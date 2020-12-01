Cómo afecta la recuperación al sistema inmunitario

Hagamos un breve repaso sobre nuestra biología: el sistema inmunitario es una compleja red de células y proteínas que sirve como la primera (y mejor) línea de defensa del cuerpo contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes centrarte en otras áreas de bienestar, en este caso, la recuperación, que afectan directamente a esta red.



"Un entrenamiento duro y exhaustivo, como correr una hora sin parar, reduce el número de glóbulos blancos durante unas cuantas horas, además de perjudicar su función", explica Jimmy Bagley, profesor asociado de Quinesiología en la Universidad Estatal de San Francisco. Suponiendo que no vas a comer en un restaurante o a beber del smoothie de tu amigo justo después, esto no es un gran problema. Sin embargo, el ejercicio intenso frecuente puede tener un efecto acumulativo.



"Las personas que se ejercitan con una intensidad demasiado alta, sin tomarse días de descanso, tienden a presentar unos niveles crónicamente altos de inflamación", explica Gregory Grosicki, profesor adjunto de Quinesiología en la Universidad del Sur de Georgia. "La inflamación se agrava a medida que acumulas más sesiones".