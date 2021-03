Sådan håndterer du sved under brysterne | Aldrig stillede spørgsmål

Pasformen er afgørende

Dette almindelige problem opstår, fordi din bh ikke passer ordentligt. En sports-bh, der kravler op, kan føre til, at huden på ryggen presses op. Så det overrasker dig måske, at du muligvis skal finde en mindre størrelse.



Båndet flytter sig, da vægten af dine byster trækker det løse underbånd ned foran og op i ryggen. En strammere pasform sikrer større støtte, så båndet ikke kravler op.



Mål afstanden omkring din brystkasse for at finde den rette størrelse. Træk vejret normalt, og placer målebåndet direkte under barmen. Mål hele vejen rundt. Det er målet for dit underbånd. Hvis det er et ulige nummer, så prøv et par størrelser større eller mindre for at se, hvad der føles bedst.



En bh, der passer til din kropsbygning vil hjælpe dig til at føle dig mere tilpas og yde dit bedste. Vi giver dig 30 dage til at afprøve bh'en. Hvis den ikke passer, som du ønsker det, kan du bare sende den tilbage. Vi stiller ingen spørgsmål.



