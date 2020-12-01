Cómo benefician a tu rendimiento las patatas

Las últimas noticias sobre nuevas líneas de investigación han calificado la patata blanca como una buena fuente de proteínas, especialmente para las atletas. En cierto modo, lo es si tenemos en cuenta que se trata de una verdura.

Sin embargo, Kimball afirma que no es una fuente de proteínas adecuada si consideramos que una patata grande solo contiene 8 gramos, en comparación con otros alimentos como las proteínas magras de origen animal o las legumbres. En definitiva, se trata de una fuente de carbohidratos con una cantidad razonable extra de proteínas, de la misma manera que la mantequilla de cacahuete es una fuente de grasa con un extra de proteínas similar.



Además, en el estudio de Salvador, los atletas que comieron patatas mostraron un pequeño aumento de los malestares digestivos frente a aquellos que simplemente habían tomado gel o agua. Como con cualquier otro alimento, tendrás que probar formas de prepararlas y comerlas en distintos momentos para saber qué te sienta mejor, sobre todo si piensas llevártelas el día de la carrera, según Salvador.



El boniato tendrá un nombre más original y un color más sofisticado, pero si preparas y comes la patata correctamente, será otra gran aliada.