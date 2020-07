Bør du virkelig løbe i dag? Sådan finder du ud af det

Den simple ændring

Hvis du er i tvivl, om du skal løbe, så spørg dig selv, hvordan denne løbetur vil påvirke dig?



Sådan lyder rådet fra Shalane Flanagan, firdobbelt olympisk deltager og træner for Bowerman Løbeklub. ”Hvis det er for stressende at skulle løbe, hvis noget gør ondt, eller du ikke vil få en bedre dag som et resultat af løbeturen, er svaret, at du ikke skal løbe i dag,” siger hun.



Flanagan, der for nyligt er kommet sig fra to knæoperationer, siger, at hun ofte har stillet sig selv dette spørgsmål. ”Jeg har aflæst signalerne fra min krop, og jeg har haft en ærlig samtale med mig selv.”



At være ærlig betyder også at vide, om du springer over en løbetur, fordi det er mentalt hårdt for dig, siger Bennett. Hvis du gør det, anbefaler han, at du aftaler med dig selv, at du kun løber i fem minutter. Du kan altid stoppe. Du kan altid gå. Men det kan være, at det var selve det at starte, der var den sværeste del, og at de 30 minutter, du var i stand til at gennemføre, var præcis, hvad du havde brug for.



Og hvis du er en mere utålmodig løber, der er fast besluttet på at løbe, så bemærk denne besked fra Brett Kirby, PhD, som forsker i menneskelig præstation og har arbejdet med nogle af verdens bedste løbere i Nike Sport Research Lab:



”Du bør opbygge et blidt forhold til løb i stedet for at have en aggresiv tilgang og tænke, "nu løber jeg en masse kilometer og giver den fuld gas, og så dagen efter stå med et problem, jeg ikke kan håndtere,” siger Kirby. ”Det er blot intensitet for intensitetens skyld, og jeg tror ikke, vi har set meget succes baseret på den tilgang.”