Bør du virkelig løbe i dag? Sådan finder du ud af det

Hvis du er i tvivl, om du skal løbe, så spørg dig selv, Hvordan får jeg det, hvis jeg løber?



Det er rådet fra Shalane Flanagan, fire gange olympisk deltager og træner for Bowerman Track Club. "Hvis det er for stressende at løbe, hvis der er noget, der gør ondt, eller hvis din dag ikke bliver bedre af det, så er svaret, at du ikke skal løbe i dag", siger hun.



Flanagan, som for nyligt er kommet sig efter to knæoperationer, siger, at hun ofte har stillet sig selv det spørgsmål. "Jeg er nødt til at aflæse min krops signaler og have en ærlig snak med mig selv".



Ærlighed betyder også, at man er klar over, om man bakker ud af en løbetur, fordi man ikke er mentalt klar, siger Bennett. Hvis det er tilfældet, anbefaler han, at man siger til sig selv, at man kun skal løbe i fem minutter. Man kan altid stoppe. Man kan altid gå. Men måske opdager man, at det sværeste var at komme i gang, og at de 30 minutter, du havde i dig, var præcis, hvad du havde brug for.



Og hvis du er den type løber, der er fast besluttet på at komme afsted, så lyt til denne besked fra Brett Kirby, ph.d., som forsker i menneskelig præstation og har arbejdet med nogle af verdens bedste løbere på Nike Sport Research Lab.



"Man bør skabe et blidt forhold til det at løbe i stedet for at have en aggressiv tilgang og tænke, "nu kværner jeg en masse kilometer og giver den fuld gas, så jeg er fuldstændigt udbrændt dagen efter", siger Kirby. "Det er kun intensitet for intensitetens skyld, og den attitude har aldrig skabt særligt meget succes".