Cambia tu autodiscurso

"Imagina que todo lo que te dijeses después de perder un partido o de haber rendido poco fuese negativo y te empujase a una espiral de vergüenza, reproches y desprecio", dice. Lo mismo se aplica a cuando te sales de tu rutina de cualquier forma, como cuando te saltas un entrenamiento o comes algo de lo que te arrepientes. Si te dices que eres lo peor y que jamás vas a tener éxito, no resulta muy apetecible volver a la rutina. Hablarte de forma negativa hace que te sientas tan mal que no querrás volver a intentarlo, por lo que, al final, te alejarás aún más de tus objetivos.



En su investigación, Duckworth ha descubierto una estrategia de dos fases para hablarte de forma positiva y conseguir que vuelvas al buen camino. La primera fase consiste en la aceptación consciente: ni juzgar ni culpar, simplemente aceptar la imperfección. Por ejemplo, aceptando que te has saltado alguna sesión por dormir. La segunda fase es la autocompasión. En esta fase, "piensa en lo que diría tu madre, tu mejor amigo o alguien que te quiera sobre tu momento de debilidad", comenta Duckworth. Te hablarían de forma "compasiva, cariñosa, positiva y comprensiva", pero sin dejar de darte un toque. También deberías preguntarte "qué puedes aprender de ello y cómo piensas hacerlo mejor la próxima vez". Ahora prueba a decírtelo a ti mismo. En la práctica, debería ser algo así: "No estoy a gusto con haberme saltado el entrenamiento de ayer, pero solo ha sido una vez y suelo trabajar en la buena dirección para conseguir mis objetivos. Mañana pondré la alarma 10 minutos antes para que, si la pospongo, aún me quede tiempo para entrenar". Así es como habla una persona determinada y lista para remontar rápidamente y volver al trabajo.