Nueva valentía: A’ja Wilson

¿Cómo crees que tu legado abrirá el camino a futuras generaciones de atletas?

A'JA: A los 24 años nunca me podría haber imaginado que hablaría sobre dejar un legado. Honestamente, me cuesta mucho pensar que haya chicas jóvenes que quieran ser como yo. Lo importante en este legado no soy yo, sino las personas que vendrán después de mí. Mi cometido es hablar sobre lo que creo. No puedo complacer a todo el mundo. Si lo hiciera, dejaría de ser yo misma. No soy la representante de todas las jóvenes negras, soy una mujer negra orgullosa de mi identidad. No me voy a disculpar por eso. Esta es mi plataforma para ayudar a la siguiente generación de jóvenes negras a no ocultar quienes son.