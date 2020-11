Cómo enfocar una carrera virtual

1. Cambia de perspectiva.

"La razón por la que la mayoría de la gente corre una carrera es para afirmar algo positivo acerca de sí mismos, esto es, que pueden comenzar y completar un reto", explica Waite. Y es que una carrera virtual es el reto definitivo.



¿Por qué? Waite explica que la tentación de abandonar una carrera virtual puede ser más intensa o frecuente que nunca. Esto se debe en parte a que son más flexibles, pero sobre todo a que, al no haber un evento para el que prepararse, puedes sentir que el viaje no importa tanto. Por lo tanto, se necesita una mayor determinación para seguir acumulando kilómetros. En vez de dejar que ese obstáculo se interponga en tu camino, utilízalo para animarte. "Decir que vas a correr media maratón o una maratón entera tú solo o sola está a otro nivel", señala Bennett.



Si aún te preguntas si vale la pena, Waite sugiere que escribas una lista de las cosas que te han inspirado a competir. Te recordarás así que incluso sin espectadores, y tal vez sin medalla (aunque hay organizadores que te pueden mandar una por correo), estarás persiguiendo el objetivo que te has fijado. No necesitas a nadie ni nada para hacerlo.



2. Elige una distancia adecuada.

Aunque te hayas inscrito para correr una maratón en otoño, no significa que tengas que correr una maratón virtual en otoño. Estudia tus circunstancias (tal vez estés asistiendo a un montón de clases online o no puedes entrenar de la forma en que solías hacerlo) y elige una distancia adecuada. Quizás sea correr 1.500 metros para probar tu velocidad, o ir a por una distancia menos exigente para el cuerpo, como los 10.000 metros. Según Waite, es más probable que sigas con tu entrenamiento y disfrutes de la carrera si haces una que realmente te guste. Ahora más que nunca necesitarás esa pasión para mantenerte en marcha.



3. Cíñete al plan.

Si vas a crear tu propia carrera, no hagas trampas. "De lo contrario, sentirás la tentación de abandonar", explica Waite. "Tómate en serio la hora de inicio y la ruta que has planificado para que sea más real". De esta forma, evitarás los nervios cuando llegue el día de la carrera. Si el pistoletazo de salida es a las 7:30, ponte a calentar a las 7:15.



4. Visualiza las partes más difíciles.

"Cuando no te acompaña nadie y no hay multitudes, puedes perder el norte, darte lástima o desanimarte", explica Bennett. Aquí es donde entra en juego la visualización. Debes imaginarte cruzando la línea de meta, pero también debes anticipar cómo superarás los obstáculos que puedan aparecer. ¿Tienes un mantra? ¿Una lista de razones para completar la carrera? Cuando te asalten estos pensamientos negativos durante tu carrera virtual, tendrás menos probabilidades de tirar la toalla a pesar de que nadie la esté viendo.



5. Mantén tus rituales previos a la carrera.

"Si actúas como si fuera el día de la carrera, te sorprenderá lo rápido que tu cuerpo y mente se preparan para vivir la experiencia", explica Waite. Prepara las zapatillas y la ropa de correr (pon tu nombre en ella si lo prefieres) y hazte un selfie para subir a las redes sociales. Toma una cena saludable y vete a la cama temprano. Despiértate y disfruta de un buen desayuno que te llene de energía. "Estas cosas despiertan la emoción y ansiedad positiva que sientes antes de toda carrera". Además, que sea virtual no significa que tengas que ir sin nadie. ¿Por qué no organizas lugares donde tus amigos y familiares vayan a animarte cuando sientas que ya no puedes más?



6. ¡Hora de celebrarlo!

Tomarte una pinta después de la Maratón de Londres o celebrar que has cruzado la línea de meta comiéndote una pizza en Chicago no es ninguna locura. Waite y sus compañeros de entrenamiento quedaron en un parque después de la carrera virtual para pasear a sus perros y tomarse una copa de vino. "Imaginar la positividad y celebración que viene después de la carrera reafirma los motivos por los que queremos cumplir este reto y nos sirve como recordatorio de que el esfuerzo valdrá la pena al final", afirma Waite.