas, dos deportes que practican personas de todas las edades.
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Eberling afirma que confiar en los conocimientos de un coach certificado o un profesional del skateboard es lo mejor que puede hacer cualquier principiante para aprender a patinar en la tabla correctamente. Sin embargo, también puedes aprender por tu cuenta, siempre que tengas el equipamiento adecuado y puedas practicar skateboard legalmente en el sitio que elijas. Es importante mencionar que en algunos sitios está prohibido hacer skateboard en ciertas zonas, así que comprueba las normativas antes de salir a practicar.
Aunque aún no sepas montar en skateboard, es crucial que antes de empezar tengas la equipación de protección adecuada: casco, rodilleras, coderas y muñequeras. Sigue leyendo para aprender a patinar y saber cuál es el mejor equipamiento que tienes que comprar para hacer skateboard.
Cómo patinar en una tabla de skateboard: 4 movimientos básicos que dominar
Eberling apunta que, si te intimida practicar skateboard en un skatepark, puedes empezar en un parque que tenga una superficie de goma y donde haya césped cerca. El experto recomienda a los principiantes empezar por el césped y, después, pasar a una superficie de goma.
Según indica Eberling, las superficies de goma son planas y permiten ir lentamente para que no se te escape la tabla y te hagas menos daño si te caes.
Cuando hayas dominado los aspectos básicos de montar en skateboard por superficies de goma, es decir, impulsar la tabla, montarla, parar y bajarte, podrás pasar a practicar en una superficie de hormigón o de asfalto. Por eso, lo ideal es elegir un parque que tenga los tres tipos de superficie.
1.Aprender a subirse y bajarse de la tabla
Antes de moverte en la tabla, Eberling señala que es importante que aprendas a subirte y bajarte. No te desanimes: quizá tengas que dedicar media sesión, una sesión completa o incluso varias para dominar los movimientos básicos. Acércate a una zona con césped y sigue este tutorial:
- Un pie en la tabla: coloca un pie en la parte delantera de la tabla, cubriendo dos de los tornillos y dejando a la vista los otros dos. Eberling asegura que esta es la clave para encontrar el equilibrio. Después, flexiona las rodillas y levanta el pie contrario unos 2 cm. El pie debe estar paralelo a la tabla. Vuelve a poner el pie en el suelo. Eberling recomienda practicar este movimiento hasta ganar seguridad: "Comprueba cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio en la tabla con ese pie delante".
- Hora de subir el otro pie a la tabla: una vez que hayas ganado confianza con el pie delantero, será el momento de subir el pie trasero. Mientras mantienes el equilibrio con el pie delantero, coloca el otro pie en la parte trasera de la tabla, o ponlo ligeramente detrás de los ejes del skateboard, que son las piezas en forma de T unidas a la tabla por la parte inferior. Cuando el pie delantero apunte hacia delante, el pie trasero se colocará de lado de forma natural. Descansa el pie trasero en la tabla unos segundos y apóyate sobre todo con el pie delantero. Después, levanta el pie trasero lentamente y vuelve a colocarlo en el suelo.
- Aprende a pivotar: para este movimiento, debes colocar el pie trasero de lado en la tabla. Para pivotar, el pie delantero debe estar en una posición similar. Levanta el pie delantero ligeramente, rótalo hasta dejarlo de lado y en paralelo con el otro pie, siempre en contacto con la tabla. Eberling asegura que tendrás la sensación de que estás presionando la zona del metatarso contra la lija del skateboard.
El experto explica que aprender a pivotar puede ser difícil, pero que esta técnica es la base de todos los movimientos del skateboard, por lo que es importante dedicar suficiente tiempo a practicarla. Además, Eberling añade que, probablemente, te caerás al césped durante el proceso.
2.Alternar el pie que va delante
Eberling añade que, al igual que juegas al tenis y escribes mejor con una de las manos, en el skateboard pasa lo mismo con los pies. La mejor forma de saber cuál de tus pies manejas mejor en el skateboard es probar los movimientos básicos mencionados anteriormente con ambos pies. Te darás cuenta de que con uno de los dos te resulta más fácil.
Eberling señala que, en la cultura del skateboard, si montas la tabla con el pie izquierdo delante lo estarás haciendo en posición "regular" y, si lo haces con el derecho delante, se trata de la posición "goofy".
3.Aprender a impulsarse y patinar
Tanto el césped como una superficie de goma son buenas opciones para empezar a moverte, es decir, impulsarte con el pie de atrás para desplazarte hacia delante mientras mantienes el pie delantero sobre la tabla. Te contamos cómo puedes empezar.
