Cómo combinar una sudadera con capucha

Sea cual sea tu estilo, lo más probable es que tengas una sudadera con capucha guardada en el armario. Descansar en el sofá, abrigarse después de entrenar e ir a la moda. Con este básico cómodo y deportivo lo tienes todo. La gama de sudaderas con capucha de Nike te ofrece desde los modelos más coloridos hasta los más elegantes para que disfrutes del día con comodidad y estilo.

¿Qué queda bien con una sudadera con capucha? Todo depende de dónde pienses lucir tu conjunto. Para ir al gimnasio, puedes llevar una sudadera con capucha gris con una camiseta ceñida y unos leggings o unos joggers a juego. Para ocasiones en las que te apetezca algo más llamativo, puedes ponértela debajo de una chaqueta de tejido Fleece de otro color o con una falda de tenis. Con las prendas adecuadas, estas combinaciones nunca pasan de moda. La clave para lucir una sudadera con capucha está en equilibrar las proporciones. Por ejemplo, puedes ponerte un diseño oversize con partes de abajo ajustadas o un modelo corto con unos joggers holgados. Llévala con colores a juego para conseguir un look más elegante o prueba a mezclar una sudadera llamativa con ropa neutra que contraste.

A continuación, te damos cuatro ideas de conjuntos sencillos para animarte a llevar tu sudadera con capucha a tu manera.