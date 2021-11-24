Videnskab om sund søvn

Grundprincipper: Videnskaben bag sund søvn
Coaching
Følg disse fem ekspertråd, så du kan vågne veludhvilet og samtidig få en konkurrencemæssig fordel.
Sund, restituerende søvn bør udgøre omkring en tredjedel af dit liv. Men hvis du er som de fleste mennesker, får du ikke nok søvn. "Det har ikke blot en betydelig indvirkning på dit generelle heldbred, men søvn kan også hjælpe dig med at bevæge dig bedre, foretage smartere madvalg og give dig en konkurrencemæssig fordel", siger Jennifer Martin, PhD, lektor i medicin på UCLA og Nike Performance Council-medlem.
Martin siger, at hun støtter sig til videnskaben om søvn for at hjælpe patienter, læger og atleter med at vågne veludhvilede hver dag. Det hjælper dem med at føle sig bedre tilpas, restituere hurtigere og i sidste ende føre et sundere liv. Her er de fem fundamentale grundprincipper, der kan hjælpe dig til at gøre det samme.
- Prioriter det
Biologisk har de fleste voksne brug for mindst syv timers søvn hver nat for at føle sig på toppen. For at hjælpe dig med at opnå dette bør du skemalægge søvn ind i din dag, på samme måde som du ville planlægge et vigtigt møde eller en familiebegivenhed. Og lad ikke nogen dobbeltbooke dig.
- Følg din egen rytme
Ikke alle er friske kl. 5.00 om morgenen. Og ikke alle kan lide at være sent oppe. I stedet for at modarbejde dine præferencer bør du tage hensyn til dem ved at strukturere din hverdag omkring dit indre ur. Hvis du ikke er en morgenperson, så planlæg dit vigtigere arbejde eller træninger til om eftermiddagen.
- Vær konsekvent
Hvis du prøver at indhente manglende søvn ved at sove længe i weekenden, kan det ændre timingen i dit indre ur. Dette kan føles, som om du har jetlag, når du står op om mandagen. Når du går i seng og vågner op på samme tid hver dag, bør du både have lettere ved at vågne og vågne op med mere energi. Tænk på det som en måde at få dit indre ur til at gå endnu mere præcist på.
- Skab den rette stemning
Et fredfyldt soveværelse kan hjælpe dig med at falde i søvn hurtigere og få en sundere søvn. Hold dit soveværelse roligt, mørkt og køligt, og lad din krop slappe helt af. Ryd op, fjern skærme og alt arbejdsrelateret, så din hjerne virkelig kan slappe af.
- Prøv ikke alt for hårdt
Hvis du kæmper med at falde i søvn, så brug et øjeblik på at falde til ro, før du går i seng. Sid på kanten af din seng, luk øjnene, og placer dine hænder let på dit skød. Fokuser på følelsen af dine fødder på gulvet og dine hænder i dit skød. Mærk, hvordan det føles blot at sidde stille. Hjælper det ikke? Gå ind i et andet rum, hvor du kan læse en bog, lægge vasketøj sammen eller sortere nogle papirer, hvad som helst beroligende for at tage dine tanker bort fra søvn. Og gå så tilbage i seng, når du begynder at føle dig søvnig.