- Súbete en la tabla con el pie delantero apuntando al frente de forma que cubras dos de los tornillos y los otros dos se sigan viendo. De momento, tienes que dejar el pie trasero en el suelo.
- Flexionando ligeramente las rodillas, apóyate en la zona del metatarso del pie trasero y coge impulso con el suelo hasta que la tabla empiece a avanzar hacia delante. Arrastra el pie trasero por el suelo hasta que la tabla se detenga.
- Repite los pasos 1 y 2, pero, esta vez, pivota con el pie delantero cuando te estés deslizando hacia delante para que ambos pies miren a los lados y estén paralelos entre sí. Cuando vayas a parar, deja de pivotar con el pie trasero para que mire hacia delante y arrástralo por el suelo.
Eberling indica que, después de varios intentos, deberías ser capaz de volver a subir el pie trasero a la tabla, pivotar y seguir patinando sin impulsarte.
4.Girar inclinando la tabla
Según Eberling, este proceso consiste en girar la tabla e inclinarla para que los ejes pivoten y la tabla gire. Tendrás que practicarlo en un espacio llano y abierto, como una pista de tenis o una cancha de baloncesto, para que puedas coger velocidad antes de inclinarte o girar antes de cambiar de dirección. Te contamos cómo:
- Cuando te montes en la tabla, pivota el pie delantero para que ambos pies estén colocados de lado y paralelos entre sí encima de la tabla. Después de deslizarte durante unos segundos, apóyate en los dedos de los pies para que la tabla gire en el sentido de las agujas del reloj (giro "backside").
- Apoyando el pie de forma similar y flexionando las rodillas, traslada el peso del cuerpo principalmente a los talones para que la tabla gire en el sentido contrario a las agujas del reloj (giro "frontside").
- Sigue alternando el peso en los talones y los dedos de los pies, mantén las rodillas flexionadas y activa los músculos del core para mantener el equilibrio. La tabla debe describir un suave movimiento en forma de S al girar hacia delante.
- Para parar, deja de pivotar con el pie trasero y arrástralo suavemente por el suelo.
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5 productos de equipamiento esenciales para cualquier principiante del skateboard
Eberling indica que para la primera sesión de skateboard, se necesitan cinco cosas: una tabla de skate, un casco, muñequeras, rodilleras y coderas. A continuación te damos más información sobre este tema.
- Skateboard: aunque los principiantes pueden aprender a montar en una tabla estándar de 76 cm con ruedas pequeñas y duras, Eberling señala que la mejor opción es una tabla cruiser o una longboard, de entre 80 y 90 cm de largo y con ruedas de entre 60 y 70 mm de diámetro. Esto se debe a que una plataforma más larga proporciona más estabilidad, y las ruedas grandes y suaves suelen pararse de forma menos repentina al pasar por encima de las pequeñas grietas del suelo o de gravilla. Eberling afirma que es común que en las tiendas de skateboard se vendan tablas estándar, ya que se usan mucho para hacer trucos, pero las tablas largas son la mejor opción para los principiantes.
- Casco: Eberling recomienda elegir un casco hecho para deportes de acción. El experto comenta que los cascos de bicicleta con mucha ventilación no ofrecen protección para la parte de atrás de la cabeza, por lo que no se deben usar para practicar skateboard. Además, comenta que la USSEA suele recomendar cascos con un sistema de protección contra impactos multidireccionales (tecnología MIPS, por sus siglas en inglés). A pesar de no haber estudios específicos sobre la práctica de skateboard con cascos con tecnología MIPS, hay estudios sobre cascos de bicicletas que concluyen que la tecnología MIPS puede servir para absorber impactos de forma más eficaz y proteger mejor la cabeza que otros tipos de cascos
- Coderas y rodilleras: en cuanto a estos dos recursos de protección, Eberling insiste en que es importante buscar las que tengan partes de plástico para proteger las articulaciones de la rodilla y el codo. Las rodilleras y coderas deben ser ceñidas, pero no tanto como para restringir el movimiento, y las partes de plástico deben ser más bien grandes. Eberling recomienda elegir protecciones más grandes y resistentes que tengan un diseño que proteja al skater en las caídas.
- Muñequeras: Eberling asegura que, cuando te caes, por instinto te apoyas con las manos. Por ello, las muñequeras pueden ofrecerte una capa de protección para que no te hagas daño en las manos. Su recomendación, en este caso, es elegir un tipo de muñequera con una copa de plástico similar a la de las coderas y las rodilleras para protegerte contra cualquier golpe fuerte en las manos o las muñecas.
Texto: Julia Sullivan, entrenadora personal titulada en una organización deportiva estadounidense, el American Council on Exercise (ACE).