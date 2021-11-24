Videnskab om sund søvn

Sund, restituerende søvn bør udgøre omkring en tredjedel af dit liv. Men hvis du er som de fleste mennesker, får du ikke nok søvn. "Det har ikke blot en betydelig indvirkning på dit generelle heldbred, men søvn kan også hjælpe dig med at bevæge dig bedre, foretage smartere madvalg og give dig en konkurrencemæssig fordel", siger Jennifer Martin, PhD, lektor i medicin på UCLA og Nike Performance Council-medlem.