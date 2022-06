Fordele og ulemper ved trænings-streaks

Mens din krop bliver bedre til det, du nu har valgt, skal den også igennem en masse repetitivt arbejde. Du kan let komme til at gøre: for meget, for hårdt, for hurtigt. Og hvis du ikke tager en dag til at restituere, vil det kun øge dine chancer for at blive træt og skadet, siger Cowan. Du øger også skadesrisikoen, hvis din krop ikke er helt klar til at starte (for eksempel hvis du kaster dig ud i 30 armbøjninger om dagen i 30 dage, før du overhovedet har styr på teknikken). Så er der plateauet: Din krop finder ud af, hvad du laver (ret let, når du ikke skifter mellem øvelser), føler sig ikke længere udfordret af det og holder op med at tilpasse sig. Konventionel viden antyder, at du sandsynligvis har mellem tre til fem uger, før dette sætter ind, så det er noget at overveje, hvis du laver en månedslang forpligtelse, hvilket er et almindeligt tidsmål for en streak.



Ud over de fysiske forhindringer er der også mental træthed. At lave den samme træning hver dag kan i sidste ende tappe din motivation for at komme i gang, siger Afremow. Det er ikke fedt, hvis du ønsker langvarig fremskridt.