Cómo conseguir que tus hijos sean más activos según los expertos

Consigue que a los más pequeños les apasione moverse
Coaching
El ejercicio influye enormemente en la salud física y mental de niños y adolescentes. Por eso, hemos diseñado un plan para todas las edades con el que por fin podrás fortalecer su relación con el deporte.
¿Tu hija o hijo (digamos de entre 2 y 17 años) no hace tanto deporte como te gustaría? Tenemos dos cosas que decirte: la primera es que formas parte de un club muy numeroso, y la segunda es que no es culpa tuya. Repite conmigo: "¡Yo no tengo la culpa!".
Tal y como afirma Adam Rosante, especialista en fuerza y tonificación infantil, las pantallas nos han facilitado la vida en muchos sentidos, sí, pero también nos han vuelto más sedentarios que nunca. En los últimos 20 años, los colegios han recortado los recreos y restado minutos a las clases de gimnasia. Y, para colmo, la pandemia ha traído consigo un aumento de las actividades virtuales en detrimento de las actividades físicas en grupo, que, de acuerdo con Rosante, son las que más falta les hacen.
La ciencia detrás de las pantallas
Si jugar a videojuegos y mirar vídeos fuesen deportes olímpicos, estamos seguros de que nuestros pequeños se harían con todas las medallas de oro. De acuerdo con Lisa Jo Gagliardi, antigua coordinadora de salud en una escuela regional de Michigan y fundadora de la consultora LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox, "pasar tiempo delante de una pantalla libera grandes cantidades de dopamina en el cerebro". Gagliardi nos recuerda que la dopamina es el neurotransmisor responsable de los sistemas de placer y recompensa del cuerpo, así como el causante de que sea tan difícil despegarse de las pantallas (que pueden llegar a causar cierta adicción).
Pero no está todo perdido: la actividad física también libera dopamina. La única diferencia está en que el ejercicio requiere un mayor esfuerzo que hacer zapping: hay que ponerse el chándal, correr para perseguir a un amigo o una pelota, y ducharse después de sudar. Las actividades sedentarias requieren menos esfuerzo, pero eso no las hace más divertidas: Rebecca Hasson, profesora adjunta de Quinesiología en la Universidad de Michigan, lideró un estudio que comparaba dos minutos de actividad física con dos minutos de videojuegos. Sorprendentemente, el resultado fue que los niños se lo pasaron mejor moviéndose que jugando a los videojuegos.
Nuestros pequeños necesitan tener momentos para jugar y hacer ejercicio, pero también debemos motivarlos. De acuerdo con Gagliardi, "cuanto más se muevan y más los animes, más asociarán el movimiento con las buenas sensaciones".
Predica con el ejemplo
Según Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting, que trabaja con el equipo de Social and Community Impact de Nike y con varios distritos escolares, tu ejemplo puede fortalecer o dañar la relación que tu hija o hijo tiene y tendrá con el deporte. Y señala: "Cada vez que se hable de actividad, incluso si se trata de tu propio entrenamiento, será una oportunidad para que tus hijos sientan entusiasmo o desmotivación por el ejercicio". La razón es que los niños tienden a formarse una opinión basándose en las palabras o acciones de las personas más cercanas, especialmente padres y madres.
Para facilitarte la vida, te resumimos qué debes hacer y qué no.
Qué hacer: céntrate en lo bueno del ejercicio.
Cutaia recomienda que, cuando te prepares para una sesión de entrenamiento o regreses de ella, utilices un lenguaje que describa el deporte como algo positivo. Diles que correr por las mañanas te llena de energía o que levantar pesas te hace estar más fuerte. De esta forma, tal como señala Hasson, tus pequeños tendrán más ganas de experimentar los efectos positivos del fitness.
Qué no hacer: forzarlos a hacer ejercicio.
En un estudio de Medicine & Science in Sports & Exercise se sugiere que los pequeños probablemente se rebelarán contra ti si sienten que los presionas y que no tienen elección en lo que al deporte se refiere. Cuando tomas las decisiones por ellos, no son capaces de verse a sí mismos llevándolo a cabo. Por eso, invítalos a moverse durante una hora al día (de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el porcentaje de niños de entre 6 y 17 años que hacen una hora de ejercicio al día ni siquiera llega al 25 %).
