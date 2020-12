Reducir el estrés refuerza tu sistema inmunitario

Estrés - enfermedad - estrés… ¿Quieres frenar el ciclo? Estos consejos te ayudarán.



1. Reconoce los primeros indicios de la tensión.

"Con frecuencia, el cuerpo comenzará a decirte que te estás estresando mucho antes que tu mente", señala Aeva Gaymon-Doomes, psiquiatra en Washington, DC (EE. UU.). Permanece alerta ante los problemas físicos, como dificultades para dormir, aumento o pérdida de peso, problemas gastrointestinales o dolores de cabeza, ya que podrían ser señales de que el estrés está aumentando y de que podría estar a un paso de afectar al sistema inmunitario.



2. Adopta un estilo de vida saludable.

Si ya lo estás haciendo, ¡felicidades! Si no, es el momento de empezar. Hacer ejercicio regularmente, dormir como mínimo siete horas cada noche y llevar una dieta saludable rica en frutas, verduras y proteínas magras (especialmente la dieta mediterránea) son prácticas de bienestar que, en conjunto, son capaces de bajar los niveles de estrés y ayudar a tu sistema inmunitario a mantenerse fuerte, tal como explica la Dra. Sternberg. Si no puedes hacerlo todo en un momento dado (por ejemplo, durante las vacaciones), prioriza al menos una de estas prácticas.



3. Abraza a tus seres queridos.

De acuerdo con Marsh, cuando abrazas a alguien a quien quieres, como a tu pareja, tu hija o tu hijo, el cuerpo libera oxitocina, la hormona de los vínculos, que reduce el cortisol inmunosupresor y la hormona del estrés norepinefrina. Esa podría ser la razón detrás del hallazgo publicado en la revista "Psychological Science" que demuestra que abrazar a otra persona reduce la probabilidad de enfermar. Si empiezas a sentirte mal, abrazar a alguien (en estos momentos, mejor a personas con las que convivas) también puede disminuir la severidad de los síntomas. Esto se debe a que la oxitocina aumenta el umbral del dolor, la sensación de bienestar y los procesos de curación, tal como explica Marsh, que indica que la hormona también puede liberarse al hablar con un interlocutor que te comprenda o simplemente al pasar tiempo con un buen amigo. Acurrucarse con un perro o un gato durante 10 minutos también reduce los niveles de cortisol, según un estudio de la Universidad Estatal de Washington.



4. Haz una pausa.

"Cuando el estrés o la ansiedad se apoderan de ti, el cerebro actúa como si te estuviesen haciendo un daño físico", explica Melanie Shmois, experta en terapia conductual cognitiva y CEO de Mind Your Strength Coaching. "Cuando te calmas, respiras profundamente y conectas con el entorno a través de la vista, el olfato y el oído, el cerebro entiende que no te están haciendo daño porque, si tu seguridad estuviera en entredicho, no estarías haciendo esa pausa". Shmois añade: "Una vez que te encuentras en un estado de relajación, la corteza prefrontal (la parte del cerebro que se encarga del razonamiento) se reactiva y genera pensamientos que ayudan a calmar el cuerpo".



¿No te lo crees? Un metaanálisis de más de 200 estudios ha relacionado la terapia basada en el mindfulness con la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, todo ello puede debilitar el sistema inmunitario. Otra revisión de los estudios sugiere que la meditación y el mindfulness disminuyen las dolencias relacionadas con el estrés a la vez que mejoran la inmunidad celular.



Conectar los sentidos con el entorno es una forma de vivir el presente. La Dra. Sternberg recomienda el método 4-7-8 del Dr. Andrew Weil, que centra tu atención en la respiración para alejarte de los factores estresantes de la vida. Solo tienes que respirar por la nariz durante 4 segundos, aguantar la respiración durante 7 y exhalar con fuerza durante 8.



5. Elige una actividad que te calme.

La proactividad es clave. "Cuanto más tiempo dediques a reflexionar y calmar la mente cuando no sientas estrés, más capacidad tendrás para gestionarlo", explica Gaymon-Doomes. ¿Qué prácticas son las mejores? Sea lo que sea que te calme, Gaymon-Doomes recomienda por lo menos 20 minutos de esa actividad, aunque cualquier cantidad es mejor que ninguna. Así que, si levantar pesas te ayuda a relajarte, ve a por unas mancuernas. Si es el yoga o la lectura, ve a por tu esterilla o a por una novela. Independientemente de tu elección, sabrás que funciona cuando duermas mejor o concilies el sueño más fácilmente, y cuando notes que tu frecuencia cardiaca en reposo disminuye, al igual que la presión arterial, los dolores de cabeza crónicos o el dolor de estómago. También lo tendrás más fácil para concentrarte y tener un día productivo.