Bør du virkelig løbe i dag? Sådan finder du ud af det

At løbe eller ej: Her er svaret
Coaching
Hver morgen skal du træffe en beslutning. Dette enkle råd vil hjælpe dig til at vælge rigtigt.
Måske begyndte din hæl at gøre ondt i går. Måske er dine lægge stadig ømme efter søndagens uventede lange cykeltur. Måske har du lyst til at snuppe 20 km, men har ikke holdt en pause i flere uger. Eller måske er dit stressniveau alt for højt pga. arbejde og krav derhjemmefra.
Der er en million grunde til, at du spørger dig selv, om du skal løbe eller ej. Her er en måde, der kan hjælpe dig med at finde et svar: "Du skal virkelig lytte til din krop", siger Chris Bennett, Nike Running Global Head Coach. Den kan give dig svar på, om dine muskler bare er lidt trætte, eller om de faktisk er helt udmattede, eller om en joggingtur kan være en god pause for din hjerne, eller om det bare vil give dig en endnu hårdere og mere stressfyldt dag.
Det kræver øvelse og fejltagelser at blive en god lytter, men at lære dig selv at kende på dette dybere niveau er en berigende del af løb, siger den olympiske deltager, Marielle Hall, der er professionel langdistanceløber og Nike-atlet.
"Hvis du ved, hvornår du skal holde en fridag, og hvornår du skal hvile, er det lige så effektivt som at sætte en personlig rekord eller gennemføre en virkelig god træning", siger hun. "Du bliver intuitiv omkring din krop, og vil kunne skelne mellem ubehag og skadessmerte". Denne selvindsigt kan være med til at løfte dit løb til næste niveau, siger Hall. Du bliver ikke tvunget til at holde pause, fordi du er skadet eller udbrændt. Du har kontrol og tager et valg, der kan gøre dig stærkere i fremtiden.
Den simple ændring
Hvis du er i tvivl, om du skal løbe, så spørg dig selv, Hvordan får jeg det, hvis jeg løber?
Det er rådet fra Shalane Flanagan, fire gange olympisk deltager og træner for Bowerman Track Club. "Hvis det er for stressende at løbe, hvis der er noget, der gør ondt, eller hvis din dag ikke bliver bedre af det, så er svaret, at du ikke skal løbe i dag", siger hun.
Flanagan, som for nyligt er kommet sig efter to knæoperationer, siger, at hun ofte har stillet sig selv det spørgsmål. "Jeg er nødt til at aflæse min krops signaler og have en ærlig snak med mig selv".
Ærlighed betyder også, at man er klar over, om man bakker ud af en løbetur, fordi man ikke er mentalt klar, siger Bennett. Hvis det er tilfældet, anbefaler han, at man siger til sig selv, at man kun skal løbe i fem minutter. Man kan altid stoppe. Man kan altid gå. Men måske opdager man, at det sværeste var at komme i gang, og at de 30 minutter, du havde i dig, var præcis, hvad du havde brug for.
Og hvis du er den type løber, der er fast besluttet på at komme afsted, så lyt til denne besked fra Brett Kirby, ph.d., som forsker i menneskelig præstation og har arbejdet med nogle af verdens bedste løbere på Nike Sport Research Lab.
"Man bør skabe et blidt forhold til det at løbe i stedet for at have en aggressiv tilgang og tænke, "nu kværner jeg en masse kilometer og giver den fuld gas, så jeg er fuldstændigt udbrændt dagen efter", siger Kirby. "Det er kun intensitet for intensitetens skyld, og den attitude har aldrig skabt særligt meget succes".
"Jeg er nødt til at aflæse min krops signaler og have en ærlig snak med mig selv".
Shalane Flanagan
Fire gange olympisk deltager og træner i Bowerman Track Club
Flere tips til at komme videre
01. Lær af dine fejltagelser.
Gik det forfærdeligt, da du løb langt efter en dårlig nats søvn? Fokusér på resultatet: Du er nu klar over, at du skal justere din planlægning næste gang. Som Kirby siger: "Vi straffer blot os selv mere, hvis vi bebrejder os selv for at have misset en dag eller løbe dårligt. Vi får mere ud af at forsøge at forlig os med det, lære af det og komme videre".
02. Prøv noget udover løb.
Hvis du fysisk eller mentalt ikke er klar til at løbe, så løft nogle vægte, lav yoga, eller gå en lang tur, siger autoriseret fysioterapeut og Nike Performance Council member, Derek Samuel. Crosstræning kan hjælpe din krop med at blive klar til næste løb, siger han. Og lige så vigtigt: Du undgår at associere løb med noget negativt.
03. Justér din plan.
Husk, at restitution ikke behøver at betyde, at du ikke kan løbe, siger Bennett. En løbetur kan være mentalt rensende og en glimrende måde at komme af med ophobet stress og bekymringer. Det behøver ikke komme fra de tempoløb eller vilde intervalløb, du havde planlagt. "Målet er at gøre fremskridt, og sommetider gør du fremskridt blot ved at justere", siger Bennett. "Der er utallige måder at justere en løbetur – kortere, langsommere, fladere – og alt sammen kan være med til at give din krop og dit sind den løbetur, der er brug for".
04. Lad være med at overgøre det.
"Hvis du overdriver, har det ofte nogle omkostninger", advarer Samuel. Han siger til sine klienter, at det er okay at gå i seng og tænke, jeg er nødt til at gøre noget mere. "Det giver dig et mål", siger Samuel, "i stedet for at tænke, jeg gik for hårdt til den i dag, og jeg har det forfærdeligt"