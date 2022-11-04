7 prendas básicas para completar cualquier look de voleibol

Coloca la pelota y remata con estilo con estos looks de voleibol de Nike
Consejos de estilo
Desde partes de abajo y de arriba con capilarización del sudor hasta zapatillas con tracción, estos conjuntos de voleibol de Nike ayudan a rematar y sacar con confianza.
Para quienes juegan al voleibol, vestirse de forma cómoda con prendas con capilarización del sudor que les permitan rematar, servir y bloquear con precisión es muy importante. Con esta guía podrás completar tu look de voleibol, ya sea con accesorios para el pelo con los colores del equipo o con partes de arriba y de abajo de compresión que parecerán una segunda piel.
7 prendas y accesorios para looks de voleibol Nike
1. Leggings, mallas y pantalones cortos de voleibol Nike
Los leggings, las mallas y los pantalones cortos están disponibles en diferentes materiales, con distintos largos de entrepierna y varias alturas de cintura, pero todos tienen algo en común: un diseño ceñido que se mantendrá en su sitio mientras juegas. Además, la tecnología de gestión del sudor y el tejido transpirable ayudan a mantener la frescura y la comodidad.
2. Camisetas y partes de arriba de voleibol Nike
Hay partes de arriba de voleibol Nike en una amplia gama de estilos y preferencias de comodidad, como manga larga, manga corta y sin mangas. La camiseta de entrenamiento Nike Legend, por ejemplo, está confeccionada con un tejido elástico y suave que se mueve de forma natural con el cuerpo de las atletas, incluso cuando intentan llegar a balones en la parte posterior de la pista o bloquean el remate de un contrincante en la red.
3. Sudaderas con y sin capucha de voleibol Nike
Recupérate después del partido con comodidad con una sudadera de voleibol Nike. La sudadera con capucha de tejido Fleece Nike, que luce un estampado de voleibol cosido en la parte delantera, cuenta con un suave tejido Fleece ligero, un bolsillo de canguro en la parte delantera y puños elásticos para mayor comodidad.
4. Zapatillas de voleibol Nike
La colección de zapatillas de voleibol Nike, como las Nike Zoom HyperAce 2, está diseñada para ofrecer tracción y velocidad en pistas rápidas. Ofrecen una amortiguación reactiva para reducir el impacto, así como un talón para mejorar la estabilidad al moverse rápidamente para alcanzar el balón.
5. Bañadores de voleibol Nike
Cuando hablamos de looks de voleibol de playa, lo fundamental es elegir prendas que se sequen rápido. Busca partes de abajo como el pantalón corto Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick, que ofrece un ajuste de compresión que evita las distracciones, o prendas como la parte de arriba de bikini Nike Crossback, con un ajuste ceñido y seguro para jugar con tranquilidad.
6. Lazos, gomas, cintas para el pelo y gorras de voleibol Nike
Para evitar que el sol te dificulte la visión, que el sudor te entre en los ojos y el pelo te moleste, los lazos, gomas, cintas para el pelo y gorras de voleibol Nike son una elección excelente. Por ejemplo, la cinta para el pelo Nike Dri-FIT dispone de tecnología Dri-FIT para que el sudor se seque rápidamente.
7. Gafas de sol de voleibol Nike
No perderte ni uno de los movimientos de los contrincantes y seguir el balón es muy importante en el voleibol. Cuando hace mucho sol en la pista, puede ser un problema. Las gafas de sol de voleibol Nike están diseñadas para no moverse durante las intensas voleas que te obligan a correr de un lado para otro, a la vez que protegen los ojos de la radiación directa.
Texto: Julia Sullivan