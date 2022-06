Det, du skal vide om motion, når du prøver at blive gravid, ifølge gynækologer

Hvis du er i gang med fertilitetsbehandling, bør du helt sikkert snakke med din læge, før du træner, siger Dr. Crawford, primært fordi de behandlinger, der stimulerer, at æggene modnes, også kan fylde æggestokkene med væske. Når de er forstørrede på denne måde, kan det gøre, at æggestokkene flytter sig nemmere rundt, og hvis du ikke passer på, kan de dreje sig og stoppe deres egen blodtilførsel, hvilket kræver akut operation. Så alt, der kan få æggestokkene til at hoppe rundt, såsom løb, intens cykling eller hop, er ikke godt, siger Dr. Crawford. Og til CrossFit- eller yogatimer kan du springe bevægelser over, hvor du vender på hovedet. Indtil din læge siger, det er okay, er det bedst at træne opretstående og med lav intensitet og lettere vægte, når du løfter, for at være på den sikre side.



Du bør også være bevidst om din træningsintensitet lige efter en embryooverførsel for at øge chancerne for en succesfuld implantation. Dr. Crawford siger, at hun normalt anbefaler patienter at holde deres puls under 150 slag i minuttet for at sikre nok blodtilstrømning til livmoderen.





Uanset hvor du er i din befrugtningsrejse, så viser forskning, at regelmæssig motion kan hjælpe dig (og din fremtidige baby) med at være sund hele vejen igennem processen. Og hvis du ikke har trænet så meget, så bare rolig, siger Dr. Copperman: Det er aldrig for sent at starte med at bevæge sig. Derfor kan du klemme et par knibeøvelser ind, mens du læser den korte tekst nedenfor.