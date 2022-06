Sådan håndterer du ømhed og smerter under din graviditet med bevægelse, ifølge eksperter

Dette er problemet: Ifølge Nwabuebo kan gravide opleve smerter i alle områder af ryggen, men smerter i lænden og sakroiliakaleddene (også kaldet SI), som opstår, hvor den nedre del af din rygrad møder dit bækken, er to af de mest almindelige former for smerter. Hvorfor? For det første kan dine muskler omkring din torso og rygrad blive trætte, når de skal arbejde hårdere ved at bære den ekstra vægt i din mave, siger hun.



Du kan også delvist skyde skylden for dine rygsmerter på din kropsholdning – når du vejer mere foran, kan du skabe et større svaj i ryggen, siger Proulx. Nogle mennesker trækker deres haleben ind for at overkompensere, hvilket skaber et mindre svaj. Begge kropsholdninger kan ændre presset eller støtten af din lænd, siger Proulx.



Sådan håndterer du det: Ifølge Nwabuebo er en måde at håndtere rygsmerter på at prøve med bevægelse som udstrækning og blid styrketræning af core-musklerne, f.eks. kat-ko, barnets stilling eller fugl-hund. Gå også efter at lave målrettede styrkeøvelser mindst to gange om ugen, da stærke core-muskler bedre kan støtte din voksende mave og mindske presset på din lænd, siger Proulx. Hun kan særligt godt lide Pallof-pres, hvor du langsomt presser et bånd eller elastik lige ud foran fra dit bryst ved at bruge din core til at modstå trangen til at rotere din torso mod udstyrets ankerpunkt (du kan finde instruktioner fra en certificeret træner eller fysioterapeut på Google).



Proulx anbefaler også, at folk med rygsmerter bruger højtaljede cykelshorts eller kompressionsleggings til at støtte core-musklerne, hvis de er trætte. Find en pasform, hvor linningen støtter din mave uden at begrænse din vejrtrækning (ja, dette findes!)