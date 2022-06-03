Las mejores mallas cortas de ciclismo de Nike para mujer

Nuestros pantalones cortos de running de ajuste ceñido están diseñados para mantener la transpirabilidad y la frescura mientras corres, pero también pueden usarse como mallas cortas para el día a día. Hay muchos estilos diferentes, pero todos están confeccionados con materiales diseñados para ayudarte a rendir mejor, como nuestra tecnología Nike Dri-FIT. Además, ofrecen una comprensión ligera para que puedas entrenar con mayor seguridad.

La mayoría de los pantalones cortos de running de este estilo presentan un diseño elegante y estilizado para minimizar las distracciones y los roces mientras corres. Por otra parte, los pantalones cortos de trail running, confeccionados en poliéster reciclado, tienen ocho bolsillos para tus aperitivos, geles y auriculares, una característica muy útil si vas a recorrer largas distancias.