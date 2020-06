Cómo adoptar una actitud de agradecimiento

Está en la naturaleza humana el compararse. Nos medimos constantemente con los demás. La sociedad nos empuja a querer más siempre. Todo ello puede aniquilar tu gratitud. Con una actitud así, ni se nos ocurre sentir agradecimiento por cuanto tenemos y nos olvidamos del momento en el que nos encontramos.



En realidad, las cosas más importantes son gratis. Si te sientes mal, te frustras o te enfadas hasta el punto de sentir que no tienes nada por lo que sentir gratitud, respira hondo. Dedica un momento a meditar y tomar conciencia. Quizás no necesites más para reconectar y apreciar más lo que te rodea.



Para abrazar esta nueva actitud, anota cada día tres cosas buenas por las que estés agradecido. No tienen que ser grandísimas, puede ser un entrenamiento o una comida que te guste, e incluso el pasar un rato con alguien a quien aprecies. Incorporar este truquito a tu vida diaria puede tener efectos increíbles. Diversos estudios han demostrado que las personas que escriben todos los días tres cosas por las que dan gracias pueden aumentar de manera significativa su bienestar.



Si nos paramos a pensarlo, tiene mucho sentido. Es difícil sentirse mal cuando te encuentras en estado de gratitud. Prueba a llevar un diario de estas cosas y presta atención para valorar las cosas que haces, en vez de centrarte en lo que no haces. Así descubrirás lo rápido que encuentras cosas por las que te sientes bien.