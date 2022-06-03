Las mejores mallas cortas de ciclismo de Nike para mujer

4 mallas cortas Nike para mujer perfectas para el verano
Consejos de estilo
Estas mallas cortas son muy versátiles: póntelas para montar en bicicleta o hacer cualquier otra cosa.
Las mallas cortas no son una prenda exclusiva de los ciclistas. Puedes usarlas para correr, hacer yoga, cross training o simplemente para estar por casa. Su ajuste ceñido hace que sean perfectas para los entrenamientos que te exigen moverte en todas las direcciones. No importa para qué vayas a usar tus mallas cortas Nike: gracias a su tejido suave y compresión ligera te resultarán muy cómodas.
¿Qué características debes buscar en unas mallas cortas?
Antes de comprarlas, debes saber qué uso les vas a dar. Algunos aspectos importantes que debes tener en cuenta son:
- Tejido: Si vas a usarlas para entrenar, busca unas que estén confeccionadas con un tejido transpirable que capilarice el sudor, como la tecnología Dri-FIT de Nike. Los materiales elásticos como el poliéster, el nylon y el spandex te ayudan a moverte cómodamente. Y recuerda que deben pasar la prueba de la sentadilla, es decir, no deben dejar a la vista la piel o la ropa interior cuando te agachas.
- Diseño: Las mallas cortas sin costuras te ofrecen un look más estilizado, mientras que las que tienen bolsillos laterales te dan más funcionalidad.
- Longitud: El largo de la entrepierna de las mallas cortas Nike puede medir entre 8 y 25 cm. Las más cortas te ofrecen una mayor transpirabilidad, mientras que las más largas evitan los roces.
- Talle: Las mallas cortas Nike pueden ser de talle medio o alto. Las de talle alto quedan por encima del ombligo y proporcionan una mayor compresión. En cambio, las de talle medio quedan por debajo del ombligo y son una opción muy cómoda si no quieres sentir demasiada presión en el abdomen.
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Las mejores mallas cortas Nike para mujer según el uso que les vayas a dar
1. Pantalón corto de running ceñido
Nuestros pantalones cortos de running de ajuste ceñido están diseñados para mantener la transpirabilidad y la frescura mientras corres, pero también pueden usarse como mallas cortas para el día a día. Hay muchos estilos diferentes, pero todos están confeccionados con materiales diseñados para ayudarte a rendir mejor, como nuestra tecnología Nike Dri-FIT. Además, ofrecen una comprensión ligera para que puedas entrenar con mayor seguridad.
La mayoría de los pantalones cortos de running de este estilo presentan un diseño elegante y estilizado para minimizar las distracciones y los roces mientras corres. Por otra parte, los pantalones cortos de trail running, confeccionados en poliéster reciclado, tienen ocho bolsillos para tus aperitivos, geles y auriculares, una característica muy útil si vas a recorrer largas distancias.
2. Pantalón corto de yoga
Durante tus sesiones de yoga, lo último que quieres es que la ropa que llevas te distraiga, ya sea porque se mueve o se arruga. Los pantalones cortos de yoga de ajuste ceñido ofrecen la máxima seguridad al tiempo que te permiten moverte libremente. Los modelos de la colección Nike Yoga Luxe están confeccionados con Infinalon, un tejido elástico, ligero y transpirable que no se transparenta. Gracias a su diseño de talle alto con una cómoda cintura, estos pantalones cortos se convertirán en tus favoritos. Además, puedes elegirlos en cálidos tonos tierra o en negro clásico.
3. Mallas cortas para el día a día
Si buscas unas mallas cortas para uso diario, puedes dar más prioridad al estilo que a la funcionalidad. Eso sí, la comodidad sigue siendo clave. A menos que vivas en un clima muy cálido, las mallas cortas de algodón son una buena opción. También puedes apostar por una mezcla de poliéster que capilarice el sudor.
Para elegir las mejores mallas cortas para mujer, primero decide la longitud y el talle que necesitas. Luego, elige entre nuestros diferentes estampados para darle más estilo a tu look, como los lunares de los Crater Lookout o los atrevidos gráficos de la colección Nike Sportswear Essentials. Y, si necesitas que ofrezcan la misma funcionalidad que unos pantalones cortos tradicionales, elígelas con bolsillos laterales para guardar el móvil o los auriculares.
4. Pantalones cortos de training y para el gimnasio
En la categoría de training encontrarás una gran variedad de estilos para diferentes actividades, desde entrenamiento de fuerza a HIIT y otros deportes. Estos modelos están diseñados para ofrecerte un buen rendimiento, sin importar lo rápido que te muevas o el peso que levantes.
Las mallas cortas de la colección Nike Pro tienen una cintura amplia y elástica, además de costuras en las perneras que mantienen la prenda en su lugar mientras te mueves. Están confeccionadas con un 50 % de poliéster reciclado y cuentan con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para que puedas concentrarte en darlo todo. Los modelos de la colección Nike One están confeccionados con un tejido de alto rendimiento que no se transparenta. Además, vienen en colores y estampados perfectos para atraer todas las miradas en el box de cross training.
Texto: Hannah Singleton