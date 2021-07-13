Cómo conseguir que tus hijos sean más activos según los expertos

Si jugar a videojuegos y mirar vídeos fuesen deportes olímpicos, estamos seguros de que nuestros pequeños se harían con todas las medallas de oro. De acuerdo con Lisa Jo Gagliardi, antigua coordinadora de salud en una escuela regional de Michigan y fundadora de la consultora LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox, "pasar tiempo delante de una pantalla libera grandes cantidades de dopamina en el cerebro". Gagliardi nos recuerda que la dopamina es el neurotransmisor responsable de los sistemas de placer y recompensa del cuerpo, así como el causante de que sea tan difícil despegarse de las pantallas (que pueden llegar a causar cierta adicción).

Pero no está todo perdido: la actividad física también libera dopamina. La única diferencia está en que el ejercicio requiere un mayor esfuerzo que hacer zapping: hay que ponerse el chándal, correr para perseguir a un amigo o una pelota, y ducharse después de sudar. Las actividades sedentarias requieren menos esfuerzo, pero eso no las hace más divertidas: Rebecca Hasson, profesora adjunta de Quinesiología en la Universidad de Michigan, lideró un estudio que comparaba dos minutos de actividad física con dos minutos de videojuegos. Sorprendentemente, el resultado fue que los niños se lo pasaron mejor moviéndose que jugando a los videojuegos.

Nuestros pequeños necesitan tener momentos para jugar y hacer ejercicio, pero también debemos motivarlos. De acuerdo con Gagliardi, "cuanto más se muevan y más los animes, más asociarán el movimiento con las buenas sensaciones".