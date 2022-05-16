Tres clases de zancadas para fortalecer las piernas

Unas piernas fuertes son el motor que te permite realizar todo tipo de movimientos y entrenamientos. Descubre esta serie de tres tipos de zancadas con la Nike Master Trainer Kirsty Godso que te ayudarán a superar tus objetivos de entrenamiento.



Si quieres tener unas piernas fuertes para correr, levantar pesas y practicar deportes recreativos, la clave son las zancadas hacia delante. Este ejercicio básico de peso corporal fortalece el tronco, los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos y los pequeños músculos que rodean las rodillas y los tobillos, al mismo tiempo que corrige cualquier desequilibrio. Por lo tanto, no solo mejorarás tu capacidad para levantar cargas pesadas, sino que también aumentarás el equilibrio y la estabilidad, lo cual repercutirá positivamente en toda clase de movimientos.



Al cambiar la dirección, la velocidad o la explosividad de la zancada, activarás músculos adicionales, obtendrás los beneficios de un ejercicio de cardio y adquirirás en las piernas una potencia que podrás aplicar a cualquier deporte.



¿No sabes cómo variar tus ejercicios? No te preocupes. Estos tipos de zancada de la Nike Master Trainer Kirsty Godso te permitirán entrenar el cuerpo de diferentes formas.