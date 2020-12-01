Cómo benefician a tu rendimiento las patatas

¿Son las patatas el nuevo alimento para deportistas?
Coaching
Las investigaciones nos hablan de cómo la patata contribuye a la energía, la resistencia y la recuperación.
Las patatas blancas recibieron un duro golpe cuando empezamos a evitar un tipo de hidratos de carbono: el almidón. Quienes siguieron comiéndolas, optaron por los boniatos, más ricos en fibra. Gracias a nuevas investigaciones que analizan las ventajas de la patata convencional para los atletas, puede que sea hora de hacerle un hueco en tus comidas.
El poder de la patata
Las patatas contienen mucho almidón: una sola contiene unos 65 gramos. No obstante, sus efectos en el entrenamiento son positivos, ya que es un hidrato de carbono de rápida digestión. Según Amadeo Salvador, doctorando en la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign, esto significa que puede servir como fuente de energía mientras se hace ejercicio.
La patata también contiene una buena dosis del micronutriente esencial: el potasio, uno de los electrolitos que interviene en las contracciones musculares. Una de tamaño grande contiene aproximadamente 1.570 miligramos de potasio, o casi la mitad de la cantidad diaria recomendada, mucho más que un plátano.
Comienza tu sesión con más potencia
Quizá te tomes un batido, una barrita energética o una tostada con mantequilla de cacahuete antes de entrenar. En realidad, tal vez sea mejor sustituirlos por una patata. Salvador explica por qué: "Las patatas ayudan a aumentar las reservas de glucógeno en los músculos, ya que son la fuente principal de energía en las rutinas de ejercicio de fuerza y de resistencia".
Si comes patatas cocinadas de manera simple (al horno, en puré o con una pizca de aceite de oliva y sal) antes de empezar a moverte, tu capacidad energética durante el entrenamiento puede aumentar. Así lo afirma Molly Kimball, dietista colegiada en el Ochsner Fitness Center de Nueva Orleans. Kimball recomienda comer patatas una hora antes del entrenamiento, de modo que sacien, pero no llenen. "Si hace horas que has ingerido carbohidratos, puedes sufrir un bajón de azúcar en la sangre, lo que dificultará tu entrenamiento".
"Las patatas ayudan a aumentar las reservas de glucógeno en los músculos, que son la fuente principal de energía en las rutinas de ejercicio de fuerza y de resistencia".
Amadeo Salvador
Doctorando en la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign
Mantén la energía más tiempo
Si te gustan los deportes de resistencia, la patata es la clave para mejorar tus entrenamientos. En un estudio dirigido por Salvador, los atletas ingerían un puré de patatas asadas o un gel de carbohidratos cada 15 minutos durante 2 horas de ciclismo, lo que suponía un total de 120 gramos de carbohidratos (equivalente a casi dos patatas grandes). Ambas opciones mejoraban el rendimiento durante todo el entrenamiento.
"El gel puede ser una buena opción, pero está mucho más procesado y es menos rico en nutrientes que las patatas, lo que hace que estas sean una fuente de energía mucho más eficaz y ecológica", sostiene Salvador. Además, el gel es más caro. ¿No te convence mucho el puré? Para los entrenamientos más largos, cocina sin aceite unos bocaditos de patata y mételos en una bolsa para ir comiéndote uno cada 15 o 20 minutos (no más de una patata por hora). Si tu entrenamiento dura menos de una hora, seguramente no necesitarás más carbohidratos, apunta Kimball.
Ayuda al cuerpo a recuperarse
Cualquier experto en nutrición te dirá que los hidratos de carbono son fundamentales si quieres tomarte un tentempié o comer para recuperarte después del entrenamiento. Puedes tomar avena, beber un batido de proteínas y plátano o comerte una patata.
Salvador afirma que "lo que comes después de un entrenamiento de resistencia debe servir para la hidratación, la reparación y la recuperación muscular, así como la renovación de electrolitos y glucógeno". Las patatas cumplen todos los requisitos: "contienen un 75 % de agua y muchos minerales. Además, su alto contenido en carbohidratos puede renovar rápidamente las reservas de glucógeno".
Cómete una patata grande a los 30 o 60 minutos de acabar el entrenamiento, ya sea horneada o asada, y añádele unos 85 g de proteína, como pollo, pescado o seitán, aconseja Kimball.
Las carencias de la patata
Las últimas noticias sobre nuevas líneas de investigación han calificado la patata blanca como una buena fuente de proteínas, especialmente para las atletas. En cierto modo, lo es si tenemos en cuenta que se trata de una verdura.
Sin embargo, Kimball afirma que no es una fuente de proteínas adecuada si consideramos que una patata grande solo contiene 8 gramos, en comparación con otros alimentos como las proteínas magras de origen animal o las legumbres. En definitiva, se trata de una fuente de carbohidratos con una cantidad razonable extra de proteínas, de la misma manera que la mantequilla de cacahuete es una fuente de grasa con un extra de proteínas similar.
Además, en el estudio de Salvador, los atletas que comieron patatas mostraron un pequeño aumento de los malestares digestivos frente a aquellos que simplemente habían tomado gel o agua. Como con cualquier otro alimento, tendrás que probar formas de prepararlas y comerlas en distintos momentos para saber qué te sienta mejor, sobre todo si piensas llevártelas el día de la carrera, según Salvador.
El boniato tendrá un nombre más original y un color más sofisticado, pero si preparas y comes la patata correctamente, será otra gran aliada.