Los beneficios para la salud de los alimentos congelados

Las comidas congeladas han cambiado

Las comidas precocinadas de microondas ya no son lo que eran. Según Jones, muchas empresas han hecho enormes esfuerzos por reducir el contenido en sodio y grasas saturadas,



Dicho esto, cuando se trata de comidas precocinadas congeladas, hay que esforzarse más por separar lo sano de lo que no lo es tanto. Comprueba las listas de ingredientes y busca los aditivos que no conozcas. "Si se trata de un producto a base de carne o pescado, estos deben estar muy al principio de la lista de ingredientes, si no en primer lugar", declara Jones. En todas las comidas congeladas, incluidas las de base vegetal, comprueba el contenido de azúcar y sodio añadido (cuanto menos, mejor) y descarta las que superen los 18 gramos de grasa en total, de acuerdo con la recomendación de la Universidad del Sur de Florida. También puedes optar por comidas con pocos ingredientes, lo que suele significar que están menos procesadas.



Lo más importante: no juzgues la comida congelada. Siempre que sigas estos pasos, puedes entrar libremente en la sección de congelados.