Derfor har du brug for restitutionsløb

Hvis du skruer ned for indsatsen, kan du faktisk blive en hurtigere og stærkere løber.

Selvom du kan føle dig uovervindelig ved at sprinte, løbe op ad bakker og klare et tocifret antal kilometer, så har din krop brug for langsommere løb for at absorbere det hårde arbejde og hjælpe dig med at være klar igen hurtigere. Her forklarer vi, hvordan aktiv restitution kan opbygge dig igen – og hvornår du skal gøre det i din træning.



Når løbere taler om at løbe, kan du være sikker på, at snakken falder på tempo: "Hvad er din tid for at komme i mål? Hvor hurtige er dine intervaller? Hvad var dine splits?". Jo hurtigere du er, dessto mere ser de andre op til dig.



Men noget, der er bedre at prale med, er, hvor langsomt du løber for at restituere. "Et restitutionsløb er nok det korteste, letteste løb, du har hele ugen", siger Jason Fitzgerald, som er USA Track & Field-certificeret træner hos Strength Running og vært for Strength Running-podcasten. "Det har mange fitness-fordele, hvor den største er aktiv restitution".



Aktiviteter med lav intensitet af enhver slags, der følger en hårdere træning, kan kaldes for aktiv restitution. I forbindelse med løb kan det være lette joggeture og ture, hvor man aldrig stresser over, hvor hurtigt man bevæger sig. "Restitutionstempo er ikke rigtig et tempo, det er mere en indsats", forklarer Fitzgerald. For at beskrive, hvor roligt det bør føles, anbefaler han at tænke på de tre K'er: Komfort, kontrol og konversation (sidstnævnte henviser til den samtale, man skal være i stand til at føre uden at miste vejret). Hvis du går op i tal, så svarer denne indsats til mellem 1 og 3 på en 10-skala, siger Fitzgerald.