Sådan forhindrer du almindelige løbeskader ifølge eksperter

Prøv at tænke på, hvor anspændt din krop er efter at have siddet bøjet over en computer hele dagen. Det er ikke ligefrem gavnligt i forhold til at løbe med store, åbne skridt, er det? Hvis du løber med det samme, kan du overstrække dine muskler eller opleve manglende muskelaktivering, siger Patel. Tænk på det sådan her: Hvis dine primære muskler (dine balder) ikke bruges, skal dine sekundære muskler (som dine lægge eller haser) kompensere, hvilket belaster dine knæ- og ankelled yderligere.



Det behøver ikke tage særlig lang tid at varme op. Opvarmning med dynamisk aktivering – bevægelsesbaseret udstrækning over for statiske hold – hjælper med at forberede din krop og aktivere de rette muskler, før du starter med at løbe, forklarer Patel. En undersøgelse i Journal of Strength and Conditioning Research viste, at hvis du udfører en rutine på fem minutter, før du løber, bestående af et sæt med 10 reps hver af dynamiske benudstrækninger (som lunges og lateralt bensving), så kan det også hjælpe dig til at løbe længere. Til de dage, hvor du absolut ikke har fem minutter ekstra til at lave en ordentlig opvarmning, bør du i det mindste bruge de første fem minutter af din løbetur på gradvist at nå op på din marchhastighed, hvilket betyder, at du skal starte med at gå hurtigt eller jogge let.





Nu ved du dette: Hemmeligheden bag at kunne blive ved med at løbe er ikke at nå høje tempoer eller et bestemt antal kilometer. Det handler om at gøre, alt hvad du kan, når du ikke løber, for at få dine løbeture til at føles lige så gode for din krop, som de er for dit sind.