Lo importante es pasárselo bien
Sabemos que no existe una solución que se adapte a cada caso. Sin embargo, conocemos una serie de reglas universales que motivan a los niños a moverse más y mejor, de forma que desarrollen un estilo de vida saludable que mantengan con los años. Si no tienes tiempo, recursos o energía para llevarlas a cabo, Rosante recomienda que recurras a un amigo o un vecino para alternar planes que impliquen moverse. ¡Así os podéis ayudar mutuamente!
Entre 2 y 5 años: sienta las bases
De acuerdo con Hasson, los más pequeños todavía no dominan el mundo del movimiento y utilizan la información sensorial (lo que ven, oyen, tocan, huelen y saborean) para aprender a desenvolverse. Por eso, debes utilizar su tiempo de actividad para desarrollar sus habilidades motoras, como andar, correr, dar patadas, lanzar cosas o escalar. Y, lo más importante, debes hacer que parezca un juego. Para ayudarlos a desarrollar sus habilidades físicas más básicas, podéis jugar juntos al pillapilla o a una guerra de cojines.
Entre 6 y 9 años: ejercicios cortos y divertidos
Hasson explica que la atención de los niños es muy corta (sobre 2 o 3 minutos por año). Por suerte, en esta franja de edad funciona muy bien moverse por intervalos, por lo que es buena idea crear actividades divertidas que impliquen un movimiento rápido e intermitente, como bailar o echar una carrera de relevos.
Ahora, la habilidad que debéis trabajar es la coordinación. Rosante explica que las "barras de equilibrio, tanto reales como imaginarias, son una herramienta muy útil". A Rosante le gusta que los niños jueguen a "El suelo es lava". Para ello, tienen que caminar por una barra o un "puente" que hayáis montado, recoger una pelota y volver tratando de no pisar el suelo, que está hecho de lava ardiendo. Sea cual sea el juego que elijas, que sea corto (recuerda que su atención también lo es).
Entre 10 y 13 años: cuenta con sus amigos
Los estudios demuestran que la actividad física de los estudiantes que están terminando la primaria o comenzando la secundaria se reduce en un 50 %. Esto se debe al menor tiempo de recreo del que disponen. Por otro lado, los niños a los que no se les da bien el deporte dejan de practicarlo por completo. Además, en la preadolescencia y en los primeros años de la adolescencia, todo gira en torno a qué están haciendo los amigos (y, como sabes, la mayoría de las veces es jugar con un dispositivo).
Rosante recomienda aprovechar sus ganas de socializar para hacer que se muevan más. Prepara un partido de fútbol o de baloncesto con sus amigos. Diseña una pista de obstáculos que haya que sortear por equipos. Y, si están obsesionados con las películas de Harry Potter, llena de magia su vida con vuestra propia versión del quidditch.
A partir de 14 años: deportes al rescate
De acuerdo con Rosante, a la mayoría de adolescentes no les gustan recibir órdenes, y los juegos sencillos ya no les motivan tanto como a los niños pequeños. Ahí es donde entran los deportes en el patio, las carreras con la familia y los vecinos, y los hobbies como la danza o el kárate. Descubre qué les apasiona y cómo puedes transformarlo en una actividad física divertida que les entretenga (ya sea apuntándolos a clases o jugando juntos en el jardín).
Rosante opina que nunca es tarde para las clases extraescolares. Si les gusta LeBron o quieren teñirse el pelo como Megan Rapinoe, anímalos a practicar el deporte de estos atletas. Puede que te encuentres con una negativa o que, por cualquier motivo, no puedan acceder a ese mundo. En ese caso, intenta buscar cualquier cosa que pueda fortalecer su relación con el ejercicio. Por ejemplo, puedes usar la vieja portería que tenías guardada en el trastero o pedirle que te enseñen su baile favorito en TikTok (sí, sí, sabemos que hay una pantalla de por medio, pero mientras haya movimiento… ¡todo vale!).
Con suerte, y después de varias pruebas, seguramente puedas unirte a un nuevo club: el club de padres y madres con hijos activos y saludables.
Texto: Rozalynn Frazier
Ilustración: Kezia Gabriella
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